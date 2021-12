Farmaciști mureșeni premiați la Gala Farmaciștilor

Share



Gala Farmaciștilor a adus în prim plan farmaciștii din toată țara, ca profesioniști ai sănătății. În spatele fiecărui profesionist din Sănătate se află un om. Un om care a evoluat continuu, s-a dezvoltat pe sine în timp, un om cu inițiative în domeniul farmaceutic, social şi educaţional. În momentul festiv de decernare a premiilor, marți, 21 decembrie, au fost menționate meritele deosebite ale farmaciștilor pentru cercetare, implicare, pentru proiecte dedicate pacienților și specialiștilor, dar și societății civile în general, prin campanii de prevenție și informare. Mureșenii s-au bucurat de câte un premiu la fiecare categorie.

Cu Premiul de Excelență Farmacistul Anului a fost onorat Marius Călin Cherecheș, Colegiul Farmaciștilor (CF) Mureș.

„Sunt onorat că am primi acest premiu. Consider că sunt mulți farmaciști care ar fi meritat mai mult decât mine, dar sunt bucuros că am fost alesul Colegiului Farmaciștilor. Cel mai mult mă bucură contextul din jurul acestui premiu și aici mă refer la anul în care au fost reglementate serviciile farmaceutice. Acest moment ar putea însemna începutul unui nou capitol în viața profesiei de farmacist – mai concentrat pe pacient, mai atent la nevoile de sănătate ale pacientului chiar dincolo de simpla eliberare a medicamentelor și mai preocupat de livrarea unor servicii inovative care să-l ajute pe pacient să fie mai sănătos și mai liniștit, ” a declarat Marius Călin Cherecheș.

De Premiul de Excelență pentru Implicare socială s-a bucurat Orsolya Imre Laczus, CF Mureș, pentru implicare în rezolvarea cazurilor sociale deosebite ale unor pacienți din categorii defavorizate.

„Sunt deosebit de recunoscătoare Colegiului Farmaciștilor din România pentru acordarea Premiului de Excelență pentru Implicarea Socială. Pentru mine este extrem de motivant să îmi fie recunoscute eforturile și implicarea în această perioadă de pandemie. Faptul că sunt farmacist șef în prima farmacie socială din România este în egală măsură o provocare profesională, care mă obligă să mă dezvolt și să mă adaptez în mod continuu, dar și o ocazie să interacționez cu cazurile sociale, care îmi aduc o satisfacție personală deosebită.Cred cu tărie că farmacistul este mult mai mult decât un comerciant de medicamente și că are și în acest moment un rol vital în această perioadă de criză sanitară. Pacienții au nevoie de noi în permanență să îi ajutăm să depașească aceste momente dificile” a declarat Orsolya Imre Laczus, CF Mureș.

Premiul de Excelență pentru Activitate în cadrul Colegiului Farmaciștilor – Ioana Tătaru, CF Mureș.

Premiul de Excelență pentru Cel mai activ Colegiu al Farmaciștilor-Nicoleta Logigan , CF Mureș

Premiul de Excelență pentru Întreaga activitate în profesia de farmacist- Rodica Burcă, CF Mureș

Premiul de Excelență pentru Carte farmaceutică – Asist. univ. drd. farm. Robert Alexandru Vlad, CF Mureș

Premiul de Excelență pentru Farmacist în farmacia comunitară– Sorina Boldea, CF Mureș.

Premiul de Excelență pentru Farmacist în farmacia de spital, Gizzela Cseke, CF Mureș

Premiul de Excelență pentru Farmacist cu activitate de receptură, Mioara Bârsan, CF Mureș.

Premiul de Excelență pentru Farmacist în distribuția de medicamente și substanțe farmaceutice– Semida Toșa, CF Mureș.

Premiul de Excelență pentru Farmacist cu activitate extraprofesională pe plan artistic- Tudor Echim-,CF Mureș – pentru fotografie si pictură.

Jurizarea a fost făcută de prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa – Președinte Colegiul Farmaciștilor din România, prof. univ. dr. farm. Felicia Gligor – Vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor din România, dr. farm. Răzvan-Mihai Prisada – Vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor din România, farm. primar Doiniţa-Nela Cocriş- Vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor din România și farm. Florina Bonifate – Secretar General al Colegiului Farmaciștilor din România.

Devenit deja o tradiție, evenimentul a fost organizat de Colegiul Farmaciștilor din România.