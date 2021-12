Maurer Imobiliare a finalizat primul bloc în ansamblul Maurer Residence Sighișoara

Share



Dezvoltatorul Maurer Imobiliare se pregătește pentru recepția primelor apartamente din ansamblul Maurer Residence Sighișoara. Respectând termenele anunțate la începutul lucrărilor, primele 39 de apartamente au fost finalizate și sunt pregătite pentru a primi familiile care au ales să facă parte din comunitatea Maurer Residence Sighișoara.

Primul imobil construit în cadrul ansamblului de pe strada Viilor este blocul B3 și include 39 de unități locative de tip studio, 2 camere, 3 camere și penthouse, diferite compartimentări, cu suprafețe utile cuprinse între 40 și 86 mp. Locuințele sunt complet finisate, cu instalații electrice, sanitare și de încălzire funcționale, pardoseală și zugrăveli interioare. Spațiile comune, interioare și exterioare, sunt, de asemenea, finisate complet. Imobilul este dotat cu lift modern și rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Acest concept de predare la cheie, alături de alte facilități oferite în cadrul ansamblului – spații verzi generoase, locuri de parcare private, sistem de supraveghere video, serviciu de administrație, loc de joacă etc. – este unic pe piața imobiliară din Sighișoara și oferă sighișorenilor șansa de a cunoaște standardele rezidențiale moderne, implementate deja în proiectele dezvoltate sub umbrela brandului Maurer Imobiliare.

„Suntem foarte bucuroși că am reușit să ne încadrăm în programul pe care ni l-am propus la început. Pe șantierul Maurer Residence Sighișoara s-a lucrat la foc continuu, fără întreruperi și astfel am reușit să respectăm graficul de lucrări preconizat inițial. În curând, vom oferi celor care au avut încredere în noi cheile viitoarei lor locuințe, care va reprezenta pentru ei acasă în orașul cetate. În acest moment avem peste 120 de apartamente ante contractate, primele trei imobile din ansamblu (B3, B4, B5) fiind vândute aproape integral încă din stadiul de proiect. Recent am deschis vânzările și la imobilul B2 în care avem deja vândute 30% din locuințe. Misiunea noastră continuă cu aceeași implicare și devotament pentru a ne respecta promisiunile față de clienții noștri și pentru a le oferi calitatea și confortul asumate încă de la început. Continuăm să ne focusăm pe celelalte blocuri începute, astfel încât, în 2022, să dăm în folosință încă 78 de apartamente, respectiv B4 și B5”, a declarat Vlad Coman, Manager General al proiectului Maurer Residence Sighișoara.

Ansamblul Maurer Residence Sighișoara se va întinde pe o suprafață de 2,8 hectare de teren, este localizat în cartierul 7 Noiembrie, pe locul fostei baze TCM și vizează construcția a aproximativ 195 apartamente. De pe harta ansamblului nu vor lipsi spațiile verzi și zonele de recreere pentru care am alocat peste 30% din suprafața terenului și, bineînțeles, locurile de joacă pentru copii. Spațiile verzi, la rândul lor sunt gândite până la ultimul detaliu, având în vizor promovarea stilului de viață sănătos. Maurer Residence Sighișoara aduce în prim-plan stilul de viață dezvoltat deja în toate proiectele care poartă amprenta Maurer Imobiliare. Ne dorim și aici, în Sighișoara, să schimbăm modul în care oamenii trăiesc și își construiesc viitorul prin crearea unei comunități entuziaste și pline de vitalitate. Maurer Residence Sighișoara va însemna, întocmai, materializarea acestor valori care stau la baza oricărui proiect aflat sub semnătura noastră, un drum sigur și frumos către un „acasă” modern în orașul-cetate. Suntem foarte mândri să putem oferi oamenilor oportunitatea de a locui în una dintre cele frumoase așezări din Europa. Acum te poți plimba pe străzile vechi ale orașului, poți retrăi și învăța istoria cetății și, totodată, te poți întoarce la stilul de viață modern din noul tău apartament. Ansamblul Maurer Residence Sighișoara marchează o zonă liniștită, ferită de aglomerație, însă aproape de tot ceea ce contează: obiective turistice de interes național și internațional, magazine și centre comerciale, instituții de învățământ etc.