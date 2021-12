Seară de colinde la Băița

Share



În ultima duminică din Postul Crăciunului, în biserica din Parohia Ortodoxă Băița, Protopopiatul Reghin, la ceas de seară, au răsunat vocile frumoase ale colindătorilor care au adus vestea cea bună a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Spectacolul de colinde, intitulat „Hristos Se naște, slăviți-L!” a fost organizat de părintele paroh Rusu Vasile Antoniu cu scopul de a readuce în atenția tuturor credincioșilor adevăratul sens al praznicului ce se apropie, precum și de a păstra și reînvigora tradițiile și obiceiurile din popor legate de această sărbătoare, într-o lume în care consumismul are o evoluție exagerat de mare.

„Spectacolul a fost deschis de membrii corului bisericii parohiale, îmbrăcați în straie tradiționale de sărbătoare, care au prezentat colinde din moși strămoși, urmat de un grup de copii care au pus în valoare obiceiul străvechi al umblatului cu capra. În continuare, interpretele Alexandra Togănel și Laura Sand au colindat împreună spre încântarea celor prezenți. A urmat corul de copii al bisericii ortodoxe din Băița, conduși de preotul paroh, care în răsunet de toacă au bucurat cu gingășia lor inimile tuturor. În finalul serii, au așezat în sufletele auditoriului colinde armonizate duios preoții din Corul Ecclesia, al Protopopiatului Reghin, sub bagheta dirijorală a părintelui dr. Vasile Fărcaș, încheind spectacolul printr-o colindă la care s-a alăturat toată suflarea din biserică.La sfârșit, alături de mulțumirile binemeritate adresate de preotul paroh, colindătorii au primit și pachete pregătite cu drag de doi oameni de bine din comunitatea din Băița.Mulțumind Bunului Dumnezeu pentru o astfel de seară binecuvântată, Îl rugăm ca în continuare să Se pogoare an de an în ieslea sufletelor noastre spre a ne aduce mântuirea mult dorită. Sărbători fericite tuturor!”, a precizat preotul paroh Vasile Antoniu Rusu, citat de www.reintregirea.ro.

(Redacția)