VIDEO: Evaluarea stării de sănătate, cadoul oferit așezămintelor sociale de Centrul Medical GALENUS

Share



Luna decembrie stă sub auspiciile faptelor bune, care iau forma unui cadou oferit atât celor dragi, dar mai ales celor nevoiași. Un astfel de cadou este și proiectul intitulat ”Sănătate pentru copii” inițiat de Centrul Medical GALENUS destinat copiilor din așezămintele sociale, care vor beneficia în această lună de un consult medical. Primii beneficiari ai acestei acțiuni au fost copiii din cadrul așezămintelor Casa Maria I și II, care au beneficiat luni, 13 decembrie de un prim consult medical, recomandări, tratamente și sfaturi medicale.

„Parte din programul nostru de responsabilitate socială în comunitate, și în cadrul Centrului Medical GAELNUS alocăm semestrial fonduri pentru diverse acțiuni. În cazul de față, în luna decembrie, am dorit să organizăm o acțiune în vederea evaluării stării de sănătate a copiilor din zonele în care sunt mai puțin accesibile aceste servicii. Avem medici specialiști și asistenți pregătiți pentru această acțiune. Am început acțiunea la Reghin, la Casa Maria I și II unde avem 29 de copii, care deja au fost consultați. Ne-am gândit să venim în sprijinul lor cu servicii din zona medicală. Fiind vorba de un centru medical renumit, am dorit să punem în vedere calitatea serviciilor care le oferim în folosul copiilor. Acesta este și motivul pentru care am ales copiii din casele de amplasament”, a precizat Farcaș Mihai-Dan, manager general Centrul Medical GALENUS.

Farcaș Mihai-Dan, manager general Centrul Medical GALENUS

La demersul ”Sănătate pentru copii” sunt invitate și alte așezăminte din județ, după cum afirmă reprezentantul Centrului Medical GALENUS. „Avem un buget alocat pentru acest proiect care momentan este consumat în proporție de 30 %. Dorim să ajungem la cât mai multe case de copii, fapt pentru care adresăm invitația pentru cei cu care nu am reușit să luăm legătura, să ne contacteze pe e-mail, și împreună cu medicii noștri să ajungem și la ei. Am ales această perioadă pentru demararea acestui proiect și datorită faptului că e final de semestru. La finalul lunii noiembrie ne-am gândit care este bugetul pe care îl putem aloca. După cum știți, în domeniul privat, 20 % din impozitul pe profit îl poți aloca pentru astfel de acțiuni”, afirmă Fărcaș Mihai-Dan.

Pr. Dimitrie Gherman: „Este unul din cele mai frumoase cadouri pe care acești copii pot să-l primească”

Printre cei care au salutat inițiativa Centrului Medical GALENUS se numără și părintele Dimitrie Gherman, parohul Bisericii ”Sfânta Treime” din Reghin, cea care patronează spiritual așezămintele Maria I și II din Reghin.

Părintele Dimitrie Gherman

„Sunt aceste zile tulburi pe care le trăim, și din păcate prea puțin ne mai gândim unul la celălalt. Și atunci, deasupra tuturor, faptul că cineva se gândește la tine este de ajuns, este primul și cel mai important pas pe care noi, ca oameni, îl putem face înspre semenii noștri. Atâta timp cât este acest gând bun, după care urmează și fapta împlinită, înseamnă că este unul din cele mai frumoase cadouri pe care acești copii pot să-l primească. Este învăluit în această dragoste, în această iubire pe care, acest sentiment ne apropie și ne face mai buni”, a precizat părintele Dimitrie Gherman.

Așezământul social ”Casa Maria II”

Dr. Farcaș Annamaria: „Am rămas plăcut surprinsă de ce am găsit aici la Casa Maria I și II”

În urma acestei prima acțiuni din cadrul proiectul ”Sănătate pentru copii”, medicul pediatru Farcaș Annamaria, a subliniat starea de sănătate a copiilor consultați, dovadă a grijii celor care administrează cele două așezăminte sociale din Reghin.

„Starea de sănătate constatată la copiii de la Casa Maria I și II este una foarte bună. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de bine îngrijiți, cu consultații periodice făcute, cu tratamente făcute, cu consultări la cei care au probleme, de la cele simple, până la cei cu probleme neurologice și ceva mai severe. Pot spune că am rămas plăcut surprinsă de ce am găsit aici la Casa Maria I și II”, a precizat dr. Farcaș Annamaria, medic pediatru, Centrul Medical GALENUS.

Potrivit acesteia, este impetuos necesară consultația la un copil, cel puțin o data pe an. „Este foarte important acest consult medical pentru copii. În perioada de creștere specifică fiecărui copilaș, orice patologie poate să-i afecteze mult mai sever decât la un adult. De aceea, este bine ca ei să fie monitorizați, fiecare boală să fie tratată corespunzător, să nu fie tratată cu indiferență sau trecută cu vederea. La noi în țară se recomandă ca măcar o data pe an să se facă un control periodic în ce privește acești copii. Ei, în general, fac mai multe viroze peste an fapt pentru care se prezintă mai mult de o dată pe an la medic. Dar, dacă totul este în regulă, un copil măcar o data pe an trebuie să se prezinte la medic pentru un screening. Vorbim aici de monitorizarea înălțimii și greutății, practic a tuturor parametrilor, un examen clinic pe aparate și sisteme, respirator, cardiac, abdomen. Nu în ultimul rând, la acest control se discută cu părinții, se fac recomandări și sfaturi cum acești copii să fie crescuți în cele mai bune și corespunzătoare condiții”, a menționat dr. Farcaș Annamaria.

Recomandări de sezon

„În această perioadă a anotimpului rece cel mai important aspect este cel al alimentației. Important ca ea să fie una echilibrată, cu vitamine, fructe, legume, cu de toate practic. De asemenea, evitarea zonelor aglomerate, dar, în funcție de ce ne rezervă vremea, se recomandă aeroterapia. Asta înseamnă că, cel puțin o jumătate de oră pe zi să ieșim, să ne plimbăm, să ne jucăm. Nu în ultimul rând vaccinarea antigripală care se recomandă în această perioadă și imunizarea corespunzătoare cu vitamina C, D, suplimentar pe lângă alimentație. Cel mai important este să nu exagerăm în nicio privință, să nu încărcăm copiii prea tare, să avem grijă” – dr. Farcaș Annamaria

Proiectele continuă și în 2021

Implicarea Centrului Medical GALENUS în comunitate nu se oprește aici, pentru anul viitor sunt anunțate noi și interesante acțiuni care au în atenție starea de sănătate. „Pe lângă acest proiect, avem și multe alte acțiuni pregătite pentru anul viitor, care adresează screeningul copiilor, dar și acțiuni de conștientizare a tinerilor, a adulților și chiar și a vârstnicilor asupra unor afecțiuni sau patologii specifice. Dintre proiectele pe care le pregătim pentru anul viitor, amintesc aici screeningul ecografiei privind prevenția luxației de șold. Solicitarea acestei ecografii din partea medicilor de familie, al mămicilor, este ceva ce ar ține de normalitate, ținând cont de implicațiile grave ce apar prin netratarea ei la timp. În mediul rural afecțiunea aceasta nu este suficient de bine cunoscută, dar nici nu e la îndemâna tuturor din punct de vedere financiar, fiind vorba de un serviciu destul de costisitor.”, a conchis Farcaș Mihai-Dan.

Alin ZAHARIE