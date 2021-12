Testări anti-COVID-19 în școlile și grădinițele din Luduș

Share



În ultima perioadă, situația sanitară în cazul noului coronavirus a fost declarată ca fiind satisfăcătoare, la aceasta contribuind măsurile luate pe plan național: vaccinare, testare, izolare și celelalte măsuri. După o opinie aproape unanimă, testarea elevilor și a preșcolarilor conduce la rezultate bune, dătătoare de speranțe în acest adevărat „război” declarat virusului care a pus pe jar planeta.

Testări la domiciliu

Deși au comportat multe discuții care nu au încetat nici acum, măsurile, printre care și testarea elevilor se desfășoară într-un ritm care mai poate fi îmbunătățit.

„Am efectuat testările elevilor și până la ora aceasta, 13 decembrie, rezultatele sunt negative. Pentru ziua de 13 decembrie au fost disponibile teste doar pentru ciclul primar”, a declarat prof. dr. Marcela Berar, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1.

Conform indicațiilor, de regulă, testările sunt făcute în zilele de luni și joi, atunci când elevii trebuie să confirme dacă, eventual, sunt pozitivi.

„Am început testările săptămâna trecută, luni, 6 decembrie, și joi, 9 decembrie, și nu am înregistrat rezultate pozitive. Copiii sunt testați sub îndrumarea părinților care au luat în serios această testare. Pentru săptămâna 6-12 decembrie am avut teste integral, pentru săptămâna aceasta, 13 – 19 decembrie, avem teste pentru ambele zile doar pentru clasele mici, iar pentru clasele primare doar pentru 13 decembrie”, a menționat prof. Adela Hagău, directoarea Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu”.

„Toți preșcolarii sunt testați acasă de către părinți, în zilele de luni și joi. Pentru perioada următoare avem asigurate toate testele necesare”, a afirmat Carmen Petac, director coordonator al Grădinițelor de copii.

„Am avut teste doar pentru săptămâna trecută, 6-12 decembrie. Nu știu când vom mai primi testele anti-COVID. Testarea se face la domiciliul fiecărui elev, sub supravegherea părinților”, a explicat prof. Claudiu Ciucă, directorul Liceului Tehnologic nr. 1.

În prezent, testarea se face în condiții bune care, totuși, sunt influențate de probleme organizatorice care pot fi perfecționate în perioada următoare.

Ioan A. BORGOVAN