Mureș: Magia sărbătorilor, redescoperită de trei copii copleșiți de griji și nevoi

Trei copii din satul mureşean Râpa de Jos, care au fost nevoiţi ca de la vârste foarte fragede să îşi asume responsabilităţi de adulţi şi, în plus, să se îngrijească de tatăl lor bolnav, căzut la pat, au redescoperit magia Crăciunului după ce preotul din zonă, Iustinian Dacian Oprea, i-a îndemnat să-i scrie lui Moş Crăciun tot ce şi-ar visa, iar ei au rămas uimiţi atunci când dorinţele au început să se materializeze.

Situaţia nefericită a celor trei fraţi din Râpa de Jos, Adelin Nicuşor (9 ani), Maria-Nicoleta (11 ani) şi Vlad Sebastian Man (14 ani), a fost făcută cunoscută după ce Miss Universe România 2021, Carmina Cotfas, alături de campioana naţională la călărie, Marisa Mureşan, în calitate de ajutoare ale lui Moş Crăciun, au venit să le aducă ghete de iarnă, îmbrăcăminte şi jucăriile dorite, la sfârşitul lunii noiembrie.

Cel mai mare dintre copii, Vlad Sebastian, i-a spus reprezentantei României la Miss Universe 2021 că, dimineaţa, înainte de a pleca la şcoală, se îngrijeşte de gospodărie, participă la ore, apoi revine acasă unde îi pansează rănile tatălui său, după care merge şi lucrează prin sat pe la oameni, pentru a-şi câştiga existenţa.

Între timp, tatăl copiilor a fost internat în spital, fiind operat la picioare, iar cei trei copii au ajuns să aibă grijă de mama lor şi de mezina familiei, care are doar câteva luni, fiecare dintre fraţi având o serie de atribuţii, cum ar fi tăiatul lemnelor, curăţenia sau munca pe la oamenii din sat pentru completarea veniturilor şi chiar gătitul.

Impresionaţi de povestea tristă a celor trei micuţi, voluntarii Serviciului de Ambulanţă Samaritanus din Târgu Mureş, coordonaţi de Varga Zsigmond Karoly, au decis să se alăture campaniei „Dragă Moş Crăciun” şi să le îndeplinească o serie de dorinţe la care ei abia îndrăzneau să viseze.

Sosirea lui Moş Crăciun şi a voluntarilor Ambulanţei le-a provocat o mare bucurie copiilor, întrucât, pe lângă numeroasele produse alimentare, fructe şi detergenţi, Vlad Sebastian a primit un laptop, Adelin Nicuşor o tabletă, iar Maria-Nicoleta – un telefon.

Copleşit de emoţii, băiatul cel mare, Vlad Sebastian, i-a spus lui Moş Crăciun că responsabilitatea sa este hrănirea animalelor, tăiatul lemnelor şi aprovizionarea casei cu lemne şi că, după ce se întoarce de la şcoală, din nou se îngrijeşte de animale, dar şi de părintele bolnav, până când acesta a fost internat.

„De obicei, după ce vin de la şcoală, după ce tai lemne şi dau la animale, îl bandajez pe tata, îl spăl, îi duc mâncare. Acum e la spital… Mă cheamă vecinii să îi ajut, am fost la rânit, la vaci, l-am ajutat pe un vecin să dea la vaci. Laptopul primit o să îl folosesc pentru orele online la şcoală… Moş Crăciun, îţi promit că o să am rezultate mai bune la şcoală!”, a afirmat Vlad Sebastian.

Fetiţa ne-a spus că şi-a dorit de la Moş Crăciun un telefon pe care să îl folosească la şcoală, să îşi facă temele, iar, în această iarnă, Moşul i-a mai adus căciuliţe, fulare, haine, papuci, o căsuţă de păpuşi mare şi cizmuliţe călduroase. I-a mărturisit lui Moş Crăciun că, la fel ca fratele ei mai mare, şi ea are o rutină zilnică: „Mă trezesc de dimineaţă, fac paturile, mănânc şi mă joc, o ajut pe mama la curăţenie şi la toate treburile”.

Bucătarul familiei este Adelin Nicuşor şi, deşi are doar 9 ani, ştie deja să gătească o serie de reţete foarte apreciate de fraţii săi.

„Mi-am dorit o tabletă să mă joc pe ea şi să vorbesc cu copiii de la şcoală. Am fost cuminte la şcoală, am venit de la şcoală, am mers la porci, am dat de mâncare la căţei, am dus lemne în casă şi apoi am venit în casă. Aseară m-a pus mami să fac ceva de mâncare, la sobă, cartofi prăjiţi cu carne. Gătesc carne de găină, de porc, mai mult ştiu să fac ouă şi cartofi prăjiţi”, a spus Adelin Nicuşor, care îşi doreşte să fie bucătar.

Mama copiilor, Adela, care s-a reîntors recent în ţară şi a dat naştere unei fetiţe, s-a arătat emoţionată de toate cadourile primite şi şi-a manifestat recunoştinţa faţă de generozitatea oamenilor care şi-au unit eforturile pentru a sprijini această familie aflată în nevoie.

„Am patru copii, sunt copii foarte cuminţi, merg la şcoală, mă ajută la mâncare, cu fetiţa. Mulţumesc din suflet că am primit cadouri şi tot ce s-a putut. Mulţumesc Moşului şi ajutoarelor lui Moş Crăciun, soţul e la spital, e bolnav. Copiii s-au bucurat foarte mult şi prima dată, când au primit încălţăminte de iarnă şi haine, chiar aveau nevoie. Şi acum au aşteptat cu nerăbdare. Celor de la Ambulanţa Samaritanus le doresc sănătate şi să poată face bine la oricare copil necăjit, pentru că, aşa cum au nevoie copiii mei şi familia mea de aceste lucruri, cu siguranţă sunt mulţi care au astfel de nevoi. Le mulţumesc din suflet. Domnul părinte, Dacian Oprea, ne-a ajutat foarte mult, cu orice a putut, cu haine, cu de toate, a ajutat foarte mult familia noastră şi ajută pe toată lumea. E destul de greu să ne descurcăm, soţul avea nevoie de tratament, acum e operat a doua oară. Noi trăim din alocaţia copiilor şi din pensia soţului, fiindcă de 5 ani el nu a mai putut munci. Eu am fost dusă în străinătate, acum Dumnezeu mi-a dat fetiţa aceasta mică aşa că am renunţat la tot ca să rămân lângă copii şi lângă soţ. Am avut doi porci, unul mic, l-am tăiat, şi unul l-am vândut pentru că nu ne-am ajuns cu banii, am avut curentul foarte mult, am avut botezul şi alte datorii. (…) Acum aşteptăm nişte bani să ne putem lua lemne”, a arătat mama copiilor.

Povestea de viaţă a celor trei copii a stârnit emoţii şi un imens val de simpatie după ce preotul din sat a dezvăluit ajutoarelor lui Moş Crăciun că familia Man a fost nevoită să vândă porcul pe care îl aveau în gospodărie pentru Crăciun, pentru a putea plăti factura la electricitate, dar şi faptul că au renunţat la calul care le mai aducea nişte venituri, după ce tatăl a rămas invalid.

Nu după mult timp, o familie a decis să se alăture campaniei „Dragă Moş Crăciun”, iniţiată de un grup de jurnalişti din Târgu Mureş, şi a trimis banii necesari pentru cumpărarea unui porc, iar Asociaţia Samaritenilor a completat cămara familiei Man cu toate cele de trebuinţă.

„Ambulanţa Samaritanus Târgu Mureş s-a alăturat campaniei ‘Dragă Moş Crăciun’, desemnându-şi un voluntar care să îl ajute pe Moş Crăciun, un student la Medicină Militară la UMFST Târgu Mureş. Astfel, cu sprijinul domnului Varga Zsigmond Karoly, managerul Ambulanţei, voluntarul a ajuns la Râpa de Jos pentru a răspunde scrisorilor trimise lui Moş Crăciun de cei trei fraţi, Maria-Nicoleta, Adelin Nicuşor şi Vlad Sebastian Man. (…) Mă bucur foarte mult că această familie a reuşit să fie ajutată. (…) Cred că menirea fiecărui preot este de a se ruga, a se ruga pentru popor, pentru lume, şi de a-i ajuta pe cei care au nevoie. Ceea ce am făcut noi, aici, este o mare bucurie, un preot asta ar trebui să trăiască mereu şi mereu să aibă pornirea de a ajuta şi de a face bine. Luna decembrie este o lună în care toată lumea face cadouri, noi, la Râpa de Jos, am început să facem cadouri şi să aducem bucurii în fiecare lună a anului. Să încercăm, deci, să îi facem fericiţi pe cei mai puţin norocoşi decât noi pe tot parcursul anului, nu doar de sărbători, de Crăciun. Vă doresc Sărbători Fericite şi Doamne ajută tuturor!”, a transmis preotul ortodox Iustinian Dacian Oprea.

(www.agerpres.ro)