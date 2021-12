Centrul Medical Lotus Image – servicii de asistență medicală integrată pentru problema de sănătate a pacientului

Share



Ori de câte ori pacienții se confruntă cu o problemă de sănătate caută acei medici în care au încredere și unitățile sanitare ce le oferă condiții pentru a efectua toate investigațiile necesare înainte de stabilirea celui mai bun diagnostic și tratament. De-a lungul a 11 ani, Centrul Medical Lotus Image din Târgu Mureș s-a dezvoltat și reorganizat atât din punct de vedere al infrastructurii cât și al resursei umane, astfel pacientul are șansa să i se efectueze toate investigațiile în vederea stabilirii diagnosticului în cadrul centrului. Pentru acest lucru stau la dispoziție medici cu vastă experiență, cu cunoștințe solide în domeniile lor de activitate, și aparatură de top, cu tehnologie de ultimă generație. Despre începuturile centrului medical, evoluția sa în timp și avantajele pe care le au aici pacienții a oferit mai multe detalii Dr. Carmen Nicolau, mentorul Centrului Medical Lotus Image.

Reporter: De-a lungul a 11 ani de activitate, Centrul Medical Lotus Image a trecut printr-un amplu proces de transformare, ajungând în prezent să ofere pacienților un circuit integrat al serviciilor medicale de care are nevoie. Vă rog să faceți un arc peste timp, în câteva fraze, cum s-a început și unde s-a ajuns în prezent.

Dr. Carmen Nicolau: În perioada 2005-2007 activitatea medicală s-a extins în direcția unei colaborări între medicina clasică și medicina alternativă. Am terminat mare parte dintre supraspecializările aferente gastroenterologiei și continuam să caut soluții la problemele pe care le întâmpinam, zilnic, împreună cu pacienții mei, motiv pentru care s-a cristalizat ideea că trebuie să facem o echipă mai mare, să aducem toate posibilitățile diagnostice și terapeutice la un loc. Ca atare, a trebuit să găsim un loc care să se potrivească cu acest concept de medicină integrativă. În 2009 am decis achiziția unei clădiri suficient de mare, în apropierea naturii, cât mai integrată în conceptul de casă ca și loc al găsirii și tratării problemelor de sănătate. Am decis să renovăm spațiul respectiv și în 2010 a intrat în funcțiune prima locație, cu o echipă care deja începea să se cristalizeze spre medicina integrativă. În anii 2010-2011 eram deja în echipă gastroenterologi, interniști, homeopați, reflexoterapeuți, medici de laborator și alte specialități, inclusiv biorezonanță.

Toate activitățile se desfășurau din punct de vedere al serviciilor medicale în condiții din ce în ce mai bune. Într-o zi norocoasă, în urmă cu vreo 20 de ani, mi-am regăsit un carnețel rătăcit în care scrisesem ceea ce vreau eu să fac în viață, ca om și ca medic. Parcurgând fiecare pagină, am regăsit vechea mea idee legată de cercetare și mi-am dorit foarte mult să particip la ceea ce înseamnă efortul lumii medicale de a descoperi sau de a defini și clarifica lucrurile.

La un moment dat s-a ivit oportunitatea de a atrage fonduri europene în domeniul medical, în cercetare. Această activitate presupune, printre altele, și o finanțare solidă. În perioada în care România a fost inclusă în cadrul țărilor beneficiare de fonduri europene cercetătorii din domeniul medical românesc au derulat proiecte prestigioase, la care am avut onoarea să participăm în calitate de centru asociat. Devenea evident faptul că, la rândul nostru, vom scrie proiecte pe care le vom aplica pentru finanțare din fonduri europene și vom invita colegii să participe la ele. Preocuparea personală în cadrul cercetării a fost încă din anul 2010 în domeniul telemedicinii. Prima lucrare susținută de mine în cadrul Conferințe Naționale de Ultrasonografie a avut drept scop prezentarea rezultatelor primului nostru proiect de tele-ecografie. După un interval de timp în care am examinat ecografic, de la distanță, împreună cu colegii medici de familie, peste 1.000 de pacienți prin tele-ecografie și am publicat articolul ”Telecografia, a cincea dimensiune a ecografiei” în revista Societății Europene de Ecografie am decis ca proiectul să aibă ca principal scop crearea unei rețele naționale de tele-ecografie. La scrierea proiectului am avut șansa de a colabora cu cercetători și experți de prestigiu, astfel se explică faptul că proiectul a ocupat locul șase la competiția națională lansată de Ministerul Cercetării în anul 2015. După semnarea contractului de finanțare, conform proiectului, am demarat crearea rețelei națonale de telemedicină și a celor două centre de excelență, din nordul și sudul țării, respectiv Târgu Mureș și Călimănești, în care pacienții examinați în cadrul rețelei să fie ajutați să își completeze investigațiile necesare.

Rep.: Care sunt rezultatele obținute, în timp, în urma activității de cercetare?

C.N.: După finalizarea infrastructurii, conform proiectului, și a creării a peste 20 de locuri de muncă în cercetare, prin activitatea desfășurată, în tot acest timp, a început structurarea bazei de date, urmărindu-se temele de cercetare menționate în proiect. Activitate de cercetare este în plină dezvoltare în vederea publicării articolelor științifice asumate.

Încercăm să atingem magia cercetării medicale, dacă se poate în câteva puncte fundamentale, adică să venim cu lucruri care să aibă impact major. Ca să ajungem aici a trebuit ca timp de trei ani să fim foarte concentrați pe asigurarea infrastructurii și a bazei de date. A fost și este un efort considerabil și pentru aceasta am o maximă recunoștință atât pentru cei care au participat la scrierea proiectului, cât și pentru cei care ne-au cofinanțat: fondurile europene, băncile, finanțatorii serviciilor medicale care au investit în noi încredere.

Rep.: Aminteam anterior faptul că pacientul beneficiază aici de un circuit integrat al serviciilor medicale de care are nevoie, de la simpla anamneză în care își prezintă simptomatologia și până la primirea rezultatelor finale ale analizelor și investigațiilor, necesare pentru un diagnostic cert și instituirea conduitei terapeutice adecvate. Cum arată acest circuit? Care este avantajul unei persoane de a deveni pacientul Centrului Medical Lotus Image?

C.N.: Din dorința de a împlini nevoile fundamentale ale medicinii – de a scurta drumul de la culegerea corectă a datelor medicale, la structurarea planului de investigații, derularea rapidă a acestora, integrarea informațiilor obținute în fișa medicală având ca rezultat un diagnostic bazat pe evidențe și un tratament personalizat – centrul nostru are posibilitatea de a oferi acest parcurs în cadrul aceleiași clădiri, într-o succesiune logică coordonată de medicul curant. Dorința noastră este ca atât etapa anamnetică cât și cea investigațională să se desfășoare în cadrul aceleiași zi, dar această dorință este dependentă de pregătirea pacientului (à jeune sau postprandial etc) precum și de programările existente în fiecare departament. Din nevoia de a respecta pacienții pogramați, acest parcurs într-o singură zi se poate face doar printr-o înțelegere reciprocă, atât din partea colectivului medical, care va face efortul de a căuta soluții pentru investigații în aceeași zi, cât și din partea pacientului, care va accepta prioritatea pacienților care au deja programare. Munca în echipă și colaborarea ideală medic-pacient sunt fundamentale pentru acest deziderat.

Examinările probelor de laborator care se recoltează în cadrul clinicii se efectuează în laboratoare cu experiență, conform contractelor semnate. Criteriile fundamentale în alegerea colaboratorilor sunt atât calitatea cât și rapiditatea obținerii rezultatelor.

Examinarea ecografică este în conceptul medicinii moderne echivalentul stetoscopului. De aceea, accesul la ecografie atât pe aparat de screening cât și pe aparate de înaltă performanță este asigurat tuturor medicilor și pacienților fără a necesita programare prealabilă.

Pentru un diagnostic rafinat, medicul care a identificat nevoia unor investigații complexe prin CT, RMN, endoscopice poate să solicite, echipei identificarea celor mai scurte căi de obținere a acestor informații, dar și ceea ce este foarte important, poate comunica direct și poate consulta personal imaginile pacientului în cadrul rețelei interne, ajungând la o analiză complexă, interdisciplinară, extrem de utilă pentru diagnostic și tratament adecvate.

În mod particular, la Lotus examinările CT sau RMN efectuate în cadrul clinicii sau în alte centre pot fi corelate cu examinarea ecografică de finețe prin introducerea CD-ului în ecograf și o reevaluare ecografică a leziunii cu probleme, prin imagistică hibridă. În acest fel sunt depășite limitele a două tehnici imagistice.

Un element fundamental în calitatea actului medical este acordarea atât de către medici cât și de către pacient, și aș putea sugera chiar și de către finanțatorii serviciilor medicale, a timpului necesar pentru integrarea corectă a tuturor datelor obținute, corelarea cu alte patologii ale pacientului, cât și cu ghidurile medicale aflate în vigoare, astfel încât rezultatul să fie un serviciu de medicină integrativă riguros elaborat.

Rezultatul investigațiilor poate coduce la concluzia că suferinta pacientului este cauzată de afecțiuni din alte specialități, situație în care pacientul poate fi programat la consultație la specialitatea respectivă în cadrul centrului. Avantajul, atât pentru medic cât și pentru pacient constă în posibilitatea de predare a cazului între specialiști cât și posibilitatea accesării informațiilor în mod direct de către medicul din cadrul rețelei interne. În acest timp, pacientul se poate relaxa într-un ambient familial, înconjurat de cadre medicale, care se ajută ca într-o familie, atingând nivelul de confidență și liniște de care are nevoie.

În situația în care patologia identificată nu poate fi abordată în cadrul clinicii pacientul poate fi îndrumat spre centrele colaboratoare sau doar ghidat să își aleagă medicul curant pe criterii profesionale.

Rep.: Pacientul este primit într-un cadru confortabil și prietenos. Cât de mult contează ambientul pentru confortul psihic și relaxarea dinaintea actului medical?

C.N.: Atunci când am început demersurile ca să dezvolt un centru medical în zona aceasta 99% dintre interlocutorii mei au întrebat ”de ce acolo?”. Convingerea mea a fost că ”acolo” înseamnă casă și natură și în momentul în care pacientul a intrat a găsit mobilier, plante, grădină, dar și spații de parcare, per ansamblu un ambient care i-a indus mai degrabă ideea că a ajuns acasă decât că a ajuns la un spital. Acest sentiment facilitează, de la început, o relație bună în echipa medic-pacient. După ce a dispărut anxietatea pacientului și discuția se desfășoară cu o maximă empatie și încredere actul medical capătă alte valențe. După 10 ani pot să spun că inclusiv unii sceptici de la început au devenit pacienții noștri, bucurându-se de ”căsuța-spital din pădure”.

Rep.: În perioada pandemiei restricțiile au redus interacțiunea cu pacientul. Cum a fost și este în continuare gestionată situația la Centrul Medical Lotus Image?

C.N.: Centrul Medical Lotus Image a considerat că în perioada pandemiei lumea medicală este obligată moral și pregătită fizic și psihic să stea în prima linie. Conștienți fiind de complexitatea noii patologii am asigurat de la bun început echipamentele de protecție necesare, am urmărit respectarea strictă a protocolului, dar am continuat să funcționăm în toată perioada pandemiei. În martie 2020 am avut primul caz de COVID în clinică, care fost identificat rapid de către colegii de la recepție ca fiind suspect COVID. A fost preluat și investigat pornind de la acuzele abdominale, ajungâdu-se într-un scurt timp la diagnosticul de infecție COVID și s-a respectat protocolul în vigoare. Nici atunci, nici cu ocaziile ulterioare, niciunul dintre colegii noștri sau pacienții noștri nu au fost infectați în cadrul clinicii. Faptul că toată lumea a acceptat să lucreze respectând strict protocoalele a ajutat lumea medicală târgumureșeană pentru rezolvarea cazurilor non COVID.

Rep.: Pentru a oferi servicii medicale de calitate este nevoie de un personal foarte bine instruit și cu cunoștințe medicale solide. Este o prioritate participarea continuă a medicilor la evenimente medicale pentru a fi la curent cu noutățile din specialitatea lor, în materie de aparatură, de tehnici de imagistică? Cum s-a ținut pasul cu noutățile în perioada pandemiei?

C.N.: Fiind un centru condus de un medic și conceput în jurul ideii că practicarea meseriei implică obligatoriu permanenta actualizare a informațiilor suntem abonați la mai multe site-uri specializate în menținerea la zi a informațiilor: de tip Up To Date sau Univadis.

Participarea la manifestările științifice naționale și internaționale, în fiecare an, a fost susținută atât prin concedii de studiu, finanțarea deplasărilor de către Lotus și alte suțineri de tip material, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali.

În perioada pandemiei au continuat participările în formă hibridă: cadrele medicale au fost susținute să participe online, în mod organizat, prin deplasare în centrul nostru de relaxare aflat în județul Sibiu, asigurându-se un mediu liniștit pentru urmărirea lucrărilor și derularea discuțiilor specifice de la sfârșitul acestora.

Discuțiile colegiale au întărit spiritul de echipă, iar posibilitatea de a ne compara activitatea cu cea derulată în alte centre naționale și internaționale ne-a întărit încrederea în ceea ce facem, dar a deschis și noi perspective.

Ne bucurăm să putem observa faptul că am reușit să ținem pasul cu evoluțiile tehnologice în domeniile pe care ni le-am propus.

Rep.: Cât de importantă este echipa și cum ați reușit să o păstrați de-a lungul anilor?

C.N.: În toate activitățile de prestări de servicii resursa umană este fundamentală. În medicină acest deziderat atinge cote maxime. Fiecăruia dintre cei care au fost și apoi nu au mai putut fi în echipa noastră le sunt recunoscătoare. Construirea și dezvoltarea colectivului a urmat acest principiu: identificarea nevoilor fiecărui membru al colectivului. Discuțiile cu colegii mei au avut ca punct de pornire întrebarea: ”Ție ce ți se potrivește? Te rog să alegi din cadrul clinicii activitatea pe care ai vrea să o faci cu plăcere”. Această preocupare a fost atât la început cât și pe parcurs și în felul acesta am reușit să formăm și să păstrăm o echipă motivată și dedicată. Suntem un colectiv echilibrat, format din tineri, dar și persoane cu mai multă experiență, în care nu se face diferență între oameni.

………………..

Centrul Medical Lotus Life oferă servicii medicale în specialități precum gastroenterologie, cardiologie, medicină internă, pneumologie, dermatologie, alergologie, ORL, endocrinologie și dispune de o echipă medicală formată din oameni competenți, profesioniști și capabili să depășească orice obstacol pentru a identifica, diagnostica și institui tratamentul corect.

”De patru ani lucrez la Clinica Lotus, unde am avut șansa să fac parte dintr-o echipă multidisciplinară. Colaborarea excelentă pe care o avem cu serviciul de medicină internă, cardiologie, pneumologie, alergologie, anatomopatologie și cu serviciul de chirurgie întregește reușita noastră. Susținerea pe plan intern permite discutarea cazurilor dificile și găsirea unor modalități de a le rezolva, fără rivalități. Lucrând ca medic în acest spital am avut oportunități de dezvoltare datorită numeroaselor cursuri de formare, seminariilor și altor mijloace de sensibilizare. Astfel, am putut evolua și am putut continua să îmi perfecționez competențele în timp ce profesez.

Centrul nostru are în structura sa o secție de gastroenterologie, care include și compartiment de ambulatoriu, dotat cu un laborator de endoscopie digestivă, unde se efectuează proceduri de endoscopie diagnostică și terapeutică, ecoendoscopii și se administrează și capsule endoscopice. Toate aceste facilități ne ajută să performăm zilnic în îndeplinirea sarcinilor medicale. Ne ajută să menținem un nivel ridicat al serviciilor medicale prestate și, nu în ultimul rând, creează un spațiu profesional eficient, pe care se pot baza de fiecare dată pacienții. Faptul că facilitățile clinicii sunt de cea mai înaltă calitate ne dau încredere sporită în diagnosticare și monitorizarea pacienților. Clinica Lotus are avantajul de a avea aparatură de înaltă performanță și de cea mai nouă tehnologie, nu doar pe partea de gastroenterologie, ci și pe partea de imagistică, iar asta ne permite să tratăm pacienții într-un mod integrativ”.

Dr. Gabriella Gabos, medic specialist gastroenterolog, doctor în științe medicale.

………………..

”De aproximativ 4 ani am ales să îmi desfășor activitatea de medic specialist gastroenterolog în centrul medical Lotus Image. Ca tânăr medic specialist, originar și format în Târgu Mureș, am fost încântată de posibilitatea dezvoltării unei cariere într-un centru medical pluridisciplinar, dotat cu aparatură de ultimă generație, în care să am posibilitatea să tratez cazurile complex, conform ultimelor ghiduri medicale în vigoare.

Desfășurarea activității de medic gastroenterolog la standarde europene este facilitată de infrastructura existentă în Centrul Medical Lotus Image: cabinete de consultații, laborator endoscopie dotat cu trei stații complete de endoscopie Fujinon, electrocauter Erbe cu modul plasma-argon, ecograf Hitachi Arietta cu soft pentru ecografie cu substanță de contrast și elastografie.”

Dr. Mădălina Petruț, medic specialist gastroenterolog

………………..

”Lucrez efectiv la Clinica Lotus din 2015, însă colaborarea mea cu acest minunat colectiv datează din timpul rezidențiatului meu de Cardiologie și asta spune multe având în vedere că sunt medic primar de 3 ani. Clinica Lotus, pentru un medic de orice specialitate, înseamnă dezvoltare profesională continuă și posibilitate de investigații și tratament pentru pacienți de cea mai înaltă calitate și competență. Mai înseamnă colegi și personal responsabili, atenți la nevoile și dorințele pacienților, cu spirit de echipă, politicoși și, nu în ultimul rând, sensibili la suferința umană. Infrastructura este importantă în orice domeniu. Clinica Lotus excelează în acest moment din punctul de vedere al organizării și acesta este meritul colegilor din serviciul administrativ pentru că noi, medicii și pacienții, profităm de această organizare, care înseamnă: circuite bine stabilite, comunicare promptă cu recepționerul sau cu registratura sau laboratorul astfel încât pacientul este prompt preluat, investigat și pleacă cu un diagnostic prezumtiv sau definitiv, cu decizie fermă de tratament sau cu un plan de investigații la care este și programat imediat.”

Dr. Alexandrina Bont, medic primar cardiolog

A consemnat Arina TOTH