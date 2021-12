O îndrăgită artistă a României, Cetățean de Onoare în Sântana de Mureș

Share



Conducerea Primăriei comunei Sântana de Mureș a acordat cântăreței de muzică populară Mărioara Precup Stoica, în data de 5 decembrie, titlul de Cetățean de Onoare.

Decizia a fost luată de Consiliul Local Sântana de Mureș prin Hotărârea nr. 86 din 26 octombrie 2021, iar ceremonia acordării titlului a avut loc în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, cu ocazia cele de-a șasea ediții a Festivalului concurs de interpretare a cântecului popular ”Petre Săbădeanu”.

”Doamna Mărioara Precup Stoica este o artistă de mulți ani, a fost angajată a Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș și are domiciliul în comuna Sântana de Mureș. Am discutat cu primarul care ne-a oferit sprijinul necesar și astfel am omagiat activitatea colegei noastre care și-a dedicat toată viața promovării folclorului și în plus este și un om de omenie”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Nelu Șopterean, directorul Festivalului concurs de interpretare a cântecului popular ”Petre Săbădeanu”.

În vârstă de 80 de ani, Mărioara Precup Stoica are la activ o foarte bogată carieră artistică recompensată, printre altele, cu Meritul Cultural acordat de Președinția României, în anul 1968.

Alex TOTH