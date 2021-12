În așteptarea Crăciunului, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 din Reghin

Share



Spiritul Crăciunului face ca în această perioadă unitățile de învățământ preșcolar să-și intensifice activitățile specifice. Nu fac excepție grădinițele din municipiul Reghin, printre care se numără și grupa germană de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 din Reghin.

„Perioada dinaintea Crăciunului este cea mai îndrăgită de preșcolarii grupei germane. Tradițiile preluate de la popoarele germanice se îmbină cu predarea și astfel ies activități atractive și distractive, pline de cântece de Crăciun și colinde”, declară educatoarele grădiniței, care au pregătit pentru această perioadă premergătoare Crăciunului activități menire să pună la încercare imaginația celor mici, după cum afirmă educatoarea Anabella Holircă.

„Anul acesta grupa germană are un decor ușor atipic pentru că ne-am dorit să aducem căldura și atmosfera de sărbătoare mai aproape de copii și cum altfel, dacă nu cu un șemineu generos, realizat din cartoane reciclate, suficient de puternic să reziste peste ani, ca să spunem poveștile la „gura sobei”. În plus calendarul de Advent, mare cât ușă, ce ne-a fost dăruit de o bunică, este în fiecare dimineață punctul de atracție. Tradiția calendarului de Advent cu ciocolățele este cunoscută de mulți, însă noi am dorit ca acesta să aibă și o latură educativa, tocmai de aceea acolo, spiriduși nevăzuți lasă câte o surpriză pentru fiecare zi. Provocarea de a realiza un desen, un labirint să îl ajute pe Moșul să ne găsească și multe activități creative menite să le stârnească imaginația”, ne-a declarat Anabella Holircă.

Același gând a fost împărtășit și de educatoarea Kiss Brigite care a subliniat implicarea părinților în activitățile din această perioadă premergătoare Crăciunului

„Restricțiile actuale fac imposibil accesul părinților în grădiniță și grupă, astfel că ne-am gândit să îi provocăm să creeze, împreună cu copiii lor, decorațiuni specifice pe care să le trimită în grupă. Astfel ne sunt aproape chiar dacă nu pot păși fizic în spațiul interior”, a precizat Kiss Brigite, educatoare în cadrul secției germane a Grădiniței PP Nr. 1 Reghin.

