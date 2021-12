Arteră rutieră din Târnăveni, modernizată

Share



Un nou proiect care vizează modernizarea infrastructurii rutiere a fost demarat în municipiul Târnăveni.

”După ce am reușit să ne ținem de promisiunea cu 26 de străzi modernizate în acest an, am început să lucrăm și la tronsonul de pe strada 1 Decembrie, care înseamnă, practic, intrarea în Târnăveni. Este un proiect implementat de Consiliul Județean, în programul de reabilitare a drumului Cerghid – Târnăveni. Pe lângă legătura cu Autostrada A3, acest drum va asigura, în curând, o altă cale rutieră modernă către și dinspre Târgu Mureș”, a informat marți, 14 decembrie, Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni.

