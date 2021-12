FOTO: Valorile UMFST premiate la Gala festivă

Share



La Gala festivă, prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST a spus: “În raport cu studenții, noi, cadrele didactice, nu avem drepturi, avem doar datorii”

În mod tradițional, sărbătoarea anuală a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” este încununată printr-o Gală festivă în care rectorul instituției de învățământ superior, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei sintetizează principalele reușite ale anului, amintește de provocări și definește în linii mari ceea ce urmează pentru colectivul academic, cei mai buni dintre cei buni în activitatea științifică sunt onorați cu premii de excelență, iar activitatea didactică a celor aflați la final de carieră sau a celor care împlinesc o vârstă rotundă este recompensată cu diplome de onoare. Dacă în 2020, întâlnirea directă nu a fost posibilă, după doi ani conducerea universității s-a reîntâlnit joi seara, la elegantul Centru de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș, cu propriii colegi, cu foști colegi și cu invitați din mediul administrativ – i-am zărit pe doi dintre foștii prefecți ai județului Mureș – Mircea Dușa și Lucian Goga – în sală. Sobră așa cum este firesc și distanțată din cauza pandemiei, ceremonia a fost colorată de concertul lui Vizi Imre.

Gala festivă a UMFST a fost deschisă de către prezentatorul Adrian Petruț care ne-a reamintit succint ce a cuprins anul acesta sărbătoarea instituției de învățământ superior și ne-a introdus în programul serii.

“Săptămâna aceasta am sărbătorit Zilele UMFST printr-o serie de manifestări științifice, educaționale, sociale și culturale de excepție, unele organizate în premieră. Gala festivă din acest an conține o serie de momente tradiționale: discursul anual al rectorului, premierea excelenței în UMFST și concertul artistului Vizi Imre”, a spus acesta.

Într-un video apoi, participanții au putut urmări Retrospectiva anului 2021 a activității UMFST.

După aceste momente, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST s-a adresat celor prezenți cu tradiționalul discurs. Îl redăm integral mai jos.

“Stimați colegi, stimați invitați,

Anul trecut, din motive ușor de înțeles, nu am avut ocazia să ne întâlnim în format fizic la tradiționala Gală a UMFST. Am simțit această situație ca pe o pierdere, dar, poate, unii dintre noi ne-am dat seama astfel că avem nevoie de acest eveniment anual pentru a ne uni, măcar uneori, pentru a continua construcția unei identități instituționale care se formează în timp și cu perseverență.

Salut prezența tuturor colegilor, a invitaților și a multora dintre colaboratorii noștri. În mod deosebit remarc prezența colegilor de la Universitatea de Stat Nicolae Testemițanu din Chișinău condusă de dl rector, prof. dr. Emil Ceban.

În acest an 2021 am încercat, de fapt, să supraviețuim instituțional pandemiei COVID-19. Am făcut-o, dar costul educațional este foarte mare. Învățământul, nu doar la noi, ci peste tot, a scăzut în calitate, în ciuda eforturilor mari făcute. Din acest motiv am insistat să păstrăm cât mai mult din activități, on site, am susținut vaccinarea în universitate și în afara acesteia, am luat unele măsuri poate nu acceptate de toți, criticate de unii, mereu aceiași, dar bazându-ne în deciziile luate pe ceea ce ne spune medicina astăzi și pe modelele de bună practică existente la nivel internațional. Mulțumesc cadrelor didactice și studenților care au făcut să avem una dintre cele mai ridicate rate de vaccinare din țară, la nivel de universități. Acest fapt ne-a dat mai mult curaj și siguranță în aceste decizii.

Am inaugurat în 2021 Laboratorul Industry 4.0, Laboratorul de Inginerie medicală, laboratoare de specialitate în colaborare cu companii mari: Hirschmann la Inginerie, DentEstet la Medicină Dentară. Am intrat pe piața serviciilor medicale asigurând servicii de medicină dentară prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aș mai remarca faptul că am devenit Centru de referință Microsoft pentru e-learning, am făcut saltul dificil, dar încununat de succes la învățământul clinic, în spitale, în Hamburg, unde suntem respectați ca români. Am făcut achiziții imobiliare importante cu scopul de a ne îmbogăți patrimoniul și cred că am folosit toate oportunitățile existente.

În universitate sunt deschise mai multe șantiere mari. Vom finaliza anul viitor reabilitarea clădirii centrale care va deveni o clădire modernă, de tip smart, adaptată nevoilor educaționale actuale. Efortul făcut, mai ales de cei din învățământul preclinic, pentru a crea front de lucru, a fost remarcabil și sper să revină cu toții în condiții superioare, curând, la activitatea normală. Vom finaliza anul viitor și Centrul high-tech de predare și evaluare a studenților – UniX, Centrul de Realitate virtuală, extinderea spațiilor administrative, a celor de cazare și de servire a mesei, Biobaza, Centrul de medicină experimentală și Centrul de Botanică.

Ani de zile ne-am concentrat pe investiții. Da, a fost bine și o vom face mai departe.

Ne-am concentrat însă, în ultimii ani, în paralel, și pe stimularea cercetării. Am crescut semnificativ, nu doar cantitativ dar și calitativ. În universitate se fac lucrări de referință. În universitate se promovează pe dosare științifice meritorii. Am intrat și am rămas în ranking-uri internaționale importante, dovada că măsurile luate au adus rezultate pozitive în timp.

Ceva însă am făcut prea puțin – preocuparea pentru calitatea activității didactice.

Stimați colegi, vă spun astăzi ceva care s-ar putea să vă surprindă pe unii! În raport cu studenții, noi, cadrele didactice, nu avem drepturi, avem doar datorii. Da, avem dreptul să facem la început reguli bune, dar apoi avem datoria să fim primii care le respectă. Noi avem doar datorii față de studenți iar ei, studenții, au doar drepturi. Ei nu sunt obligați, de exemplu, să vină la cursuri, dar noi avem obligația să le oferim cele mai bune cursuri.

Avem datoria să le predăm cursuri bune, să punem în ele nu doar știință ci și suflet și să le dăm amprenta personalității fiecăruia dintre noi. Avem datoria să respectăm studenții și să îi ajutăm să înțeleagă. Avem datoria ca, dacă facem câteodată referințe, uneori peiorative, la studenții de altădată, să facem referință și la profesorii de altădată. Suntem noi ca profesorii de altădată? Noi suntem astăzi profesorii despre care se va vorbi peste ani, așa cum unii dintre noi vorbim azi cu atât respect de profesorii noștri: Maros, Dudea, Bancu, Seres, Cistelecan, și lista poate continua. Sunteți siguri că studenții noștri de azi vor avea peste vremuri aceleași evocări? Despre unii poate că da, despre alții, poate că nu.

Am fost în toți acești ani garantul promovărilor corecte în cariera didactică și cred că nu s-a făcut rabat de la acest lucru. În același timp am pus pariu pe tinerii care doresc să îmbrățișeze cariera didactică și vreau să îl câștig, în numele universității. Iată de ce am început un proces care va dura, cu siguranță, dar care trebuie să redea actului didactic prestanța, rigoarea și calitatea, într-un cuvânt, academicul specific mediului în care activăm fiecare. Pentru anul care vine, pentru restul mandatului meu ca rector voi face din creșterea calității activității didactice un obiectiv primordial.

Ne așteaptă la începutul anului viitor un examen important – evaluarea instituțională ARACIS. Vreau să știți cu toții că această evaluare este a întregii universități, nu doar a unui colectiv care o pregătește de câteva luni, lucrând la dosare, corectând informații trimise de la discipline, unele corecte, altele superficiale. O spun din nou: universitatea este a noastră, a tuturor; încă sunt multe de făcut, dar nu va fi niciodată nici mai bună, nici mai altfel decât suntem noi, membrii comunității academice. Și dacă vorbeam mai sus despre datoria pe care o avem noi, profesorii, față de studenți, voi spune acum că avem o datorie față de universitate. Dacă am făcut cercetare, am făcut-o cei mai mulți ca să promovăm, să fim mai bine salarizați; dacă ne-am ocupat de studenți, am făcut-o pentru că era în norma didactică dar și cu gândul justificat la o perspectivă de promovare. Toți cei care au lucrat temeinic în universitate au promovat. Dacă suntem medici, farmaciști, ingineri buni, căutați și recunoscuți este și pentru că amprenta universitară a dat, de fiecare dată, o plus-valoare personalității fiecăruia. Din aceste motive, și ar mai fi și altele, consider că, mai ales cei care sunt în vârf de carieră didactică, au datorii față de această universitate pe care nu este suficient doar să o iubim, ci mai trebuie să o și slujim.

Vă reamintesc ceea ce știți foarte bine: profesorii adevărați sunt cei care cresc lângă ei discipoli, care se gândesc cu responsabilitate la ce se va întâmpla după ce ei nu vor mai fi activi. Vă rog, creșteți lângă d-voastră tineri, străduiți-vă să devină în stare să vă întreacă și astfel nu își vor dori să plecați de lângă ei cât mai repede. Avem nevoie de tineri pe care să îi atragem spre cariera universitară. Modelul Hamburg, susținut într-o măsură mare de tineri deștepți, școliți în afară și reveniți acasă a stârnit respectul celor de acolo. Din acest motiv vă asigur că politica de personal a universității va merge spre atragerea și promovarea lor, susținându-i în vederea creării unei cariere universitare predictibile.

Se vorbește mult despre Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR. Domeniul educației va primi 3,6 miliarde de euro din acest fond și este de datoria noastră, a universității, să încercăm să atragem o sumă cât mai mare pentru investiții pentru dezvoltarea infrastructurii. Este misiunea mea, ca rector, să fiu preocupat de acest lucru și o voi face.

Universitatea își va continua dezvoltarea în ritmul pe care îl cunoașteți deja. În mod evident este instituția cea mai reprezentativă și respectată din Mureș. Dacă se va întâmpla ceva bun, ceva nou în Târgu Mureș, se va petrece prin sau alături de universitate. Dacă vor veni investitori în zonă, vor veni pentru că există aici un furnizor de resursă umană calificată, nu pentru că avem Grădină zoologică sau Weekend, altfel obiective frumoase și necesare. Dacă vor apărea instituții medicale noi, moderne, este pentru că vor avea de unde să provină cei care vor lucra în ele, adică de la universitate. Cât timp însă nu vom avea capacitatea să privim creativ în viitor și să îl construim noi, nu alții, prezentul ne va întrista în fiecare zi.

Nu știu dacă obligațiile mele extrauniversitare pe care mi le-am asumat în urmă cu un an au afectat în vreun fel bunul mers al universității. Aș vrea să cred că nu și vă asigur că și la București, la fel ca și aici, universitatea a fost și rămâne principala mea preocupare.

Aștept cu optimism anul viitor când doresc să ne întâlnim ca pe vremuri, fără mască și fără resentimente.

Vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut pentru universitate în anul 2021. Vă urez fiecăruia Sărbători fericite, vă transmit prețuirea mea și vă îndemn încă o dată să nu uitați că aparținem unei universități care are nevoie de fiecare dintre d-voastră și că suntem ceea ce iubim!

La mulți ani tuturor!”.

Mulțumiri de la Chișinău

Prof. univ. dr. hab. în Științe Medicale Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, căruia i s-a decernat, în cadrul Zilelor universității, titlul de Doctor Honoris Causa al UMFST, a fost următorul invitat care a pășit pe scena din sala de evenimente.

“Sunt onorat și emoționat pentru înaltul titlu acordat de către Senatul Universității dvs. În numele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova vă transmit cordiale felicitări în această zi frumoasă, de sărbătoare, Gala 2021 a Universității din Târgu Mureș”, a spus acesta înainte de a-i oferi un tablou rectorului Azamfirei “în speranța fortificării cooperării între universitățile noastre Chișinău și Târgu Mureș” și o donație de 12 volume ca recunoștință pentru faptul că, din 1992, universitatea târgumureșeană a susținut fondul de carte al omoloagei din Chișinău.





Cei mai buni cercetători

Prof. univ. dr. Rodica Bălașa, prorector al Școlii Doctorale din cadrul UMFST, i-a revenit plăcuta sarcină de a acorda Diplomele de excelență în cercetare științifică.

“Trebuie să încep acest moment prin a-i mulțumi domnului rector Azamfirei care de data aceasta mi-a dat o sarcină ușoară și plăcută, o sarcină care este un sport național pentru români, și anume să te mândrești cu munca altuia. Trebuie să vă spun că o cetate este înconjurată de ziduri, dar oamenii care păzesc aceste ziduri fac valoarea cetății. Pentru noi, ca Universitate, trebuie să premiem, acest titlu de excelență mi se pare foarte bine ales, cercetarea pe care au efectuat-o colegi de-ai noștri, răpindu-și, practic, din timpul liber pentru că, după cum ați văzut din cuvântul domnului rector, menirea noastră în primul rând este cea de profesor”, a spus aceasta înainte de a da citire numelor celor trei laureați ai acestui an.

Prima a urcat pe scenă prof. univ. dr. Rozalia Gabor, Facultatea de Economie și Drept, Departamentul de Economie E1 care a spus: “Sunt doar numitorul comun al celor peste 27 de autori cu care am colaborat în acest an. (…) Cu o floare, chiar fie ea rozalie, nu se face primăvară”.

De la programul Medicină și Farmacie a fost premiat Bajkó Zoltán – șef de lucrări la Facultatea de Medicină, Departamentul 4, disciplina de Neurologie.

“Vă mulțumesc foarte mult. Aceste rezultate sunt rodul muncii în echipă, aș vrea să le mulțumesc colegelor mele cu care formăm o echipă destul de compactă și aș vrea să îi mulțumesc doamnei prof. Bălașa care întotdeauna găsește metode eficiente de a ne stimula ca să facem și muncă de cercetare pe lângă munca zilnică”, a fost mesajul acestuia.

La categoria sub 35 de ani, a fost distins doctorandul dr. George Jîtcă, asistent universitar al Facultății de Farmacie, disciplina de Farmacologie chimică.

“Mulțumesc pentru acest premiu, fără ajutorul colegilor de disciplină și a celorlalți colegi din Facultatea de Farmacie nu cred că aș fi reușit”, a punctat acesta după ce i s-a înmânat Diploma de excelență.

De altfel, acesta a fost și unul dintre cei trei laureați cu Diplomă de excelență pentru că a fost primul admis la examenul de rezidențiat. Diploma i-a fost înmânată de către prof. univ. dr. Oana Mărginean – prorector învățământ clinic și postuniversitar care a menționat că: “Sunt onorată astăzi să premiem excelența în ceea ce privește rezultatele cele mai bune obținute de către candidații noștri în urma examenului de rezidențiat”.

Au mai fost evidențiate pentru examenul de rezidențiat: Nadina Baboș de la programul Medicină și Bianca Simona Rusu – de la Medicină Dentară.

Diplome de onoare

Gala festivă a continuat cu momentul de acordare a Diplomelor de onoare cadrelor didactice pensionate în 2021, precum și cadrelor didactice care au împlinit o vârstă rotundă.

Prof. univ. dr. Constantin Copotoiu, fost rector al UMF și ex-președinte al Senatului Universității, a fost primul care a primit Diploma de onoare pentru activitate, acum la momentul pensionării.

“Am un sentiment contradictoriu. Unul de mare plăcere și bucurie și celălalt de ușoară tristețe. De ce? Pentru că am primit în scris faptul că am îmbătrânit și aceasta mă pune pe gânduri (…) Și cealaltă parte de bucurie, pentru că în această diplomă văd acea prețuire din partea universității și a corpului universitar vizavi de activitatea pe care am depus-o aproape 50 de ani în această universitate. Cred că am făcut ceva performanță și așa cum se spune aici: nu mai este acea epocă a ciclistului de cursă lungă, fără un colectiv puternic nu mai poți să faci performanță”, a spus acesta.

Profesorul a mai amintit de importanța familiei și a lăudat performanțele pe care le-a obținut universitatea și modul cum aceasta se dezvoltă.

Următoarea evidențiată a fost prof. univ. dr. Sanda Maria Copotoiu, care a condus, de asemenea, mulți ani și Clinica ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

“Sunt fericită că Universitatea de Medicină și Farmacie se dezvoltă cu viziune și a ajuns unde a ajuns și are perspective, pentru că din punctul meu de vedere dacă nu ar fi așa cum este, acest oraș pe care eu îl iubesc ar fi făcut implozie. În al doilea rând, vreau să vă spun că da, este o coincidență, nu întâmplătoare, faptul că am reținut un chirurg și nu l-am lăsat să plece nici la Sibiu și nici la București unde la un moment dat și-a dorit să se ducă. În dvs. văd viitorul și mă bucur și am multă speranță și multă încredere că va fi așa cum vă doriți”, a subliniat aceasta.

După ce a fost distins cu Diploma de onoare, prof. univ. dr. Mircea Marian Buruian, cu peste 45 de ani de activitate didactică, profesional științifică în domeniul radiologiei și imagisticii medicale, ne-a recitat din Lucian Blaga și a făcut o promisiune.

“În 2015 a avut loc festivitatea îngropării urnei universității în campusul universitar, urmând ca peste 30 de ani să o scoatem dinăuntru unde a fost plantată, pentru a vedea care este progresul în acești 30 de ani care mai sunt până la centenarul universității noastre. (…) Din acești 30 de ani au trecut 6, mai sunt 24, de aceea vă invit pe toți să participați la sărbătorirea centenarului universității noastre în 2045. (…) Eu, să știți, că voi fi prezent”, ne-a asigurat profesorul.

Ultimul premiat la momentul pensionării care a fost prezent la Gală a fost prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, fost președinte al Senatului Universității Petru Maior și personalitatea care a contribuit decisiv la unificarea UMF și UPM.

“Am primit diploma de onoare, țin să menționez că este prima diplomă pe care o primesc în viața mea fără să fi avut un merit deosebit, meritul aparținând părinților care mi-au dat viață acum 65 de ani. Trecând peste această glumă, diploma o consider un gest de recunoștință pentru cariera didactică, de aproape 30 de ani, în universitate, cu mențiunea că recunoștința reprezintă regina tuturor virtuților, iar cei care manifestă o asemenea virtute se înnobilează, prin urmare, domnule rector, domnule președinte al Senatului, vă mulțumesc”, a fost mesajul profesorului Sigmirean.

Pentru împlinirea unei vârste rotunde a fost distins prof. univ. dr. Virgil Gheorghe Oșan, care și-a petrecut 35 de ani în universitate.

“Am făcut parte dintr-un colectiv al Clinicii de Urologie Târgu Mureș care a pus amprenta pe dezvoltarea urologiei românești prin introducerea în practica urologică a unor noi metode. Acel colectiv condus de prof. Dorin Nicolescu. (…) De-a lungul anilor am contribuit și eu la medicina și funcționarea spitalelor din Târgu Mureș, fiind patru ani și eu director pe rând al celor două spitale”, a punctat acesta.

Pensionat acum 10 ani, prof. Oșan a rămas aproape de universitate, fiind conducător de doctorat.

De asemenea, un profesionist în chirurgia cardiacă, conf. univ. dr. Mihail Liebhart a fost onorat pentru împlinirea unei vârste rotunde.

“Vă mulțumesc în primul rând pentru că v-ați amintit că și eu am împlinit 10 ani de pensionare. Nu mai spun vârsta pentru că nu este un merit de a împlini o anumită vârstă, este meritul Celui de Sus. Am fost fericit când am fost anunțat că sunt invitat pentru a participa pentru a obține diploma”, a spus acesta.

Conf. univ. dr. Nicolae Chirilă, ultimul distins și prezent la Gală, a fost foarte succint, dar profund în mesajul său: “Vă mulțumesc pentru aprecieri și nu am decât o singură dorință a vă spune: prețuiți clipa, prețuiți timpul pentru că trece foarte repede”.

In memoriam

Înainte de finalul Galei, pentru medicii care au decedat în ultimul an s-a păstrat un moment de reculegere.

“Din păcate, fiecare an care trece face ca unii care au fost aproape de noi să nu mai fie. Aș vrea ca în acest moment să îmi permiteți să evoc două nume a două persoane care au făcut performanță și care au aparținut de universitate, mă refer la domnul prof. univ. dr. Benedek István și la domnul dr. Adrian Lobonțiu”, a rememorat rectorul Azamfirei.

Vizi Imre, în concert

Vizi Imre care le-a mulțumit medicilor pentru că bunica, tatăl și sora sa sunt în viață a colorat finalul serii, începându-și concertul cu un cover – Englishman In New York al lui Sting.

Au urmat piese din reportoriul propriu, românesc, maghiar, internațional și a încheiat cu o colindă și prelucrări ale unor cântece de Crăciun – White Christmas și Let it snow.

Gala festivă a avut și o componentă umanitară, studenți de la Liga Studenților cu sprijinul UMFST colectând donații pentru Casa Sf. Iosif din Odorheiu Secuiesc.

Ligia VORO