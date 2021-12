INTERVIU. Pacienții cu afecțiuni urologice, greu tratabile, din ce în ce mai tineri

Share



Pe fondul pandemiei mulți pacienți ajung să se prezinte la medic în ultimul moment. Agravarea afecțiunilor din sfera urologică îi aduce la urgențe în stadii greu tratabile. Sunt cazuri din ce în ce mai multe de cancer de col uterin cu complicații, tumori vezicale, cancer de prostată, cancer testicular ce ajung la Clinica de Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, mulți pacienți fiind tot mai tineri. Datorită arsenalului terapeutic din dotare și a personalului medical calificat, cu cunoștințe vaste în domeniu, Clinica de Urologie din Târgu Mureș are posibilitatea de a deservi o arie vastă de pacienți oncologici, susține Prof. Dr. Martha Orsolya, șeful Clinicii de Urologie, în cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Responsabilizarea față de propria sănătate în ce măsură aduce pacientul tânăr, din timp, la medicul urolog?

Prof. Dr. Martha Orsolya: Din punctul de vedere al urologului, pacient tânăr înseamnă și un pacient care a împlinit 50 de ani. Exact ca femeile care merg la ginecolog pentru a depista, în timp util, cancerul de col uterin, tot așa, și bărbații care au împlinit această vârstă ar trebui să vină la urolog. Iar la cei care au în familie sau au avut în familie rude care au avut cancer de prostată această consultație trebuie să aibă loc undeva mai devreme, la vârsta de 45 de ani. Se va face determinare PSA (antigen specific prostatic) și ulterior, la 2 ani sau anual, în funcție și de istoricul familial al pacientului, se va va efectua un nou control. Depistarea cancerului de prostată este un element extrem de important pentru că în zilele noastre terapia oncologică este multidisciplinară și vizează o colaborare între oncolog și urolog. De multe ori, dacă se diagnostichează în timp util, tratamentul poate duce la vindecarea pacientului.

O altă problemă a bărbatului sunt tumorile testiculare, care vizează în special bărbatul tânăr, și aici accentul cade pe autoexaminare și tumora depistată în timp util, în fază precoce. Dar în funcție de rezultatul histopatologic și în funcție de momentul depistării bolii posibilitățile terapeutice pot varia de la tratament chirurgical, exereză oncologică cu îndepărtarea testiculului, cu îndepărtarea ganglionilor- limfadenectomie, până la tratament adjuvant sau neoadjuvant oncologic.

Rep.: În ceea ce privește patologia urologică la femei, ce afecțiuni sunt cel mai des diagnosticate?

M.O.: Patologia urooncologică la femei înseamnă tumori renale, vezicale, dar și multe femei cu neoplasm de col uterin, care au fost depistate târziu și terapia oncologică nu mai poate însemna exereză chirurgicală, ci poate însemna doar un tratament paleativ, aici ne referim la chimio-terapie și radio-terapie. La aceste femei se instalează ureterohidronefroza bilaterală, distrucția rinichilor și atunci vor veni la urolog în vederea unui drenaj prin stent sau nefrostomie, din păcate, de multe ori, definitive, chiar dacă vorbim de paciente tinere. Din cauza aceasta atrag atenția și chiar insist foarte mult asupra controlului periodic ginecologic și asupra importanței vaccinării anti HPV la femeile tinere.

În ultima perioadă am remarcat apariția tumorilor vezicale și a cancerului renal la pacienți tineri. Fumatul s-a demonstrat că este un factor favorizant în dezvoltarea tumorilor vezicale, 30-40% dintre neoplasmele vezicale fiind produse de fumat, iar un fumător are un risc de circa patru ori mai mare să dezvolte cancer vezical, riscul crescând proporțional cu numărul de țigări/zi și numărul de ani de fumat. Este o componentă a țigării (triptofan) care se elimină prin urină și această substanță facilitează apariția neoplaziilor, iar la cei ce au tumori dacă continuă să fumeze apare recidiva acestora. Avem pacienți cu tumori vezicale și renale care au vârsta sub 40 de ani.

Rep.: Care sunt simptomele care ar trebui să alarmeze?

M.O.: Sânge eliminat prin urină, adică hematuria. Dacă apare sânge în urină și nu este niciun alt simptom, în majoritatea cazurilor poate fi o tumoră ca și factor etiologic și atunci pacientul trebuie să vină la consult urologic ca să identificăm cauza. Poate fi o tumoră sau un calcul, dar calculul doare și atunci hematuria nu este un simptom solitar, este asociat unei dureri.

Rep.: Ce analize profilactice sunt efectuate pentru a se depista din timp afecțiunile din sfera urologiocă?

M.O.: Examinările ecografice sunt utile, un examen sumar de urină va depista hematuria, PSA este o analiză plătită de Casa de Asigurări de Sănătate, la fel și examenul cito tumoral.

Rep.: Din cauza fricii de infecția cu COVID-19 mulți pacienți suferă în tăcere și se tratează singuri până în momentul în care boala se agravează și sunt nevoiți să ajungă la urgențe. Este și cazul în sfera urologică?

M.O.: Da, din păcate pandemia a schimbat adresabilitatea pacienților și această frică de a se duce la un consult de specialitate a însemnat pentru noi creșterea numărului de urgențe. Am văzut cazuri neglijate, oncologice, care în această perioadă de doi ani, de când a început pandemia, din pacienți operabili au devenit pacienți inoperabili. Pacienții se prezintă la urgențe în stare generală gravă, alterată, cu posibiltăți terapeutice foarte restrânse. Pandemia a modificat foarte mult prognosticul acestor pacienți, pentru că pe de o parte nu se prezintă la specialist, și astfel boala se depistează târziu, pe de altă parte nu se prezintă la tratamente.

Rep.: Cum a influențat pandemia activitatea clinicii de Urologie? A condus la schimbări în modul de funcționare și practicare a acestei specialități?

M.O.: Pandemia a redus activitatea. La început am lucrat în condiții absolut improprii, am avut un cabinet în care deserveam urgențele, pentru că toată clinica de Urologie a fost închisă. Ulterior am revenit cu o parte din secție COVID și o parte non-COVID, dar și pe aceasta din urmă s-a redus activitatea foarte mult pentru că s-a redus numărul paturilor. Încercăm să rezolvăm în primul rând urgențele și afecțiunile oncologice. În general pacienților le este frică să vină să se interneze pentru operații.

Rep.: Care sunt posibilitățile terapeutice din zona oncologică a afecțiunilor urologice și care este arsenalul terapeutic în Clinica de Urologie?

M.O.: Noi ne aflăm într-o situație bună deoarece Clinica de Urologie din Târgu Mureș are posibilitatea de a deservi o arie foarte vastă de pacienți oncologici, de la cancer renal, cancer vezical, de prostată, testicular ș.a.m.d. cu multiple posibilități: de la operații clasice deschise, până la operații endoscopice și operații laporoscopice. Practic, încercăm să oferim pacienților toate facilitățile, mai puțin intervenții cu robotul, de care nu dispunem. Avem laparoscop 3D și sperăm să mai primim endoscoape, cistoscoape care să ne ușureze activitatea.

Tratamentul fiecărui pacient oncologic este personalizat, stabilit de un consiliu oncologic format din: anatomopatolog, oncolog, medicul curant urolog și subsemnata, care se întrunește odată la două săptămâni, când se discută fiecare caz în parte. Întocmim o fișă oncologică, semnată de toți, unde este specificat tratamentul recomandat în continuare. Tratamentul presupune controale urologice sau completarea tratamentului, iar partea oncologică va însemna luarea în evidență, terapie adjuvantă, neoadjuvantă, chimio și radioterapie.

Rep.: Clinica de Urologie se bucură de un colectiv de medici cu o vastă experiență în specialitatea lor, motiv pentru care de-a lungul anilor a existat o adresabilitate crescută din partea pacienților din multe zone ale țării.

M.O.: Mă face foarte bucuroasă faptul că avem mulți colegi tineri care au diverse supraspecialități și putem, astfel, prin echipa de care dispunem, să oferim variante foarte complexe de terapie. Cea mai recentă este laparoscopia, dar și altele care în altă parte poate nu sunt atât de cunoscute și care se practică de rutină în clinica noastră. Poate acesta este și motivul pentru care adresabilitatea Clinicii de Urologie nu înseamnă doar județul Mureș, înseamnă toată țara, pentru că sunt cazuri care vin de peste tot, din Moldova, din sudul țării, din Ardeal, din județe limitrofe.

Rep.: Este asigurată continuitatea Școlii de Urologie mureșene, aleg tinerii absolvenți specialitatea urologie?

M.O.: Vin mulți tineri rezidenți, anual avem circa 4-5 locuri, nu mai mult, pentru că știu că de ei ne putem ocupa în așa măsură încât să formăm niște specialiști buni, performanți, educați în toate domeniile specialității noastre. Curricula nouă, din 2019-2020, cuprinde de la laparoscopie, la ESWL până la urodinamică, endourologie, operații clasice și aici, în Clinica de Urologie din Târgu Mureș, au posibilitatea să vadă și să învețe toate acestea.

A consemnat Arina TOTH