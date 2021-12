Cazuri noi de HIV/SIDA în județul Mureș

Share



Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș marchează luna decembrie desfășurând o activitate de informare despre bolile transmisibile: virusul imunodeficienței umane (HIV), tuberculoza (TBC) și hepatitele virale. În acest context, reprezentanții DSP Mureș au publicat pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, o analiză de situaţie la nivel european, național și județean privind nivelul și dinamica fenomenelor HIV, TBC, Hepatită.

Virusul imunodeficienței umane

„Virusul imunodeficienței umane (HIV) vizează sistemul imunitar și slăbește apărarea organismului împotriva multor infecții și a unor tipuri de cancer pe care persoanele cu sistem imunitar sănătos le pot combate. Pe măsură ce virusul distruge și afectează funcția celulelor imune, persoanele infectate devin treptat imunodeficiente”, se arată în informarea de pe pagina web a DSP Mureș.

Potrivitt sursei citate, infecția cu HIV poate fi detectată cu o mare acuratețe folosind teste precalificate OMS în cadrul unei strategii de testare aprobate la nivel național. De asemenea, infecția cu HIV poate fi gestionată prin regimuri de tratament compuse dintr-o combinație de trei sau mai multe medicamente antiretrovirale (ARV). Terapia antiretrovirală actuală (ART) nu vindecă infecția cu HIV, dar suprimă foarte mult replicarea virală în organism și permite recuperarea sistemului imunitar al persoanei pentru a consolida și recâștiga capacitatea de a combate infecțiile oportuniste și unele tipuri de cancer.

Conform analizei statistice, în țara noastră, în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021, au fost depistate 213 cazuri noi de HIV/SIDA, fiind notificate 134 de cazuri noi cu infecție HIV și 79 de cazuri noi cu SIDA. În aceeași perioadă, au fost înregistrate 33 de decese prin fişele de confirmare a cazului HIV/SIDA. În județul Mureș, în aceeași perioadă au fost depistate 6 noi cazuri de HIV/SIDA.

Tuberculoza

„Tuberculoza (TB) este o boală infecțioasă provocată de bacilul Koch, care afectează în principal plamânii, dar poate afecta și alte organe (ganglioni, oase, meninge, rinichi etc).Transmiterea bacilului este realizată prin picături de salivă eliminate de persoane infectate, prin tuse, strănut, spută. Persoanele infectate pot să nu aibă nici un simptom și să nu fie contagioase, și astfel sa nu fie conștiente de prezența bacilului. Tuberculoza progresează lent, pe parcursul a săptamâni sau chiar luni, iar simptomele manifestate nu sunt de natură să alarmeze bolnavii, inițial cei infectați pierd in greutate, apare lipsa poftei de mâncare, oboseală, tuse și subfebrilitate”, se menționează în aceeași informare.

Conform sursei citate, diagnosticarea cât mai precoce a tuberculozei este imperios necesară, pentru a fi evitată răspândirea bolii infecțioase în rândul populației. Tuberculoza este a doua boală infecțioasă care ucide, după COVID-19. Persoanele infectate pot fi identificate prin intradermoreacție la tuberculină (IDR) sanguin (quantiferon – IGRA).

Despre tratamentul tuberculozei, site-ul DSP Mureș informează că este unul de durată, pacienții trebuie să ia medicamente pe o perioadă între șase și nouă luni iar întreruperea tratamentului sau reducerea dozelor sunt periculoase, pot duce la apariția unei forme mai grave de tuberculoză și la rezistență la medicația specifică. Cea mai eficientă modalitate de a preveni tuberculoza este vaccinarea cu vaccinul Bacille – Calmette – Guerin (BCG).

Potrivit analizei de studiu, în România, în anul 2020, au fost diagnosticate cu 35% mai puține cazuri de tuberculoză decât în 2019. Astfel, 7.221 de cazuri noi și recidive de tuberculoză au fost înregistrate anul trecut în țara noastră, față de 11.083 cu un an înainte.Rata incidenței a scăzut de la 57,4 la 100.000 la 37,3 la 100.000 de locuitori. În mediul rural, incidența tuberculozei a fost anul trecut de 359,9 la 100.000 (27 de persoane diagnosticate din 7.502 de persoane testate), în rândul persoanelor fără adăpost incidența a fost de 1.408,45 la 100.000 (3 persoane diagnosticate din 213 testate), iar în rândul consumatorilor de droguri injectabile a fost de 597,01 la 100.000 (2 persoane diagnosticate din 335 testate).

Hepatita virală

„Hepatita este o inflamație a ficatului, cel mai frecvent cauzată de o infecție virală. Cele cinci tulpini principale ale virusurilor hepatitei sunt A, B, C, D și E. Hepatita A și E sunt de obicei cauzate de ingestia de alimente sau apă contaminate, în timp ce hepatita B, C și D apare de obicei, ca urmare a contactului sânge-sânge cu fluidele corporale infectate (transfuzii de sânge sau proceduri medicale invazive care utilizează echipamente contaminate). Hepatita B și C poate fi transmisă și prin contact sexual, deși este mai puțin frecvent la hepatita C”, informează analiza de studiu postată pe pagina web a DSP Mureș.

Conform datelor științifice, dacă este contractată în primii ani de viață, hepatita B devine de obicei cronică și poate provoca ciroză sau cancer hepatic mai târziu în viață. Există măsuri eficiente pentru a preveni transmiterea de la mamă la copil a hepatitei B și anume, vaccinarea copilului cu prima doză de vaccin împotriva hepatitei B în primele 24 de ore de viață, urmată de 2 sau 3 doze, testarea femeilor însărcinate, recomandată acum pentru toate femeile însărcinate și prevenirea direcționată care poate include tratarea femeilor însărcinate infectate pentru a reduce în continuare riscul de transmitere a infecției la nou-născut, ceea ce este, de asemenea, o măsură importantă.

Potrivit sursei, continuă trendul descendent pentru incidența raportată a hepatitei virale B, în paralel cu variații minore, de la an la an și pentru hepatita virală C – care în anul 2020 a atins valoarea zero. 26 de județe (față de 14 în anul precedent) nu au introdus niciun caz în sistemul național de supraveghere. În anul 2020 cele mai multe cazuri de HVB acută (52%) au fost înregistrate la grupele de vârstă 35-44 ani și 45-54 ani. Rata maximă a incidenței specifice s-a înregistrat la grupa 45-54 de ani la sexul feminin (0,35 la 100.000) și la grupa 20-24 ani la sexul masculin (0,39 la 100.000).

Mălina MORARU