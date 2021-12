Foto: Expoziția ”Winter Games” încheie un an bogat în proiecte la K’ARTE

Share



Expozitia de grup ”Winter Games” a fost vernisată luni, 20 decembrie, la Camera K’ARTE, în prezența curatoarei Ungvári-Zrínyi Kata și a unei părți a artiștilor implicați în proiect. În acest an, la ediția a patra a proiectului expozițional, artiștii invitați sunt Benedek Levente, George Roșu, Ferencz S. Apor și Szabó Anna-Mária, originară din Târgu Mureș.

Memorie, obiceiuri și tradiții

Potrivit curatoarei proiectului, expoziția încearcă să conecteze viziuni autentice, oneste și personale ale artiștilor contemporani la aceste sărbători, în contextul saturației și reflexelor comerciale asociate mai nou acestei perioade, propunând lucrări care vorbesc sincer despre sărbătoare și căutând repere autentice în vâltoarea haotică a experiențelor din jurul sărbătorilor de iarnă.

”Artiștii au fost invitați în acest an să ne surprindă lucrări noi pe această temă și au facut-o cu o serie de contemplații despre memorie, obiceiuri și tradiții, la dorința omului de a ajunge la ideal și de a se examina pe sine. Astfel putem descoperi, pe lângă adevăratul caracter al sărbătorilor și acele posibilități, uneori chiar spectaculoase, pe care această perioadă le oferă – și să ajungem la noi înțelegeri ale variantelor realității”, a expus Ungvári-Zrínyi Kata.

Ateliere de artă



”Winter Games” este ultima expozitie din programul oferit de K’ARTE în acest sezon de toamnă-iarnă în cadrul ”Artă contemporană în Camera K’ARTE”, derulat de ONG-ul târgumureșean, proiectul fiind co-finanțat de Primăria municipiului Târgu Mures în cadrul concursului de proiecte culturale, și susținut de Reea și Nett Front. Seria de expoziții din cadrul ”Artă contemporană în Camera K’ARTE” a mai inclus proiecte semnate de artiști reprezentativi pentru scena de artă est-europeană, precum Pavel Brăila (Chișinău) sau Pal Gerber (Budapesta), dar și de către artiști relevanți sau voci emergente din arta transilvăneană, respectiv târgumureșeană.

Asociația K’ARTE a coordonat în cadrul acestui program și un atelier de artă adresat copiilor, cu scopul familiarizării lor cu elemente de bază ale artei contemporane și moderne și abilitării acestora în lecturarea de concepte artistice importante. Potrivit reprezentanților asociației, atelierul de artă constând în zece workshopuri a implicat peste 100 de copii și a fost implementat în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Dacia” din Târgu Mureș. În paralel, tehnicile creative au fost sursa unor ateliere de dezvoltare personală pentru un grup de 20 de copii în scopul autocunoașterii și echilibrării emoționale, într-o perioadă solicitantă emoțional pentru elevi.



Anul 2021 la Asociatia K’ARTE



”Pentru noi, această expoziție reprezintă încununarea unui an extraordinar de bogat în proiecte și colaborări noi. Ne propunem mereu să fim o platformă viabilă la Târgu Mureș pentru proiecte inedite dar consistente și coerente de artă contemporană, educație artistică și evenimente de film european și credem că în acest an, în ciuda dificultăților impuse de pandemie, am reușit acest lucru cu sprijinul notabil al colaboratorilor, partenerilor și finanțatorilor proiectelor noastre”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, președintele Asociatiei K’ARTE, Eliodor Moldovan.

Între proiectele pe care Asociatia K’ARTE le-a mai organizat în acest an, menționăm EQUILIBRUM – Ateliere de artă și terapie cu jocul în nisip în sprijinul echilibrului emoțional, ”Noaptea Albă a Galeriilor” ediția a VI-a, ”Festivalul Filmului Francez la Târgu Mureș” dar și ediția cu numărul zece a ”Zilelor Filmului Maghiar”, care a inclus și o expoziție a unui artist conceptual important din Ungaria – Asztalos Zsolt.

