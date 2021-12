„Reuniunea”, un scurtmetraj marca 3G HUB

Share



Echipa 3GHub a lansat premiera online a scurtmetrajului „Întoarcerea”, în data de 15 decembrie 2021. Filmul face parte din proiectul „Work in progress” inițiat anul trecut de către Cristian Bojan, și reluat în această toamnă de către echipa nou construită ce numără acum 13 membri care muncesc împreună cot la cot pentru a face lucruri frumoase și calitative. Din acest proiect fac parte: Claudiu Panaitescu, Larisa Dobrin, Laura Mihalache, Sașa Pânzaru, Toni Nica, Cristina Ciulei, Narcis Zamfir, Haneș Vlad, Cristi Bojan, Mihai Andronic, Ramona Gherasim, Sebastian Pop, Andi Gherghe.

„ Începutul proiectului a venit odată cu pandemia pentru că anul trecut în martie am aflat de un workshop de film la București, coordonat de un regizor și actor de film francez. Eu cochetasem cu filmul dar nu am făcut niciodată film și am spus că este o oportunitate să merg să învăț ceva nou, așa că mi-am luat concediu și am plecat o săptămână la București. Mi-a plăcut extraordinar de mult pentru că acolo am început să facem un film de la zero, să scriem scenariul, să găsim locații, tot ce înseamnă procesul ăsta. Întorcându-mă în Mureș am zis că e o ocazie bună să încercăm să facem așa ceva, pentru că tocmai se crea echipa. Există foarte mulți oameni care își doresc să facă film, foarte multe locații și nu se face. Ăsta a fost și motivul pentru care am gândit proiectul, inițial pentru a învăța. Am mers mai departe astfel încât am zis că facem noi un scurtmetraj, cu ajutor încă, evident, dar cred că e necesar pentru experiența pe care dorim să o acumulăm pentru a ajunge la un produs calitativ și, sperăm noi să ajungem și la un lungmetraj în curând”, e explicat Cristian Bojan, actor și membru al echipei 3G.

„Reuniunea” descrie povestea unui tip care organizează întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului dar la care nu apare nimeni în afară de prima lui iubire care interpretează greșit un gest de maxim altruism, așa că lucrurile încep să degenereze. Despre parcursul acestui proiect, ne-a povestit Andi Gherghe, veteran al 3GHub și regizor al filmului.

„Work in progress” este un proiect organizat în primul rând de Cristi Bojan, el a venit anul trecut cu ideea acestui proiect pentru că eram în pandemie și ne gândeam la tipuri de proiecte pe care noi fiind un Hub cultural dar în principal pe teatru, ce tipuri de proiecte am putea să aducem către publicul nostru fără să ne influențeze pandemia. Așa s-a născut proiectul „Radioactiv” care era un proiect de teatru radiofonic și proiectul „Work in progress” pe care Kuki l-a inventat, ca să zic așa. Nu spun că noi suntem primii care facem asta, au mai făcut și alții dar Kuki a venit cu ideea la noi în 3G și a zis hai să facem o chestie pe scurtmetraje. Și am zis ”Kuki, dar noi nu știm să facem film că n-am lucrat pe film, la Universitatea de Arte nu există secție de film”. Și el a zis „nicio problemă, pai hai să învățam!”, și așa s-a născut proiectul „Work in progress”. În cadrul „Work in progress 1” care a fost anul trecut, s-au înscris vreo 15 oameni din care au fost selectați 10 de către regizorul care a susținut workshopul. El a stat o perioadă de două săptămâni la lucru efectiv plus partea de online, dar era cu amatori adică nu era cu oameni neapărat care să fi terminat vreo facultate în domeniu. Au rezultat opt producții și am zis ok, cum continuam anul ăsta…și ne-am gândit că dacă tot avem o echipă, pentru că echipa 3G s-a mărit, suntem 13 de unde anul trecut eram 2, am zis să folosim potențialul echipei și să facem un scurtmetraj. Ok, cum? Hai să o chemăm pe Elise Wilk, care este o colaboratoare mai veche de-a noastră, noi având deja 2 spectacole în stagiune, texte scrise pentru 3GHub. Am chemat-o să susțină un workshop de scriere dramatică. Ea s-a întâlnit cu echipa și au construit acest scenariu, căruia eu i-am dat o tușă mai personală, ca să zic așa, ca regizor. Nu am vrut să particip la acest workshop pentru că am vrut să am acces la un scenariu la care să nu fi participat. Am luat legătura cu un mai vechi prieten de-al meu, László Marton, care are o casă de producție „What’s in the Box Productions” împreună cu Róbert Sáji și am pus la cale acest scurtmetraj. Kuki a venit cu ideea de „întâlnire de 10 ani” . Lui Elise i s-a părut foarte interesantă propunerea, mai ales că eu i-am cerut ca indiferent de ce scenariu se va scrie, în el să fie suficient de multe personaje pentru ca fiecare membru al echipei 3G să aibă un rol bine definit în producerea acestui scurtmetraj” a transmis Andi Gherghe.

„Cerul e limita”

Cu un feedback foarte bun din partea colaboratorilor, a invitaților și a spectactorilor, „Întoarcerea” poate să fie un pas către un nou proiect de mai mare amploare. De asemenea, există planuri de viitor surpriză care, sperăm să se materializeze. Pentru a rezulta un produs de calitate, 3GHub a colaborat cu cei mai buni în domeniu.

„A fost o lansare cu niște invitați, cu sponsorii, cu oamenii care ne-au ajutat, cu oamenii care ne-au ajutat cu finanțarea și aici trebuie să îi amintesc pe cei de la Reea, care de 6 ani de zile ne cofinanțează proiectele și sunt cam singurii „mecena” din Târgu Mureș care sunt chitiți pe promovarea și sponsorizarea mediului asociativ privat în domeniul cultural din orașul nostru. Am primit un feedback destul de ok, chiar ei ne-au zis că este un film de înscris la festivaluri dar vrem să rămânem cu picioarele un pic pe pământ, să nu uităm scopul de la care am pornit, și acela de a învăța. Am avut niște profesioniști cu care am lucrat, băieții de la „Whats in the Box Productions” și atât ei cât și noi ne dorim colaborări viitoare și ne dorim să facem și ceva în regim propriu pe care să îl putem monetiza. Eu am o idee pe care nu am discutat-o cu echipa, eu aș vrea să invit un regizor român să facă un scurtmetraj cu ei, adică eu cred că ei, colegii mei merită o întâlnire cu un regizor de film roman care să facă un scurtmetraj cu ei pentru că doar așa învățăm. Următorul pas este să aducem niște profesioniști care să lucreze cu ei și să le provocăm tinerilor de la 3G niște întâlniri cu profesioniști în domeniu.

De la actorie de teatru la actorie de film

Pentru actori, procesul de lucru a fost unul intens mai ales din prisma faptului că la Târgu Mureș nu există specializarea de „actorie de film”, iar această provocare nu a făcut decât să construiască actori mai valoroși din cei care există deja, și pe care ar trebui să înceapă să îi cunoască lumea.

„Pentru mine, în primul rând acest scurtmetraj a fost o plăcere și o provocare în același timp pentru că a fost vorba de un timp foarte scurt de lucru și pentru că a fost vorba doar de a doua experiență de a fi actriță în fața camerei și nu pe scenă, pentru că până la urmă actoria de teatru am studiat-o și acolo am, să zicem, experiență mai mare și mai lungă. Mi s-a părut foarte interesant că la film, indiferent că vorbim despre un lungmetraj sau despre un scurtmetraj cum e cazul de față, durează mult mai mult să montezi aparatura și să fixezi tot ceea ce este de fixat din punct de vedere tehnic decât ce faci tu propriu-zis ca actor în fața camerei. Secvența în care am jucat ne arată sfârșitul unui cuplu, vorbim despre o relație în care clar bărbatul este cel care impune regulile și putem să vedem asta din atitudine și din cuvintele pe care le spune personajul. Avem un moment deși foarte tăcut și liniștit, i-aș spune eu, de revoltă al soției. Dacă această secvență ar fi fost într-un spectacol de teatru, cu siguranță timpul de lucru pentru a cunoaște personajul ar fi fost mult mai mult și mult mai extins. Aici totul a fost foarte condensat, foarte rapid, a trebuit o concentrare foarte mare. Noi ne-am întâlnit de multe ori înainte și am lecturat scenariul, am repetat și și în ziua filmării și înainte dar spre deosebire de un spectacol de teatru nu mai ai atât de mult timp să mergi acasă să te gândești la personajul tău, să te întorci mâine să mai încerci ceva, nu mai ai timp să faci așa ceva pentru că în momentul în care merge camera, merge sunetul, tu ar trebui să fii unde trebuie”, a împărtășit actrița Sașa Sonia Pânzaru.

Larisa Dobrin, o tânără actriță și un suflet cald, emotiv dar care nu se dă în lături de la provocări, ne-a povestit experiența pe care a avut-o în cadrul acestui proiect cu zâmbetul pe buze.

„A fost o experiență foarte frumoasă, m-am simțit foarte bine alături de noua echipă cu care sunt acum la 3GHub. Nu este prima mea experiență în film, am mai colaborat cu Reea, cu care am colaborat și acum, într-un serial, se voia, dar din care a apărut doar primul episod. Experiența asta m-a făcut să îmi doresc și mai tare să fac film deși îmi place foarte tare teatrul. Se pare că mă simt foarte bine în fața camerei. A fost destul de intens pentru că nu am avut prea mult timp la dispoziție, dar noi ne simțim foarte bine împreună și cred că am făcut o treabă bună”, a transmis Larisa Dobrin.

Toni Nica este student la regie dar cochetează și cu actoria, ceea ce m-a făcut curioasă să aflu cum poate un regizor să renunțe la gândirea tipică a unui regizor și cât de ușor sau de dificil este să primești indicații din partea unui alt regizor.

„A fost o experiență diferită pentru că stând pe platou, acum când mă gândesc mai bine, n-am simțit prezența camerelor undeva acolo în centrul încăperii, pur și simplu am fost acolo. Mie de obicei mi-e greu să explic în detaliu ce am simțit acolo. Deși sunt o persoană foarte rațională, culmea aici am mers foarte mult pe instinct. Pot să zic că, deși vreau să mă axez pe regia de teatru, cu proiectul acesta mă gândesc din ce în ce mai mult să încerc și regia de film pentru că e o lume cu totul diferită, care are alte frumuseți, alt farmec și alte provocări față de teatru. Fiind student la regie, în cazul de față a trebuit să renunț la partea de regizor și mi-am zis: ok, el e regizor, e munca lui, eu acum sunt actor, hai să văd strict din perspectiva asta cum e. Actoria este un hobby pentru mine, chiar dacă vreau să fac regie”, a împărtășit Toni Nica.

„Reuniunea” este rezultatul unui workshop de scriere de scenariu, coordonat de Elise Wilk și este parte a proiectului „Work in progress 2”, cofinanțat de Municipiul Târgu Mureș prin concursul de proiecte, sesiunea 2021, având coproducător Compania Reea.

”Ca firmă și ca activitate suntem una dintre puținele firme care au investit în zona de creație, ca studio, ca dotare, ca sunet pentru filme. Aceste proiecte au nevoie de sprijin pentru că statul nu poate să acopere suma în totalitate, și obligă Ong-ul să caute alte surse și atunci suntem interesați să se dezvolte în comunitate ceea ce noi din zona IT-ului știm foarte bine că nu se poate robotiza. Partea de creație nu poate să fie robotizată. Cum nu avem la Târgu Mureș nu avem secție de film atunci șansa pe care o avem noi ca privați este să exersăm și să facem un film, vedem unde am greșit, anul viitor facem alt film. Încercăm să aducem un regizor, în felul ăsta Târgu Mureșul să fie pus pe harta de conținut de calitate bună”, a transmis Dan Mașca, manager al Companiei Reea.

Mălina MORARU