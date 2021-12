Mureș: Surpriză pentru o adolescentă vindecată miraculos, care și-a donat jucăriile unor surori necăjite

Share



Miss Universe România 2021, Carmina Cotfas, întoarsă recent în ţară după ce a participat la competiţia mondială Miss Universe, a ţinut să răsplătească generozitatea unei adolescente în vârstă de 13 ani, din Târgu Mureş.

Este vorba de Adel Tamas, cea care a reuşit să se vindece în mod miraculos de leucemie, în urmă cu câţiva ani, deşi medicii nu îi dădeau mari şanse de supravieţuire. Ea a decis să îşi doneze jucăriile, majoritatea primite pe patul de spital, unor surori necăjite din satul Dumbrava, în cadrul proiectului „Dragă Moş Crăciun”.

Adel Tamas a considerat că aceste jucării, care i-au adus alinare în timp ce se afla în suferinţă, pot să le aducă o bucurie de Crăciun şi celor trei surori din satul Dumbrava, comuna Vătava, crescute doar de tatăl lor.

„Am împlinit 13 ani în urmă cu cinci zile. În 2013, aveam patru ani şi jumătate şi am ajuns în spital cu o boală gravă, cu leucemie. Atunci am primit foarte multe jucării de care m-am ataşat foarte tare, dar am decis să le donez pentru trei surori despre care ştiam că au mai mare nevoie de ele decât am eu. Am trimis şi mai multe haine de-ale mele, fiindcă am crescut şi nu îmi mai sunt bune. M-am gândit că nu mai am nevoie de jucării şi, cu această ocazie, am făcut fericiţi alţi copii”, ne-a spus Adel Tamas.

Adolescenta îşi aminteşte perioada petrecută în spital, atunci când a primit acel tratament dureros, fără anestezie, şi cum cadrele medicale îi ofereau jucării pentru a-i alina suferinţa. A primit atâtea jucării, pe care le iubea, încât acum avea o cameră plină, iar, în cele din urmă, a decis să se desprindă de ele şi să le dăruiască.

Carmina Cotfas a dorit să îi facă o vizită surpriză şi să îi ofere câteva cadouri acestei adolescente. Adel şi mama ei, Emese, s-au arătat emoţionate şi uimite de faptul că Miss Universe România le-a vizitat chiar acasă la ele pentru a le oferi cadouri şi a-şi împărtăşi reciproc experienţele de viaţă.

Astfel, Emese, a ţinut să îi spună Carminei Cotfas cum a ajuns Adel să aibă o impresionantă colecţie de jucării şi de ce a decis să facă acest gest faţă de copiii mai puţin norocoşi.

„Adel a urmat tratamentul în jur de de trei ani şi jumătate, dar este un lucru miraculos şi asta trebuie să menţionez. Avea 86% celule canceroase în tot corpul, nu i s-au dat şanse de supravieţuire, dar medicii au decis să înceapă tratamentul. Trei săptămâni au hidratat-o, au pregătit-o pentru chemoterapie. De la primul tratament de chemoterapie, la şapte zile, nu mai avea celule canceroase în sânge şi, după 15 zile, nu a mai avut deloc în tot corpul. Deşi nu i s-a dat nicio şansă, în 15 zile a învins boala. Toţi medicii au spus că este un miracol. Şi acum mă ia cu fiori, dar o lume întreagă – nu o ţară, un oraş, ci o lume – s-a mobilizat să ne ajute. Mă sunau din ţară şi din afară şi au venit să doneze sânge şi bani pentru a ne ajuta cu tratamentul, fiindcă numai chemoterapia a costat peste 44.000 de euro, în care nu se includea tratamentul pentru a nu i se îmbolnăvi alte organe, care a dublat practic suma. Dacă nu erau oamenii să se mobilizeze, nu ştiu dacă ea mai era cu noi. La un anumit moment, Adel a fost căutată de angajaţi ai Centrului de Transfuzii pentru a vedea cine este, fiindcă veneau foarte mulţi să doneze sânge. S-a donat atâta sânge în numele ei, încât a fost suficient pentru tot spitalul. (…) Au venit din Târgu Mureş, au venit din ţară, au venit din Norvegia, Ungaria, Franţa, Austria, SUA şi aşa mai departe. Atâta iubire câtă a primit Adel, este inimaginabil! Am primit tot ce a fost nevoie, exact atât cât a fost necesar. Nici în ziua de astăzi nu îi ştim pe toţi cei care ne-au ajutat, fiindcă mulţi au ţinut să rămână anonimi”, ne-a relatat Emese.

Acum, ne-au spus mama şi fiica, dacă cineva ar veni la ele să le ofere milioane de euro, ar împărţi cu drag cu oricine ar avea nevoie de bani, fiindcă s-au convins de bunătatea umană şi de faptul că Dumnezeu nu le lasă niciodată la greu.

Adel i-a povestit Carminei Cotfas un vis pe care şi l-a creat împreună cu mama ei şi pe care îl visa în permanenţă, iar astfel, fără să realizeze, a practicat acea tehnică numită imagerie dirijată, introdusă în spitalele din Statele Unite, prin care pacienţii sunt ajutaţi să se vindece cu ajutorul sugestiilor şi imaginilor pozitive.

„În fiecare seară aveam un joc ca să gândim pozitiv. Vorbeam de boală la trecut. În fiecare seară ne propuneam ca visurile să fie despre viitor, despre excursii şi ce vom vizita. Era o poiană cu flori multe, unde prindeam fluturi şi ne jucăm cu mingea sau cu iepuraşi. Erau gânduri pozitive”, a spus Adel.

Mama consideră că aceste visuri i-au alimentat speranţa adolescentei că va fi totul bine şi că viitorul este minunat, iar acum Adel are rezultate bune la şcoală, iar de patru ani cântă la vioară.

Emoţionată de frumuseţea şi celebritatea Carminei Cotfas, Adel Tamas a felicitat-o şi i-a urat mult succes în viaţă.

Miss Universe România 2021 i-a explicat fetei că important este să visezi frumos despre viitor, fiindcă nici ea nu şi-a propus neapărat să ajungă cea mai frumoasă femeie din România, însă a ştiut să viseze frumos.

„Am auzit de cazul lui Adel chiar când a început toată povestea voastră, eu aveam 12 ani, îi cunosc mulţi dintre cei care s-au implicat atunci şi i-au transmis mesaje de încurajare. Când am auzit de Adel, am spus că e un semn divin şi că trebuie să ajung la ea. Mă bucur că am ajuns şi că te-am cunoscut, Adel, sunt foarte emoţionată şi m-am ataşat de tine foarte tare. Sunt foarte mândră de tine, sunt fericită că ai depăşit acel obstacol şi te îndemn să lupţi, fiindcă la această vârstă, de 13 ani, îţi descoperi toate talentele pe care le ai. Pur şi simplu mă bucur că am putut să fiu ajutorul lui Moş Crăciun pentru mulţi copii. E un sentiment pe care nu îl poţi descrie, dar vrei să îl simţi în continuare, nu vrei să se termine”, le-a spus Carmina Cotfas gazdelor ei.

