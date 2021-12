Proiect medico-social pentru servicii gratuite acordate femeii cu cancer de col uterin

Share



Peste 100.000 de femei cu vârsta între 25-64 de ani din Regiunea Centru au beneficiat în decursul a peste 10 ani de teste Babeș Papanicolau gratuite în cadrul programului de screening al cancerului de col uterin. Între 12-13% dintre acestea au fost depistate cu teste pozitive, dar jumătate dintre ele s-au pierdut în sistem, adică nu au mai beneficiat până la final de investigații și tratament al leziunilor nou-depistate. Acest aspect, și nu numai, au condus la scrierea unui proiect medico-social ”Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin, Regiunea Centru”, cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Este un proiect prin care se dorește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării, prin creșterea accesului la servicii de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale. Cum a luat naștere acest proiect, care este obiectivul lui, cum va fi dezvoltat și ce continuitate va avea a oferit mai multe detalii Dr. Cosmina Uzun, manager de proiect, coordonator Unitatea Regională Asistență Tehnică și Management (UATMR) Centru, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș.

Reporter: Cum a început activitatea UATMR-ului și cum s-a dezvoltat ea, în timp?

Dr. Cosmina Uzun: În anul 2012 s-au înființat la nivelul fiecărei regiuni Unități de Asistență Tehnică și Management (UATMR) Regionale pentru programul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin. Aceste structuri au fost înființate pentru a putea manageria mai ușor derularea programului național de screening organizat al cancerului de col uterin. În anul 2012 programele naționale de screening pentru cancerele prevenibile lipseau cu desăvârșire, iar Ministerul Sănătății a trebuit să gestionez un rușinos loc întâi în Europa la incidența crescută a cancerului de col uterin. În condițiile în care țările Est-Europene s-au aliniat recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății de a reduce povara îmbolnăvirii prin cancer (de exemplu, în Republica Moldova a fost implementat screeningul cancerului de col uterin în 2009) în țara noastră sistemele de screening nu erau nici măcar legiferate.

Așadar UATMR-ul s-a înființat în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și după o experință de peste 10 ani la Direcția de Sănătate Publică Mureș, unde am fost inspector sanitar și apoi consilier superior și am coordonat Compartimentul Asistență Medicală și programe naționale, la recomandarea Ministerului Sănătății am preluat coordonarea nou înființatei structuri. Organizarea programului național de screening a fost o provocare majoră pentru mine și pentru echipa administrativ-medicală, care a înființat și validat 13 rețele de screening pentru județele Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita și Covasna. În fiecare județ s-a constituit cel puțin o rețea de screening într-un spital cu laborator acreditat de citologie cervicală (pentru interpretarea citologiei clasice) care a contractat medici de familie din tot județul pentru informarea femeii eligibile screeningului, centre de recoltare inclusiv din spitalele altor orașe din județ (obstetrică ginecologie și planificare familială) pentru recoltarea testelor.

Rep.: De-a lungul timpului, deși au existat unele probleme de finanțare, screeningul a continuat. Câte femei au fost testate de la demararea programului național de testare a cancerului de col uterin?

C.U.: În primii ani de screening finanțarea programului a fost substanțială, 40.000 de femei din regiune au fost testate gratuit între 2012-2014. În timpul derulării programului de screening au apărut și lacunele acestuia: lipsa unui program informatic pentru introducerea datelor nou obținute, pentru monitorizarea cazurilor depistate pozitive, pentru suplimentarea investigațiilor și a tratamentului precoce al leziunilor depistate ale colului uterin. Registrul displaziilor în format Excel a fost depășit și foarte multe femei au abandonat circuitul de a aștepta la ușa diverselor cabinete pentru a se trata prin asigurarea CAS și s-au adresat cabinetelor private. Astfel, ne-a fost greu să monitorizăm cu precizie cazurile tratate; a apărut problema femeilor neasigurate care odată testate și depistate cu leziuni ale mucoasei uterine nu puteau fi tratate în sistemul public de sănătate și poate că nici sistemul privat nu era accesibil pentru multe dintre ele.

Desigur că au apărut și contestatarii screeningului de cancer de col uterin. Din păcate există o categorie a personalului medical care a trecut prin multe experiențe de reorganizare, tăiere de fonduri, instabilitate legislativă și astfel a devenit refractară la orice idee de nou sau de schimbare. Nu orice schimbare care apare în sistemul sanitar este bună și, ca urmare, există o categorie care nu dorește să modifice nimic pentru a nu ajunge într-o situație și mai grea. În condițiile unui sistem sanitar dezorganizat, cu finanțare insuficientă pentru diagnostice și tratamente, de foarte multe ori am auzit că screeningul cancerului de col uterin este un moft. Toți acești factori au dus la o reducere a finanțării programului național în următorii ani, dar informarea și testarea femeilor din regiune a continuat prin solicitările noastre repetate de suplimentare a bugetului. Cu timpul, termenul de screening s-a încetățenit, multe femei au solicitat testarea din proprie inițiativă.

Rep.: Toate aceste rezultate, deficiențe și probleme financiare au dus la necesitatea de a se scrie un proiect și a se aplica pe o linie cu finanțare europeană. Proiectul ”Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin, Regiunea Centru” se dorește a fi unul medico-social, care să acopere toate problemele și nevoile?

C.U.: De fiecare dată când am avut probleme pe acest program național am încercat să identificăm soluții, am rezolvat multe deficiențe, dar pentru circuitul tuturor serviciilor medicale de care ar avea nevoie o femeie depistată pozitiv este nevoie de o locație, de o structură funcțională, de dotare cu aparatură, de personal medical dedicat chiar și de echipa operatorie pentru cazurile grave. După aceea, important este cum transmitem informația despre screeningul cancerului de col uterin în comunitatea de femei, care este beneficiul testării, diagnosticului și tratamentului la timp în cazul femeii cu rezultat pozitiv al testului Babeș-Papanicolau. Tot acest circuit trebuie să fie pus la dispoziția femeii într-un mod cât mai simplu: nu trebuie lăsată să alerge între cabinete medicale, între investigații și rezultate. Screeningul internațional care se practică acum în toate țările lumii este unul organizat. Pornind de la acest deziderat, am organizat în acest proiect servicii de screening a cancerului de col uterin conform ghidurilor europene. Evident, un rol important a avut și faptul că am dobândit experiență în proiectul european POSDRU /63/3.2/S/20596 ”Instruire și prevenție pentru o viață sănătoasă”, în 2012, în calitate de lector/instructor al medicilor de familie din județul Mureș. Acesta a fost momentul în care am colaborat pentru prima dată cu echipa de proiecte a Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” Cluj-Napoca.

De asemenea, în anul 2019 am participat în calitate de expert în proiectul POCU Etapa I (cu ID 120798), respectiv ”Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin”, implementat în cadrul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” Cluj-Napoca. Alături de echipa de elită a școlii clujene de oncologie am învățat foarte multe despre screeningul organizațional și despre noile metode de testare pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. De altfel, domnul Dr. Florian Nicula, omologul meu pe UATMR și manager proiect pentru regiunea Nord-Vest, este expert internațional de screening și este o persoană dinamică, pasionată de acest domeniu nou pentru România, un model pentru echipele de screening.

Metodele de testare a HPV-ului sunt un domeniu de interes pentru mine, pentru cercetarea științifică pe care o desfășor la disciplina de biochimie a UMFST Târgu Mureș, în calitate de șef de lucrări. Metodele biochimice noi de testare a tulpinilor HPV, biomarkerii implicați în screening și panelul tot mai mare a investigațiilor pentru pacientele cu leziuni precanceroase sunt ariile de cercetare științifică care mă impulsionează în transformarea opțiunilor științifice în metode practice de testare a femeilor.

Iată cum toată experiența mea administrativă și profesională le-am transpus în acest proiect european ambițios, pe care l-am câștigat în anul 2019 pentru UATMR/SCJU Târgu Mureș, în parteneriat cu UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, cu o finanțare de peste 10 milioane de euro.

UATMR-Centru este constituită în extraorganigrama spitalului și, deși pentru multe persoane este o extraopțiune, la acest moment dispune de finanțare multiplă: de la Ministerul Sănătății, prin bugetul de stat, pentru subprogramul național de depistare activă precoce a cancerului de col uterin, de la Banca Mondială pentru finanțarea autospecialei de screening, proiect în care spitalul este beneficiar, de la Ministerul Fondurilor Europene pentru POCU 826/4/9/138603, proiect în are spitalul este lider.

Toate acestea s-au obținut cu multă muncă, în peste 10 ani de experiență în domeniul nou al screeningului.

Obiectivul cel mai important al tututor intervențiilor de screening, indiferent de finanțare, este identificarea la timp, în stadiul inițial, a tuturor modificarilor patologice care pot să apară la orice femeie în decursul vieții, cu tratarea la timp pentru a obține întârzierea avansării acestora, tratarea lor în stadii incipiente, cu remisia bolii și vindecare.

Femeia este invitată la screening prin medicul de familie sau prin invitații transmise prin poștă, recoltarea este programată într-un cabinet de ginecologie cu destinație specială pentru screening sau o autospecială de screening ajunge într-o comunitate de femei conform programării.

Femeile care au rezultat negativ sunt informate în acest sens și vor fi invitate din nou la screening peste 3 ani, iar femeile care au teste pozitive sunt programate pentru retestare și investigații suplimentare la Centrul de Screening. Pentru aceste cazuri sunt acordate: servicii de depistare și diagnosticare precoce a leziunilor displazice ale colului uterin prin: servicii de informare-educare-comunicare, testare HPV, consultație de specialitate obstetrică-ginecologie, recoltare frotiu citovaginal, comunicare rezultat și consiliere privind conduita în funcție de rezultate, servicii de diagnosticare precoce a leziunilor displazice ale colului uterin, examen histopatologic, servicii de colposopie, servicii medicale de tratament excizional sau ablativ a leziunilor precanceroase ale colului uterin, respectiv: consultație obstetrică-ginecologie, colposcopie, anestezie locală, prelevare țesut ERAD (bisturiu rece), examen histopatologic.

Toate aceste servicii medicale vor fi acordate gratuit tuturor femeilor din regiunea Centru, asigurate sau neasigurate. Dorim să implementăm servicii medicale complete, cu acordarea inclusiv de consiliere psihologică, consiliere nutrițională și asistarea femeilor inclusiv în vederea obținerii asigurărilor sociale de sănătate.

Rep.: Poate fi un proiect model care să fie translatat în strategia națională de sănătate și diseminat la nivelul întregii țări?

C.U: Practic așa ar trebui să arate toate serviciile în sistemul de sănătate: fiecare dintre noi trebuie să beneficieze de la serviciile de prevenire a diverselor afecțiuni până la investigații complexe, diagnostic și tratament într-un sistem sanitar complex organizat, cu accesarea serviciile medicale cât mai ușor și mai simplu.

Acest proiect se dorește a fi un model pentru acordarea de servicii medicale și un model ușor de replicat și pentru screeningul celorlalte tipuri de cancer prevenibile și vorbim de cancerul de sân, de colon și de prostată.

Rep.: În cadrul acestui proiect Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș este partener. Care va fi rolul său?

C.U.: În proiectele similare, implementate la Institutul de Ocrotirea Mamei și Copilului București și Institutul Oncologic Iași, parteneriatele sunt cu ONG-uri, iar la Institutul Oncologic Cluj-Napoca este cu Direcția de Sănătate Publică Bistrița. La Târgu Mureș, bazându-mă pe experiența mea universitară de peste 12 ani, am ales un parteneriat cu UMFST Târgu Mureș deoarece am considerat că astfel vom atinge mai multe obiective:creșterea capacității administrative a instituțiilor de stat prin stabilirea clară a unor criterii de performanță pentru serviciile medicale, dotarea corespunzătoare cu aparatură medicală de top, cu metode performante de testare, de tot ce trebuie să beneficieze pacientul pentru a nu mai fi doar o utopie faptul că serviciile sunt orientate către pacient,cel mai mult a contat în ecuație faptul că UMFST Târgu Mureș oferă personal medical înalt calificat, dată fiind școala medicală târgumureșeană, resursa umană în măsură a oferi informații medicale de actualitate și de calitate.

Partenerul are rolul de a ne ajuta în informarea și diseminarea tuturor informațiilor legate de modalitatea în care vom face screeningul cancerului de col uterin. Are rol educativ, iar diseminarea informațiilor medicale, bazate pe realitate, trebuie să le putem transmite oricărei femei, din orice mediu, pe nivelul ei de înțelegere. Caravanele de screening pe care le vom trimite în mediul rural și nu numai, vor fi cele care vor disemina informații și totodată vor testa femeile din grupul țintă.

Regiunea Centru are cel mai mare număr de romi, are cele mai sărace localități din țară, dar totodată are trei universități de medicină cu care dorim să facem parteneriate ca să se implice activ în informarea femeilor, utilizând această resursă medicală înalt specializată. Colaboratorii noștri, ai UATMR-ului, sunt interesați de acest proiect și își doresc continuarea screeningului pentru femeile din regiune, dar, desigur, acceptăm și noi colaboratori care doresc să se implice activ în activitățile proiectului.

Rep.: La nivelul UTAMR Centru nu există experiența Institutelor Oncologice din țară pentru derularea unui astfel de proiect de anvergură. Prin urmare, pe ce experiență se bazează proiectul scris de dumneavoastră împreună cu echipa?

C.U.: Sunt medic primar medicină de familie și șef de lucrări la disciplina de Biochimie și Chimia factorilor de mediu în cadrul UMFST Târgu Mureș, unde am predat biochimie la toatespecializările : medicină generală, medicină dentară, asistență medicală, nutriție și dietetică medicală, tehnică dentară-am coordonat licențe la absolvenții de medică generală, unde am propus teme noi din arealul screeningului.

În decursul timpului am participat activ la programele de informare a medicilor de familie legate de cancerul de sân și am avut o colaborare strânsă cu un ONG al supraviețuitoarelor de cancer de sân, Asocițaia Română de Cancer – Grupul Destine comune din Târgu Mureș. Printr-o colaborare cu Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din Târgu Mureș am participat la primele programe de formare a populației, de transmitere a informațiilor în populație despre cancerul de sân și contracepție.

Am cuantificat activitatea administrativă în calitate de inspector sanitar în cadrul Direcției de Sănătate Publică Mureș, începând cu anul 2008, iar din 2010, în cadrul aceleiași instituții, am fost coordonatorul Compartimentului asistență medicală și programe naționale. Din această poziție am colaborat cu toate spitalele din județul Mureș și am dobândit experiență în finanțarea acestora, m-am familiarizat cu exercițiile financiare ale Ministerului Sănătății Am avut grijă la momentul acela să aducem foarte multe materiale sanitare și am derulat campanii legate de distribuirea laptelui praf și a contraceptivelor la femeile vulnerabile. Din acest motiv, în 2012 mi s-a propus să devin coordonatorul UATMR Centru. Astfel, am avut parteneriate cu Institutul Național de Sănătate Publică și cu Ministerul Sănătății pe tot ce a însemnat instruirea ulterioară, pentru că am participat la foarte multe cursuri organizate de aceștia.

Din septembrie 2021, particip la al patrulea proiect european instituțional în calitate de expert cheie la Ministerul Sănătății, proiect prin care scriem Strategia Națională de Sănătate a României pentru 2021-2027.

Rep: Până la acest moment, care sunt realizările în cadrul proiectului?

C.U.: Am reușit să selectăm și să angajăm o echipă mixtă pentru implementarea proiectului, respectiv pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și pentru partener, UMFST Târgu Mureș. În total sunt 41 de experți și echipa suport a managerului de proiect. Am reușit astfel să am o echipă multidisciplinară, cu personalități binecunoscute în lumea medicală mureșeană și care a acceptat provocarea de a aduce ceva nou în serviciile de sănătate: screeningul. Activitățile proiectului sunt complexe și cer efort susținut, dar implicarea tuturor este foarte bună, astfel că mă bazez pe capacitatea tuturor de a se adapta mai ales la activitățile complexe de informare-diseminare a informațiilor către femeile din regiune, coroborate cu recoltarea.

Am obținut prefinanțarea pentru lider și partener, ceea ce ne permite să avansăm foarte mult cu dotarea pe proiect. Unul dintre beneficiile acestui proiect este și faptul că foarte multe sume vor ajunge la bugetul de stat, astfel că proiectele europene, deși mai greu de implementat, sunt de preferat altor forme de finanțare a serviciilor medicale.

Am început recoltarea și testarea prin citologia Babeș-Papanicolau la femeile cu vârsta între 24-29 de ani, prin centrul de screening amenajat la Cabinetul de planificare în cadrul SCJU Târgu Mureș.

În perioada următoare vom derula campanii de screening în judeîul Mureș, pe care ulterior le vom extinde în toate județele regiunii Centru.

Acest proiect este inclus în strategia anterioară de sănătate publică și sigur că va avea continuitate prin includerea în viitoarea strategie națională de servicii de sănătate, dar continuitatea va fi dată de obținerea sau acoperirea cu testare a 20% din populația Regiunii Centru. Acesta este unul dintre indicatorii de rezultat ai proiectului. Un indicator este Centrul de Screening pentru cancerul de col uterin, pe care îl vom face într-o clădire din patrimonial UMFST Târgu Mureș, care ne va asigura baza materială pecare sperăm să pilotăm următoarele proiecte.

Rep.: Veți aplica pentru o nouă finanțare europeană?

C.U.: Ideea Ministerului Sănătății ar fi să continuăm prin finanțare europeană pentru că ar trebui să avem continuitate în ceea ce facem. Pe de altă parte, fiind cadrul acesta legal asigurat, finanțarea testelor de HPV de către bugetul național nu ar trebui să fie o așa mare problemă, dar probabil că nu se va ridica alocarea bugetară la acoperirea a 50% a nevoilor populației. Ne gândim prin proiecte europene să continuăm dotarea. Fiind startul, lucrurile merg puțin mai greu, dar vom ajunge acolo unde trebuie, sunt convinsă de acest lucru.

Experții POCU, angajați în cadrul proiectului:

Cosmina Uzun – manager proiect

Lavinia Stupinean – expert implementare I

Alin Oțel – expert implementare II

Mihai Melnic – expert implementare III

Ana Maria Filip – expert implementare IV

Lucian Pușcașiu – expert medical screening

Anca Sin – expert medical screening

Sorin Moldovan – responsabil logistică screening

Daniela Ceană – expert registru displazii

Radu Mezei – responsabil GDPR

Szabo Bela – coordonator Centru de prevenție

Maria Mezei – responsabil financiar

Oana Bîrlean – expert resurse umane

Alexandru Perghel – responsabil achiziții

Ionuț Alexandru – expert IT

Ioana Boros – consilier juridic I

Ovidiu Cotoi – expert rapoarte/studii/analize

Dorina Martonfi – expert grup țintă 1-A1.2

Theodora Păcurar – expert grup țintă 2-A1.2

Mariana Negoiță – responsabil informare-educare-conștientizare

Oana Mircea – expert campanii de mobilizare

Carmen Florea – coordonator județean Mureș

Tulit Agnes – coordonator județean Harghita

Septimiu Voidăzan – coordonator proiect P1

Claudia Popa – expert implementare I

Diana Gherman – expert implementare II

Laura Boldea – responsabil GDPR

Silviu Morariu – responsabil coordonator regional IEC

Carmen Gherman – responsabil financiar

Marcel Nicoară – expert resurse umane

Horațiu Leancă – expert IT

Alina Meszaros – responsabil suport grup țintă

Cătălin Dogar – expert PR comunicare 1

Marius Măgura – expert PR comunicare 2

Gabriela Boangăr – expert PR comunicare 3

Lucian Morariu – expert realizare materiale informativ-educative 1

Kinga Bota – expert realizare materiale informativ-educative 2

Lică Burloi – expert concepție materiale informativ-educative 1

Daniel Diaconu – expert concepție materiale informativ-educative 2

Monica Tarcea – expert nutriție comunitară

Fazakas Zita – expert nutriție și dietetică

Opinii despre proiect:

”În calitate de medic ginecolog, cu o experiență de 37 de ani de activitate, de foarte multe ori am avut ocazia să mă confrunt cu această boală teribilă: cancerul de col uterin. Am avut ocazia să asist la foarte multe tragedii individuale și familiale cauzate de această boală. Nemulțumirea mea este cu atât mai mare pentru că sunt conștient de faptul că consecințele acestei boli ar putea fi diminuate în mod substanțial printr-un screening sistematic și prin vaccinare. Un program de screening poate avea succes dacă există o bună organizare și finanțare din partea autorităților și prin atitudinea pozitivă a populației față de acest screening. Din păcate, după schimbările din 1989, timp de 22 de ani nu s-a organizat nici un screening în acest domeniu. În anul 2011 s-a inițiat o asemenea acțiune, dar nu a adus rezultatele scontate, mai ales datorită finanțării inconstante și insuficiente. Am fost foarte bucuros când am aflat că acest proiect va fi implementat. De data aceasta sunt mai optimist, deoarece cred în capacitatea echipei din acest proiect să organizeze acest screening, care are finanțarea asigurată. Așteptăm ca acest screening să fie bine primit și de către populația țintă.”

Prof. Dr. Szabo Bela, coordonator Centru de prevenție

”Cancerul de col uterin este şi va fi un subiect de interes în practica medicală și o problemă de sănătate publică. Potrivit statisticilor, cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent cancer la femei la nivel mondial, iar ratele mortalităţii clasifică acest cancer pe poziţia a patra. În România, anual se raportează aproximativ 3400 de cazuri noi și 1800 decese, ceea ce plasează țara noastră pe locul 2 în Europa. Preocuparea fiecăruia dintre noi trebuie să fie îndreptată spre sănătate și prevenție, iar pentru mine proiectul “Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin Regiunea Centru” reprezintă o provocare, dar în același timp o datorie de a deveni un vector spre informaţii precise privind algoritmul de prevenție primară, depistare și diagnosticare precoce pentru a permite aplicarea unui tratament corect și adecvat, cât și posibilitatea de a reduce mortalitatea şi morbiditatea prin cancer de col uterin.”

Prof. Dr. Septimiu Voidăzan, coordonator proiect P1

”Pentru universitate și tot ceea ce înseamnă centrul universitar Târgu Mureș, dar și la nivel de regiune centru și mai ales la nivel național, acest proiect este de o importanță covârșitoare. Foarte puțini dintre noi înțelegem adevărata valoare și importanță a acestui proiect. De aceea, în Universitatrea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș și Facultatea de Medicină ați avut și veți avea întotdeauna un foarte mare susținător”.

Prof. Dr. Ovidiu Cotoi, expert rapoarte/studii/analize

”Mulțumesc organizatorilor pentru că au considerat că merit să fac parte dintr-o inițiativă care, fără cuvinte mari, am putea să o numim istorică, și sperăm că lucrurile vor merge bine pentru că cu siguranță acest demers este mai mult decât important”.

Prof. Dr. Lucian Pușcașiu, expert medical screening

”Salut acest program de anvergură deoarece am văzut atâtea cazuri disperate pentru că, într-adevăr, femeile se prezintă la medic în stadii avansate ale cancerului de col uterin. Scopul citologiei cervico vaginale constă tocmai în depistarea acestor leziuni precanceroase, într-un stadiu precoce, și depistarea modificărilor maligne. Această metodă se aplică și la noi și sperăm că vom avea mare succes cu acest program implementat acum, respectiv scăderea incidenței cancerului de col uterin”.

Prof. Dr. Anca Sin, expert medical screening

„Programul de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin Regiunea Centru reprezintă, pe lângă realizarea obiectivelor sale principale, și posibilitatea de implementare a unui registru al displaziilor de col uterin pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Acest registru va avea o importanță deosebită pentru gestionarea patologiei colului uterin, oferind o bază de date profesioniștilor din domeniul medical. În același timp, registrul displaziilor de col uterin va putea permite realizarea unor analize ce pot fi piatra de temelie a strategiilor/direcțiilor de acțiune necesare a fi adoptate pentru prevenirea și controlul cancerului de col uterin. Orice decizie luată de specialiștii în sănătate publică trebuie să se facă prin identificarea corectă a unei probleme de sănătate, iar acest proiect reprezintă un pas important în oferirea unor date complexe de la nivelul zonei Centru, date care pot reflecta incidența, prevalența, dar și monitorizarea evoluției displaziilor de col uterin. Putem considera că orice acțiune de prevenție și depistare precoce poate fi măsurată în vieți salvate.”

Șef de lucrări Dr. Daniela Ceană, expert registru displazii

”Sunt încântată să fac parte din echipa acestui proiect inovator și esențial în managementul regional al unei boli cu frecvență crescută la noi în țară, cancerul de col uterin. Colaborarea plurivalentă a echipei noastre va asigura femeilor din regiunea Centru suportul medical, informațional, educațional și social, de care au nevoie. Sunt sigură că pentru creșterea calității vieții unui pacient diagnosticat cu cancer orice sprijin oferit ca informație sau intervenție sunt binevenite, iar în contextul stilului de viață echipa noastră va încerca să definească un plan nutrițional personalizat, completat de recomandări privind activitatea fizica regulată, managementul stresului și a comportamentelor cu risc, cât de mult contează un somn de calitate, echilibrarea psiho-emoțională, socializarea și comunicarea cu furnizorii de informații medicale. Vom încerca să oferim informații în scop prevențional, dar și terapeutic nutrițional, cu valențe individualizate, dar și comunitare, în scopul susținerii calității vieții și integrării sociale, indiferent de vârstă sau nivel socio-economic.

Încrederea se câștigă prin experiență și comunicare, deschidere și implicare. Ne dorim să fim aproape de cele care au nevoie de noi”.

Prof. Dr. Monica Tarcea, expert nutriție comunitară

A consemnat Arina TOTH