Cei mai buni sportivi mureșeni

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș (DJST) a premiat toți sportivii care au avut rezultate excepționale în anul 2021. Decernarea premiilor a fost efectuată în mediul online și au fost premiați sportivii de la toate categoriile de vârstă, pe echipe și sportivii cu nevoi speciale.

În total, în anul 2021 județul Mureș a obținut 16 medalii la campionatele mondiale, 10 la cele europene, 13 la campionatele balcanice și 318 la campionate naționale. La mondiale, județul nostru a primit de 6 ori aurul, tot de atâtea ori argintul și de 5 ori bronzul; la europene a obținut 3 medalii de aur, 4 de argint și 4 de bronz; la campionatele balcanice Mureșul a obținut 6 medalii de aur, 4 de argint și 4 de bronz.

Au fost premiate următoarele categorii de vârstă: copii, juniori II, juniori I, tineret și seniori. La categoria speranțe premierea nu s-a făcut pe locuri, deoarece toți copiii sunt la același nivel, se menționează în comunicatul oficial.

Speranțe…pentru viitor

Începem cu categoria speranțe. La canotaj, au fost premiate Marina Balint și Cezara Necula de la C.S. Mureșul, antrenate de Claudia Balint. La lupte libere – Bojthe Benjamin, Marc Tănase și Denisa Catrinoi, tot de la C.S. Mureșul, antrenați de Marton Jozsef. La karate WUFK, Bernadett Szava face cinste clubului C.S. Juvenes, fiind antrenată de Kiss Ibolya. Alexia și Ecaterina Doarje împreună cu Geanina Ciula au reprezentat C.S.M. Târgu Mureș la popice și au fost pregătite de Seres Jozsef și de Orosz Istvan. Din partea Clubului Sportiv Tornado, Biro Anita, Matyasi Tamas, Mihaly Robert, Mihaly Hunor, Irimia Tommy și Lorena Pop au fost premiați la taekwando. Jakab Samuel de la L.P.S. Târgu Mureș a fost premiat la atletism. Denis Sămărghițan, Anemona Duma și Kelemen Mark de la C.S.S. Târgu Mureș au fost premiați la lupte libere. Tot de la L.P.S. a fost premiat și Kiss Roland la baschet. De la Reghin, din cadrul clubului ACSC Takenoko la jiu jitsu Roxana Bencze și Gabriel Mircea. Szasz Gergely de la A.C.S. Orienter a fost premiat la ramura orientare și de la A.C.S Gladius Târgu Mureș Alexia Mărcuș, Crina Teglaș și Tania Șchiopu au fost premiate la baschet. Nora Santa, pregătită de Szeghalmi Andrea de la C.S.S. Târgu Mureș a fost premiată la natație. De la Ronin Training Academy, Eduard Rus și Andrei Bârsan, pregătiți de Traian Rus au fost premiați la wushu.

Sportivii cu nevoi speciale

La ramura karate pentru nevăzători au fost premiați 5 sportivi talentați pregătiți de Alexandru Belean – Nagy Biro Ibolya, Rodica Sonea, Szanto Attila, Fekete Aletta și Tinu Vasile Pop, care este înscris și la ACS Iris Târgu Mureș și a fost premiat și la popice. Continuăm cu popicele și îi enumerăm pe Liliana Pădurean, Dorin Fărăgău, Valentina Strete, Ordog Pal Levente, Tiberiu Oreian.

Mai mici, dar nu mai neînsemnați

Echipele de juniori care au fost premiate: echipa de lupte libere a CSS Târgu Mureș antrenată de Dragoș Vlad, Fazakas Csaba și Gyarmati Ferenc; echipa de volei de la CSU Târgu Mureș antrenată de Paunovic Stefan, echipa de polo de la CSM Târgu Mureș antrenată de Ispir Cristian și echipa de baschet de la CS Gladius antrenată de soții Pora.

10 juniori au reușit să obțină anul acesta locul I: Georgiana Lirca, Csiki Ervin și Alexandru Mătea la lupte libere; Dacian Costea și Balazs Norbert la atletism, Noemi Budai și Bernadette Seres la popice, Biro Zoltan la haltere și Dragoș și Alexandra Boroș la jiu jitsu.

Mai mari, dar nu în vârstă

Au fost distinși 10 seniori la următoarele ramuri olimpice: canotaj, atletism, lupte libere, wushu, ciclism și baschet – Ancuța Ungurean și Horia Filip Mureșan de la C.S. Mureșul la canotaj; Biro Kristian și Erwin Gombos de la CSS și CSM la lupte libere; Mădălina Florea de la C.S.S. Sighișoara la atletism; Răzvan Grec de la C.S.U. Târgu Mureș, autodidact la ciclism; Andrea Apostolache Kis la wushu și Sara Solyom și Santa Szabolcs la baschet.

În ceea ce privește ramurile neolimpice: Lorand Daroczi, comandantul Aeroclubului „Elie Carafoli” din Târgu Mureș și Valentin Hoța au fost premiați pentru activitatea intensă și valoroasă desfășurată la planorism. Barabasi Kinga și Dako Katalin au fost premiate pentru performanțele uluitoare la teqball. Aurel Popa a fost premiat la aeromodelism, din partea Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, el fiind de asemenea autodidact. Balazs Bajko a fost premiat la K1. A fost pregătit de Poczo Zoltan și a reprezentat clubului Black Diamond Fight din Târgu Mureș. Szabados Edina a fost premiată la patinajul pe role; face parte din Clubul Sportiv Mureșul și este antrenată de Vasile Koros. Ioana Crișan – la culturism și fitness, reprezentantă a Clubului Sportiv Energy Fit Târgu Mureș și Szasz Tibor Levente de la CSM a fost premiat la popice.

Echipele de seniori care au fost premiate: CSS-CSM Târgu Mureș – echipa de lupte libere pregătită de Dragoș Vlad, Fazakas Csaba și Gyarmati Ferenc. CSU Târgu Mureș – echipa de scrimă de băieți, pregătită de Zoltan Szabo și echipa de popice de fete de la Romgaz Electromureș pregătită de Seres Jozsef și Orosz Istvan.

Mureșul are oameni talentați. Oameni care muncesc în fiecare an și depun eforturi considerabile, pentru ei, pentru propriile satisfacții, dar și pentru mândria orașului. Le mulțumim sincer tuturor pentru că ne fac cinste și pentru că dau dovadă de putere zi de zi, an de an. Felicitări!

Anamaria Luisa MARCU