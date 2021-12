Mureșean cu 16 nepoți, vizitat de Moș Crăciun după ce i-a scris că dorește o masă de sărbători

Share



Un bărbat în vârstă de 69 de ani din satul Agrişteu, comuna Bălăuşeri din judeţul Mureş, care creşte din pensia lui 16 nepoţi, şi-a luat inima în dinţi şi i-a scris lui Moş Crăciun o scrisoare, spunându-i că ar dori să aibă ce să pună pe masă de sărbători.

„Dragă Moş Crăciun, mă numesc Antal Iosif, am o familie însemnată, dacă poţi să ne ajuţi cu o masă de Crăciun am fi tare bucuroşi. Mulţumim!” – a scris bătrânul în scrisoarea ajunsă la iniţiatorii proiectului „Dragă Moş Crăciun”, prin grija părintelui Ionică de la Agrişteu.

Surpriza bărbatului a fost cu atât mai mare cu cât Moş Crăciun nu doar că i-a îndeplinit dorinţa, umplându-i masa şi congelatorul cu alimente, ci i-a adus numeroşi saci cu încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru întreaga familie.

„Sunt Antal Iosif, am 69 de ani, meseria mea a fost tractorist, acum sunt pensionar şi bolnav, am mai multe boli, copiii sunt sănătoşi, suntem mai mulţi, am 16 nepoţi. Trăim din pensia mea şi din alocaţiile copiilor şi din grădina pe care o lucrăm. Am pensia mică şi am probleme de sănătate, am patru feluri de boli şi multe medicamente. (…) Eu am scris scrisoarea către Moş Crăciun şi ce am dorit, aceea am primit! Am dorit să avem mâncare pentru Crăciun şi să simţim această sărbătoare. Nu prea am sănătate, dar inima mea e foarte bucuroasă de toate pe care le-am primit. Toţi copiii au probat hainele şi încălţămintea, fiecare a găsit câte ceva potrivit între cadourile de la Moş Crăciun, iar acum, că am primit şi alimente, am decis să le fac şi altor nepoţi bucurii, nu doar celor care locuiesc în casă cu mine. Le vom da din alimente şi lor, fiindcă toţi sunt necăjiţi. Ne vom aduna aici, toţi, de Crăciun, şi ne vom bucura. Celor care au fost atât de darnici le urez să aibă sărbători fericite şi să ne întâlnim şi la anul”, a declarat, pentru Agerpres, Antal Iosif.

Preotul din satul Agrişteu a spus că în acea zonă există numeroase familii necăjite şi că ar fi bine dacă cei care au mai mult ar da câte puţin şi celor care nu au, pe tot parcursul anului, nu doar la sărbători.

„E o zonă dificilă, mai ales că mai mult ajutoarele vin doar de sărbători. Mai vin pe la poartă sau în faţa bisericii, la cerşit, şi îi mai ajutăm. Fiecare are suflet şi face pentru sufletul şi conştiinţa lui. Nu ar trebui ca numai de sărbători să se întâmple aceste minuni, dar măcar atunci să le facem un pic de bine şi să le aducem bucurie. Ei se pot mulţumi cu puţin, noi avem de toate şi nu ne ştim bucura. Numai aici, în vecinătate, sunt 500 de suflete, unii sunt un pic mai avuţi, însă marea majoritate o duc greu. Sunt adulţi care mai merg în Slovenia şi muncesc în agricultură şi mai câştigă, restul trăiesc din ajutor social. Oamenii sunt mai darnici începând cu sărbătoarea Sfântului Nicolae, pentru că era ierarhul bunătăţii, iar de Crăciun dăruim pentru că Hristos vine în chip atât de smerit, sub chipul unui prunc care se naşte într-o iesle, într-un grajd, şi ‘n-are nici scutec de înfăşat, nici hăinuţe de-mbrăcat, preacurată pentru fiul de-mpărat’, cum zicem în colindă. Şi de aceea sărbătoarea în sine ne îndeamnă să fim mai buni, să ne deschidem sufletele şi să aducem un pic de bucurie, atât cât se poate. Prăznuim Naşterea Mântuitorului, iar pruncul dumnezeiesc din ieslea Betleemului e răscumpărătorul şi mântuitorul nostru. Şi atunci ne prosternăm în faţa Lui, în faţa smereniei cu care acceptă să vină într-un chip atât de umil în mijlocul nostru şi vine să ne răscumpere din iubire”, a precizat părintele Ionică.

În Ajun de Crăciun, preotul din sat, cu sprijinul unei brutării, va distribui oamenilor nevoiaşi şi în acest an 900 de pâini şi 400 de cozonaci.

Unul dintre ajutoarele lui Moş Crăciun le-a spus membrilor familiei Antal că apreciază faptul că din ceea ce au primit doresc să îi ajute şi pe ceilalţi, invitându-i la masa de Crăciun. „O faptă bună este precum sunetul clopotului care cheamă la închinare”, a subliniat acesta.

(www.agerpres.ro)