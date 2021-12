Comuna Glodeni, continuitate, statornicie și viitor în materie de investiții

Share



În toamna anului trecut, Kozma Barna obținea cel de-al patrulea mandat de primar al comunei Glodeni. Despre proiectele continuate și începute în acest ultim an, precum și despre cele viitoare, ne-a vorbit în interviul care urmează.

Reporter: Sub ce auspicii ați început acest al patrulea mandat vizavi de proiectele de investiții la nivelul comunei Glodeni?

Kozma Barna: Voi începe cu sfârșitul mandatului trecut când s-a reușit finalizarea drumul comunal DC 8 Telecat – Merișor – Moișa. În 2015 am făcut 1,3 kilometri, investiție realizată prin GAL iar în 2019 am finalizat 1,9 kilometri, investiție prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II.

Rep.: Cu ce s-a început acest al patrulea mandat?

K.B.: Pentru început aș aminti achiziționarea unui tractor, cu toate echipamentele necesare lucrărilor de gospodărire comunală. Investiția a fost realizată prin Grupul de Acţiune Locală Asociația (GAL) Leader Parteneriat Mureșean, finanțată prin PNDR. Dat fiind faptul că Primăria Glodeni deține în proprietate pășuni, aceste utilaje sunt extrem de benefice. De asemenea, avem și drumuri comunale în administrare, la care se adaugă și drumuri de exploatație agricolă care trebuie îngrijite. Astfel se explică achiziția tocătorului cu braț hidraulic tocmai pentru a rezolva și această activitate de curățire a șanțurilor. Dat fiind numărul mare de utilaje, tot prin GAL, avem un proiect câștigat care prevede construirea unui garaj care să deservească utilajele aflate în dotarea Primăriei Glodeni. Urmează să semnăm contractul de execuție cu o firmă care a câștigat licitația, ceea ce înseamnă că în prima parte a anului viitor putem să dăm ordinul de începere al lucrărilor. Este o investiție importantă, dat fiind numărul mare de utilaje aflate în dotarea primăriei Glodeni. Mă refer aici la cele două microbuze școlare, un buldoexcavator, trei tractoare, plus utilajele necesare pentru gospodărirea comunei și pentru deszăpezire.

Rep.: Unul din cele mai mari proiecte este cel privind Școala Gimnazială ”Adorjani Karoly”. În ce fază se află acesta?

K.B.: În acest ultim an am continuat lucrările de extindere și modernizare la Școala Gimnazială ”Adorjani Karoly”, investiție realizată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II în valoare de 5,4 mlioane de lei. Lucrările la această importantă investiție au început în anul 2019, beneficiari fiind cei 554 de copii care frecventează această unitate de învățământ. Este extrem de important acest proiect, în condițiile în care nu aveam suficiente săli de clasă pentru un așa număr mare de copii. Din această cauză, am decis să găsim o modalitate, un proiect prin care să rezolvăm această problemă. În cele din urmă Dumnezeu ne-a ajutat să câștigăm acest proiect. Proiectul se află în curs de derulare, exteriorul și interiorul este aproape terminat, mai rămân doar finisajele. Undeva la 80% din proiect este finalizat, acesta urmând să fie terminat cel mai probabil în primăvara anului viitor. Investiția este una pe termen lung, de care se vor putea folosi și generațiile care vor veni după noi chiar și peste un secol. Totul este să aibă grijă de ce au construit cei de dinaintea lor.

Lucrările de extindere și modernizare la Școala Gimnazială ”Adorjani Karoly”

Rep.: Aveți un Muzeul al Satului în localitatea Glodeni. Care este povestea acestuia?

K.B.: În acest an am recepționat lucrarea la Muzeul Satului din Glodeni. Clădirea care găzduiește acest obiectiv a fost reconstruită de la A la Z, în condițiile în care vorbim de o clădire veche unde a funcționat pe vremuri Miliția, înainte de 1989, apoi a funcționat o bibliotecă, iar acum destinația ei este cea de Muzeu al Satului. Sunt prevăzute în acest muzeu două încăperi, unde vor fi expuse obiecte vechi, inclusiv costume populare, adunate de la oamenii din sat. Muzeul va fi accesibil publicului larg începând cu primăvara anului viitor. De asemenea, am reușit restaurarea parțială a grupului statuar de la Glodeni situat în imediata apropiere a bisericii, opera renumitului sculptor Miholcsa Jozsef. Anul viitor urmează să fie restaurat și soclul acestor busturi, la acest grup statuar unic în Transilvania. La fel și gardul împrejmuitor al acestui loc va trebui de asemenea reabilitat.

Muzeul Satului din Glodeni

Rep.: Care e situația în ce privește alimentarea cu apă la nivelul comunei Glodeni?

K.B.: Cea mai mare problemă a noastră o reprezintă apa potabilă. S-a făcut captarea ei de la ”Izvorul lui Iisus”, dar problema e că nu este presiune. Din păcate, constructorul nu a respectat întocmai lucrarea, astfel ea nu s-a putut recepționa, fapt pentru care s-a ajuns în instanță. Primăria Glodeni a câștigat procesul, iar acum, din banii de garanție, urmează să aducem situația pe linie dreaptă. În acest sens, trebuie să construim un bazin tampon și un bazin de colectare. Am vorbit cu o firmă autorizată, astfel ca în această perioadă de iarnă să obținem toate hârtiile, iar din primăvară să ne apucăm de execuția lucrărilor. Paralel, am depus la Compania Națională de Investiții un alt proiect prin care să aducem magistrala de pe zona Reghinului, astfel încât să avem presiune la apă.

Rep.: Ce alte investiții mai aveți la nivelul comunei?

K.B.: O lucrare importantă este dispensarul medical din Glodeni, proiect derulat prin PNDL II. Firma care se ocupa de lucrare a intrat în faliment, iar pentru restul de execuție, aproximativ 20%, am început procedura de atribuire a lucrării. Până la finele acestui an vom avea și rezultatul licitației, iar în cursul anului viitor această investiție urmează să fie finalizată. În acest moment, în Glodeni este în derulare extinderea, reabilitarea și racordurile individuale la rețeaua de canalizare. Cu această ocazie, cer mii de scuze de la cetățeni pentru disconfortul creat. Aceste lucrări nu sunt specifice unei farmacii, dat fiind faptul că e noroi, vremea fiind e de așa de natură. Oamenii trebuie să fie conștienți că niciodată nu am lăsat lucrurile în paragină, mereu am avut grijă ca totul să fie ok. Prin această extindere tot satul Glodeni va beneficia de rețea de canalizare. De asemenea, în satul Glodeni și o parte a satului Păingeni a fost modernizat sistemul de iluminat stradal unde aprinderea corpurilor de iluminat se face prin telegestiune. Mai mult de atât, a apărut o altă sesiune pentru modernizarea iluminatului public unde am depus un alt proiect care să cuprindă restul localității Păingeni plus restul satelor aparținătoare, Păcureni, Moișa și Merișor. Dacă proiectul va fi decalarat eligibil, însemnă că toată comuna va beneficia de un iluminat public modern, dar mai ales eficient. Nu în ultimul rând, la școala primară din Moișa avem un proiect care vizează creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei.

Rep.: Cum se prezintă căminele culturale din comună?

K.B.: Recent, am finalizat lucrările la Căminul Cultural din localitatea Merișor, respectiv exteriorul clădirii. Toate celelalte cămine din comună sunt puse la punct, și aici mă refer la cele de la Glodeni, Păingeni și Merișor. La cel din Moișa lucrările sunt în curs de desfășurare, o investiție finanțată prin PNDR. De asemenea, prin CNI mai avem un proiect de construirea căminului cultural din satul Păcureni. Proiectul este câștigat, contractul de finanțare este semnat. Primăria a făcut proiectul tehnic, urmează autorizația de construcție, care vor fi înaintate către CNI care va face licitația, iar anul viitor să vină o firmă să se apuce de lucrare.

Căminul Cultural din Moișa

Căminul Cultural din satul Merișor

Rep.: Care sunt investițile preconizate a fi realizate prin Programul ”Anghel Saligny”?

K.B.: Prin acest program au fost depuse trei proiecte. Primul are în vedere asfaltarea străzilor din Glodeni, Păingeni, Păcureni, al doilea prevede asfaltarea străzilor laterale din satele Moișa și Merișor, iar cel de-al treilea proiect se referă la apa potabilă, proiect depus și la Compania Națională de Investiții. Toate cele trei proiecte sunt extrem de importante pentru comuna Glodeni, prin care vom rezolva integral problema asfaltului în comună, plus problema apei, una extrem de importantă. Nutrim speranța că ele vor fi aprobate spre finanțare în cele din urmă, lucru extrem de benefic pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei Glodeni.

A consemnat Alin ZAHARIE