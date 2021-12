Câte cazuri de trichineloză s-au înregistrat în decembrie, în județul Mureș

Share



Măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Trichinella spiralis luate în ultimii ani încep să producă efecte, iar în această iarnă în judeţ s-a înregistrat doar un caz de trichineloză la un porc sacrificat într-o gospodărie din Pogăceaua, a anunţat, joi, directorul adjunct al Direcţiei Sanitar Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Mureş, Lucian Goga.

„În această perioadă, în judeţul Mureş, un judeţ cu efective mari de porci, circa 70.000 în gospodăriile populaţiei şi în jur de 35.000 de porci în exploataţii comerciale, se sacrifică un număr mare de porci. Am făcut apel la cetăţeni să efectueze examenul trichineloscopic pentru a nu-şi pune în pericol sănătatea şi, de asemenea, carnea rezultată să fie folosită doar pentru consum familial. Este interzisă comercializarea cărnii şi a produselor rezultate (…) Nu avem un număr total al porcilor sacrificaţi în gospodării, acţiunea fiind în derulare, dar important este că am avut un singur caz de trichineloză în comuna Pogăceaua. Acesta a fost confirmat în laborator, apoi în laboratorul DSVSA Mureş. Am luat toate măsurile legale, cetăţenii care deţin porci, cu respectarea prevederilor legale, beneficiază de despăgubiri (…) A fost întocmit dosar de despăgubire, carcasa porcului a fost ecarisată şi toate subprodusele rezultate. Nu au existat cetăţeni care să fi consumat din carnea respectivă înaintea examenului trichineloscopic”, a declarat Lucian Goga.

Reprezentantul DSVSA Mureş a spus că acesta este rezultatul măsurilor preventive luate în judeţ, întrucât cetăţenii practică din ce în ce mai des deparazitarea porcinelor, respectă condiţiile de igienă şi fac deratizare, pentru că şobolanul este un vector important în răspândirea trichinelozei la porc.

(www.agerpres.ro)