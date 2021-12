M&N MEDYSERV SRL – calitate și durabilitate în medicină, peste generații

Share



M&N MEDYSERV SRL cu sediul în Tg. Mureș, str. Republicii nr. 20/1A, a luat ființă în 2003, cu scopul furnizării de servicii medicale de calitate, cu caracter uman și durabil în timp.

“De la înființare, a urmărit câteva obiective:

• Ținând cont de structura demografică a zonei deservite, personalul medical să ofere opțiunea contactului bilingv cu pacienții – română și maghiară – și chiar câteva cuvinte în limba romanii.

• Creării unui loc de muncă pentru fiica mea, care în anul înființării societății era studentă la medicină.

• Fondarea unei societăți pentru mai multe generații. Continuitatea și dezvoltarea în timp, stă la baza durabilității ei.

Societatea funcționează respectând legislațiile contabil-financiare. Pentru aplicarea ei și ajutorul dat, îi mulțumesc doamnei ec. Emilia Butilă, de la firma Contabilitate – EC.”, reliefeză Dr. Láday Matilda.

Unitatea este în relații contractuale cu CAS Mureș, pentru Cabinetul de psihiatrie. Derularea contractului se realizează prin reprezentantul legal, Dr. Láday Matilda.

Dr. LÁDAY MATILDA

M&N MEDYSERV SRL funcționează cu două cabinete:

Cabinet de PEDIATRIE, unde se furnizează consultații de pediatrie generală, pneumologie pediatrică și reumatologie pediatrică de către Dr. LÁDAY MATILDA – medic primar pediatru, cu supraspecializare în Pneumologie pediatrică și Atestat în studii complementare în Reumatologie pediatrică. Accesul la Cabinetul de Pediatrie are loc cu programare la numărul de telefon: 0740-138.384, pe baza recomandării medicului de familie, a medicilor specialiști sau prin prezentare directă. Orarul de consultații este între orele 16:00-18:00, în zilele de luni și miercuri.

“Adresabilitatea pacienților este din întreaga țară pentru consultații ce acoperă întreaga patologie pediatrică, cu precădere pentru probleme de reumatologie pediatrică, deoarece această specialitate este deficitară la nivel național.

Fiind membru PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation) cu sediul în Genoa, Italia și investigator zonal pentru România, am participat la studii clinice multinaționale în domeniul reumatologiei pediatrice, ale căror rezultate au fost publicate în reviste medicale prestigioase (ex.: Lancet, etc.), având onoarea să fiu coautor. Deoarece sunt în primul rând practician, concluziile acestor studii m-au ajutat să pot aborda din prima mână noutățile din reumatologia pediatrică, în folosul pacienților mei”, specifică Dr. Láday Matilda.

Dr. LÁDAY NOÉMI GABRIELLA

Cabinetul de PSIHIATRIE este condus de Dr. LÁDAY NOÉMI GABRIELLA – medic primar psihiatru, având competențe în psihoterapie analitică (psihodinamică scurtă).

Accesul la cabinetul de psihiatrie se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie, medici specialiști sau recomandare, fiind necesară o programare prealabilă la numărul de telefon: 0731-321.916, de luni până vineri. La consult, se pot prezenta pacienți cu diferite tulburări psihiatrice: tulburări anxioase, atacuri de panică, fobii, tulburare obsesiv-compulsivă, tulburare depresivă, schizofrenie, tulburare afectivă bipolară, dependență de etanol si alte dependențe de substanțe sau comportamentale, demențe de diferite etiologii, tulburări de neurodezvoltare, tulburări de personalitate etc.

“Deşi din punct de vedere etimologic, psihiatria este „medicina sufletului” aceasta studiază ființa umană ca pe un întreg. Abordarea pacientului psihiatric este una bio-psiho-socio-spirituală.

Interviul psihiatric este cel mai durabil şi complex interviu medical. Se poate realiza într-o singură ședință sau, de multe ori, este nevoie de mai multe interviuri pentru a putea observa comportamentul pacientului şi pentru a putea aduna suficiente informații. Evaluarea psihiatrică înseamnă mai mult decât evaluarea funcțiilor psihice, înseamnă şi referiri la date biografice relevante. De fiecare dată trebuie evaluat terenul premorbid, atributele psihocomportamentale legate de structura personalității individului. Examinarea pacientului psihiatric înseamnă întotdeauna şi evaluarea stării somatice. Diagnosticul psihiatric se obține pe baza observației, examenului clinic, anamneză, heteroanamneză, teste psihometrice şi examinării paraclinice. Un rol deosebit îl au aparținătorii şi mediul socio-cultural al pacientului.

Tratamentul psihiatric este individualizat de fiecare dată, tratamentul medicamentos fiind doar o componentă în acest demers terapeutic. De cele mai multe ori se recomandă psihoterapie, utilizarea unor tehnici din medicina alternativă, punându-se accent pe creşterea calității vieții pacientului.

Mă simt onorată să am pacienți constanți din județul Mureş şi alte 12 județe ale țării, pacienți care ajung la consult prin recomandare.

Îi mulțumesc asistentei medicale, Csala Melinda, pentru ajutorul acordat zi de zi”, menționează Dr. Láday Noémi Gabriella.

Ioan SANDOR