Șofer băut și fără permis, într-o comună mureșeană

Polițiștii rutieri din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Band au reținut pentru 24 de ore, un bărbat cercetat pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere.

La data de 15 decembrie, în jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Band au oprit în trafic, pe DJ 151/A, în comuna Grebenișu de Câmpie, un autoturism, condus de un bărbat, de 32 de ani, din comuna Șăulia.

”În urma testării cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus unitatea spitalicească în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. În baza probatoriului administrat, față de cel în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul inspectoratului.

Cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

