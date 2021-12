Adoptată de mică, își caută familia biologică

Share



O tânără născută în Luduș își caută familia bilogică prin rețele de socializare. O pagină de Facebook a devenit locul în care mii de copii, astăzi adulți, își caută familia.

Pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României de copii adoptați din România sunt aici, în căutarea familiilor lor biologice! Fiecare așteaptă cu nerăbdare să-și cunoască mama care i-a dat viață, tatăl, frații și surorile, pentru că așa cum spune o dulce vorbă românească, „sângele apă nu se face”. Cu toții au același vis, să afle de unde au plecat, să-și cunoască rădăcinile românești. De curând, a devenit viral anunțul unei tinere care își caută părinții, fratele și surorile.

“Numele meu la naștere a fost Albert Eva Antonia, m-am născut în Luduș, județul Mureș pe data de 1 februarie 1992. De la vârsta de 3 ani am fost la orfelinatul din Târgu Mureș, și am stat până la vârsta de 7 ani, când am fost adoptată. Așadar cu ajutorul vostru, astăzi îmi caut familia biologică. Știu cā pe mama mea o chema Albert Ilona și despre tatăl meu știu cā era de origine bulgară, iar numele lui era Albert Lajos. Mai știu că mai am un frate Jakab Josef și două surori, Eva și Erika. Alte informații nu mai am, dar cu ajutorul vostru sunt sigură că îi voi găsi. Vă rog să DISTRIBUIȚI postarea mea și orice informație aveți nu ezitați să transmiteți un mesaj privat paginii”.

Peste 1.000 de persoane adoptate în România și în străinătate în urmă cu zeci de ani au reușit să-și găsească părinții biologici prin intermediul paginii de Facebook „Copiii niciodată uitați ai României”. Haideți să o ajutăm pe Eva să-și îndeplinească visul!