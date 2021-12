Protest al sindicaliștilor din Poliție și Penitenciare, în fața Prefecturii Mureș

Share



„Nu cerem mărire de salarii, vrem respectarea legii!”

Reprezentanți ai Sindicatului Polițiștilor Europeni și ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciar au protestat marți, 14 decembrie, în fața Palatului Administrativ din Târgu Mureș în ceea ce privește neaplicarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și indexarea pensiilor militare cu indicele inflației.

Partidele politice, luate în vizor

Potrivit participanților, astfel de proteste se desfășoară și în alte județe și vor fi organizate pe durata mai multor zile, în locații diferite.

„Astăzi protestăm atât noi, polițiștii, cât și colegii de la penitenciare, protestăm pentru respectarea Legii 153 din 2017 cât și pentru indexarea pensiilor militare în raport cu indicele inflației. Noi, ca Filială Europol, am stabilit un calendar de proteste. Astăzi se desfășoară proteste în țară, în mai multe județe în fața Prefecturilor. S-au desfășurat și ieri se vor desfășura și mâine iar începând cu data de 16, în fața sediului M.A.I., iar în data de 17 în fața sediilor politice UDMR, PNL, PSD care erau la guvernare în 2017 și și-au asumat la momentul respectiv aplicarea legii. Noi sperăm în aplicarea legii, dacă legea este pentru toată lumea atunci să fie și pentru noi. Sunt alte categorii de bugetari cărora le-au fost acordate în avans. Noi nu cerem mărire de salarii, cerem strict respectarea legii. Știm că alte categorii de locuitori ai țării spun că polițiștii vor salarii mărite, nu, noi vrem doar respectarea legii. Așa cum și-au făcut ei graficul, așa să ne dea pentru că nu este în regulă să ne plafoneze iarăși”, a declarat Liviu Bucur, președinte al Filialei Europol Mureș.

Participanții au protestat în numele tuturor celor care nu au dreptul legal de a participa la manifestație, cât și pentru cei care nu pot participa din motive de sănătate și siguranță, așa cum este în cazul pensionarilor.

„Protestăm inclusiv pentru colegii care nu au această posibilitate legală prcum și pentru pensionarii care nu pot să vină în frig să protesteze. Este foarte important să se ajungă la o aplicare integrală a acestei legi ca să se realizeze și scopul ei, care se numește salarizare unitară. În prezent din păcate, este doar titlul legii, nu ne putem bucura de o salarizare unitară. Există foarte multe diferențe salariale între colegi care au aceeași funcție și lucrează în unități diferite, unii chiar în aceeași unitate. Nu vă pot spune ce salariu ia un coleg sau ce salariu ar trebui să ia. Ar trebui să ia salariul prevăzut de lege. În cazul aceste meserii socio-profesionale cum suntem noi polițiștii, militarii, nu avem o aplicare integrală a legii. Sunt alte categorii unde s-a ajuns din fericire pentru ei, și ne bucurăm, să fie la nivelul maxim prevăzut de legislație cum e vorba de personalul medical, aproape de maxim cum e vorba de personalul din învățământ dar în cazul altor categorii cum suntem și noi, am rămas înghețați din punct de vedere al salarizării în urmă cu câțiva ani. Noi solicităm un tratament egal cu celelalte categorii socio-profesionale”, a declarat Vlad Pojan, liderul Filialei Mureș a Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciar.

Memoriu către prefect

Totodată, participanții la protest au susținut că nu doresc măriri salariale, ei militând pentru aplicarea legii, care în cazutl aceste categorii a sistemului bugetar, a fost amânată, aceasta atrăgând după sine nemulțumiri. Conform informațiilor furnizate de către Daniel Marcel Oltean, vicepreședinte Europol, Filiala Mureș, urmează a se depune un Memoriu în atenția prefectului județului Mureș, Mara Togănel.

„Nu cerem măriri salariale, cerem doar respectarea legii. Astăzi, oamenii legii protestează pentru respectarea legii, nimic altceva. În ultimii patru ani suntem cea mai defavorizată familie ocupațională din sistemul bugetar față de cei din sănătate sau învățământ sau demnitarii care începând cu 1 ianuarie 2017 li s-a aplicat direct această grilă de salarizare conform anexei 9, capitolul 1, după care personalului medical cărora li s-au dublat salariile și poate chiar triplat începând cu anul 2017, și 2018 la profesori și întotdeauna înghețăm salariile la cine? Polițiștilor. Din anul 2020 prin Ordonanța 114 ni s-au înghețat salariile de către Guvernul premierului Cîțu atunci, acum se încearcă același lucru fără a respecta legea. Noi suntem puși în fiecare zi să respectăm legea, iar Guvernul României nu își asumă atributele și ceea ce s-a votat în Parlament. Toți cei care se află la guvernare acum, în anul 2017 au votat Legea 153/2017 pentru a scoate aceste inechități și discriminări salariale dar din păcate la polițiști nu se face acest lucru. Având în vedere faptul că în anul 2018 s-a dat o primă tranșă, în anul 2019 o a doua tranșă din sfert și nouă ni s-a zis să așteptăm și vom fi etapizați, intrați în Legea salarizării până în 2022, iar în 2020 când trebuiau să ne dea a treia tranșă, atunci au înghețat salariile. Diferența nu ar fi atât de mare și impactul bugetar nu ar fi atât de mare per Minister față de ce trebuie să ne dea, pentru că noi avem deja primele două tranșe. Noi cu 1 ianuarie 2022 trebuia să fim integral pe Legea salarizării. Noi am acceptat acest artificiu și am înțeles. În 2017 când ni s-a zis să așteptăm, am așteptat cuminți când alții au intrat direct pe lege. Nu mai suportăm să fim bătaia de joc a celor care vin vremelnic la guvernare. Dorim doar aplicarea legii!”, a conchis Daniel Marcel Oltean.

Memoriu către prefect

Manifestare în fața Prefecturii

Mălina MORARU