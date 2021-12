Scrisoare pe adresa redacției

Share



Unele voci susțin că România își pierde valorile, că se prăbușește tot ceea ce este bun în ea, că omenia, demnitatea și cinstea nu sunt virtuți ale strămoșilor noștri, ci contemporane. Alții, însă, ne scriu pe adresa de e mail a redacției pentru a contrazice acest lucru.

„Doresc să știe toată lumea că în România există oameni de excepție. Am fost internată în Spitalul Clinic din Târgu Mureș str. Gheorghe Marinescu nr.1, fostul spital de urologie.

Este pentru prima dată în viața mea când am realizat că există atâta respect față de oameni. Toți, infirmiere,asistente medici. Profesioniști de înaltă clasă. Secția cardiologie, dl doctor Frigy Attila șef de secție, dr Szabo Timea, medic rezident. E un subiect potrit pentru vremurile pe care le trăim. Să se bucure oamenii că există în România săracă și umilită oameni cu demnitate.

Despre ei trebuie vorbit, nu despre nulități. Știu ce spun. Am 67 de ani, am fost profesoară de psihologie la Colegiul Național „Mircea Eliade”, am fost și psiholog școlar și logoped. Sunt pensionară. Românii au nevoie de modele de excepție. Lumea în care trăim este în derivă. Participați cu acest exemplu la bucuria oamenilor de sărbători. Acești oameni sunt un dar pentru toți pacienții lor”.

Scrisoarea ne-a fost trimisă de doamna Margareta Lucia Rusu, despre care nu știm nimic, știm doar că e pensionară și că e dominată de un optimism bine temperat, cu încredere în faptul că lucrurile pot evolua și consolida. Mulțumim pentru asemenea scrisori primite de sărbători! Fie să le primim zilnic!