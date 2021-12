REPORTAJ. Școala profesională din Râciu, pepinieră de forță de muncă pentru fermele din zonă

Share



Şcoala Profesională „Gheorghe Şincai” din comuna Râciu, ajunsă în al treilea an de funcţionare, a reuşit să salveze de la abandon şcolar câţiva zeci de elevi şi să asigure resursa umană pentru fermele din zonă, oferind pregătire în profilul mecanic agricol şi cultura plantelor.

„Şcoala profesională este un proiect de suflet al meu şi al echipei mele, a început de pe vremea când eram consilier local. Văzând că sunt elevi care merg la Târgu Mureş la diferite şcoli profesionale am spus că de ce nu am putea face şi la Râciu o şcoală profesională. După o muncă titanică, acest lucru s-a întâmplat şi astăzi avem deja clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, anul viitor va termina prima promoţie şi ne bucurăm. Este un lucru benefic pentru comuna şi pentru zona noastră, nu avem elevi doar din Râciu, ci din toate comunele din zonă, care beneficiază de indemnizaţie, transport gratuit şi de o şcolarizare bună (…) Împreună cu directorul şcolii, Radu Bacali, am dus o muncă de convingere a părinţilor să lase copiii la şcoală, pentru că o parte din prima generaţie de la Şcoala Profesională au venit din rândul celor care abandonaseră şcoala”, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Râciu, Ciprian Belean.

Primarul a spus că, împreună cu directorul şcolii, a mers acasă la copiii care abandonaseră şcoala pentru a-i convinge pe părinţii acestora asupra importanţei continuării studiilor.

„Am convins părinţii că este bine ca tinerii să continue şcoala, care este gratuită. Au înţeles acest lucru şi drept dovadă acum avem deja trei ani. A fost o muncă susţinută ca să înfiinţăm şcoala, dar cel mai greu a fost munca de convingere a părinţilor să le permită copiilor să continue pregătirea. Avem profesori buni, pregătiţi, şcoala fiind în domeniul agricol, elevii beneficiază şi de practică la agenţii economici din zonă, dar avem şi legături bune cu Azomureş şi cu USAMV Cluj-Napoca, care sunt partenerii noştri de bază şi ne-au oferit un sprijin constant de la început. La Cluj, în Cojocna, unde USAMV are o bază de pregătire, o zonă în care se poate face practică, elevii noştri au posibilitatea să facă practică împreună cu studenţii USAMV Cluj-Napoca. Pentru noi este un lucru mare, important, şi suntem optimişti că această scoală profesională va urca tot mai sus”, a arătat primarul.

Ciprian Belean a spus că urmarea unei şcoli tehnice reprezintă un avantaj atât pentru tineri, cât şi pentru angajatori, care se confruntă cu o criză de muncitori calificaţi.

„Elevii noştri de la Şcoala Profesională din Râciu conştientizează deja importanţa pregătirii, fiindcă, mergând în practică la agenţii economici cu specific în agricultură, şi-au dat seama că pot avea câştiguri bune. Deja câştigă în vacanţe, lucrând la agenţii economici din zonă. Este tehnologie nouă, există operator de utilaje adică firme specializate şi astfel există şansa de a se angaja şi a câştiga bine, să îşi întemeieze o familie şi să rămână în zonă. Primarii au responsabilitatea să oprească exodul tinerilor din rural spre urban. Dorim astfel atragerea de investitori, avem forţă de muncă, avem ce oferi, comuna este deschisă din punctul acesta de vedere (…) Acum pregătim o zonă industrială, cu mai multe parcele. Deja sunt doritori care vor să investească în comuna noastră. Avem şcolarizare, forţă de muncă, infrastructură, deci toate ingredientele ca investitorii să vină în comuna Râciu”, a spus Belean.

În plus, se doreşte ca elevii de la Şcoala Profesională din Râciu să fie incluşi în Programul Erasmus, astfel încât să aibă posibilitatea unor schimburi de experienţă cu colegi din afara ţării.

„Avem trei clase, una de a XI-a cu profil de cultura plantelor şi clasa de IX-a şi a X-a, pe mecanică agricolă. Anul viitor prima promoţie va finaliza studiile, apoi, dacă elevii doresc, urmează încă doi ani şi pot obţine diploma de Bacalaureat. Încercăm să le asigurăm cele mai bune condiţii. Din punctul meu de vedere, agricultura este ramura cea mai atractivă, mai ales pentru ei fiindcă au crescut în mediul rural, este mult mai uşor să asimileze cunoştinţele având o anumită practică – chiar dacă nu este foarte corectă, încercăm să o îmbunătăţim şi să le explicăm cum e mai bine să procedeze în anumite situaţii. Sunt foarte mulţumit fiindcă sunt spontani, atenţi şi încearcă să gândească, nu să înveţe mecanic, asta i-am îndemnat tot timpul”, a declarat profesorul de agropedologie şi mecanică agricolă, Vasile Valentin Făgăraş.

Comuna Râciu are 3.600 de locuitori, este situată la 27 de kilometri de Târgu Mureş şi este locul în care s-a născut unul dintre reprezentanţii de bază ai Şcolii Ardelene, cărturarul Gheorghe Şincai, în 27 februarie 1754. Râciu este atestată documentar încă din anul 1305, sub numele de „Terra dou Ryvch”, fiind o localitate preponderent agrară, care cuprinde 15 sate şi cătune, recunoscută în special pentru turismul religios practicat în special în perioada Sărbătorii Adormirea Maicii Domnului.

În anul 2019, Primăria comunei Râciu a luat iniţiativa de a identifica locul exact din Slovacia în care a fost înmormântat cărturarul Gheorghe Şincai şi de a aduce acasă măcar o palmă din pământul în care este îngropat, la 265 de ani de la naşterea acestuia. Dificultatea de a identifica locul în care a fost îngropat Gheorghe Şincai este cu atât mai mare cu cât vechiul cimitir din localitatea slovacă Svinica, unde se afla mormântul cărturarului român, a fost bombardat în 1944, iar multe dintre morminte au fost distruse sau strămutate. Administraţia locală a dorit astfel să îi aducă un omagiu cărturarului pentru munca sa asiduă de luminare a maselor, fiind cel care a contribuit la întemeierea a peste 300 de şcoli în Transilvania.

Pe raza satului Sânmărtinul de Câmpie se află şi Mănăstirea cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorită cel mai probabil la sfârşitul secolului al XIII-lea. Unii istorici susţin că ar fi fost ctitorită la începutul secolului al IX-lea şi ar fi avut hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.

Numele satului Sânmărtinul de Câmpie ar fi fost dat după numele unui călugăr, Martin, care ar fi poposit în zonă în secolele XIII-XIV. În comuna Râciu se mai află şi biserica de lemn de la Nima Râciului a cărei vechime se pierde în negura timpurilor şi Mănăstirea „Înălţarea Domnului” din Nima Rîciului, construită mai recent.

(www.agerpres.ro)