Anca Sfâriac, Ambasador pentru o zi

Share



Este profesoară de limba română la Gimnaziul „Friedrich Schiller” și a fost propusă să fie Ambasador pentru o zi pentru o nouă lume, poate mai dulce, poate mai bună. Anca Sfâriac, prinsă de treburile zilnice și de pregătirile pentru clasa de elevi ce urma să apară să o colinde, ne-a răspuns cu amabilitate și răbdare la câteva întrebări, despre ce a însemnat gestul ei plin de noblețe făcut pentru Asociația „Și noi suntem copiii voștri”, cu sediul în Galați, care militează pentru drepturile copiilor autiști si ale familiilor lor.

Reporter: Cum ați auzit de Asociația „Şi noi suntem copiii voştri” și de acest proiect Tabăra Dulce?

Anca Sfâriac: În anul 2017 am citit cartea Nu te teme să mă iei în brațe , unde am găsit o poveste de viață altfel, povestea unui copil atipic și o mamă care se zbate să facă o lume normală pentru el. Sunt o mamă singură de 5 copii și știu că e nevoie de un sat pentru a crește un copil, cu atât mai mult un copil cu nevoi speciale, așa cum este Adelina, eroina cărții, scrisă de Aurelia Osmanaj, președintele Asociației „Şi noi suntem copiii voştri”.

Reporter: Ce a însemnat să fii Ambasador pentru o zi?

A.S.: Pentru 24 de ore, am ales să fiu ambasador pentru un proiect tare drag sufletului meu: Tabăra Dulce, un loc unde copiii cu autism, sindrom Down și nu numai, își pot regăsi bucuria, tihna și prietenii. Pentru ca misiunea mea să fie încununată de succes, trebuia să colectez, în campania mea, un fond de 1000 ron, bani ce vor fi folosiți integral la construirea acestui loc de poveste, un tărâm al copilăriei în care cred cu tărie și despre care știu, încă de pe acum, că va vindeca rănile sufletești ale multor familii.

Reporter: Cum v-ați simțit când ați primit această ofertă?

AS.: La început m-am întrebat “de ce eu?!” Mă gândeam, să fii ambasador implică mult, până și cuvântul în sine e plin de greutate. Pentru mine, care mă joc cu cuvintele, știu că acestea au putere. Așadar, nu am decât să mă adun, deși viața e mea de zi cu zi e destul de plină, trebuie să mă adun pentru Aurelia, Adelina și această comunitate. Și așa, roțile au început să se învârtă și au venit foarte mulți oameni, atât în public, cât și în privat. Campania arată că s-au strâns bănuții și chiar mai mult, au venit înspre mine oameni care vor să facă mai mult de atât, mai mult de o simplă donație pentru campanie, una dintre cele mai plăcute surprize a fost românca Mirela Şuta, care deţine cea mai importantă rețea de clinici de înfrumusețare din Portugalia, și și-a exprimat dorința de a se implica și altfel.

Reporter: Cum vă simțiți acum, după eveniment?

A.S: Aurelia era fericită, ieri, mi-a spus că mai are un manuscris și i-am promis ca mă ocup de el, să-l editez, pentru a mai ieși o carte, care să fie cartea lor de vizită. A trecut Crăciunul, dar magia continuă să existe. E copleșitor să iei lumina cu o mână și să o dai mai departe cu alta. Ceva din ea rămâne în tine. Am conștientizat că e atât de mult bine și frumos în lume, iar când suntem mai supărați și mai triști pe ceea ce ne oferă viața, avem la ce să revenim, avem binele acesta și frumosul din oameni la care să ne reîntoarcem, să ne hrănim inimile.