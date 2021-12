Botezul unui copil abandonat la Sighișoara

Share



Un mic îngeraș s-a născut în data de 12 noiembrie, David Ștefan, care a fost abandonat de mamă, dar înconjurat de oameni iubitori la spitalul Sighișoara, dând dovadă că iubirea are multe forme şi se înfăţişează felurit.

În a treia zi de Crăciun, luni, 27 decembrie, la secția Obstretică-Ginecologie a Spitalului Municipal Sighișoara un copilaș, părăsit de mama sa, a fost încreștinat de două cadre medicale, asistent Boian Claudia și dr. Tanaszi Sarolta, manager al Spitalului Municipal.

La inițiativa secției și a părintelui Ovidiu Dan s-a organizat botezul micuțului, două nașe iubitoare, asistenta Boian Ioana Claudia și dr. Tanaszi Sarolta- manager Spital Municipal Sighișoara și-au luat angajamentul de a urmări soarta copilașului.

“A fost un moment frumos, uman, special și unic, care a apropiat întregul colectiv”, a menționat dr. Tanaszi Sarolta.

Mama băiețelului are 29 de ani, mai are 3 copii și nu are posibilități financiare pentru a oferi îngrijire părintească adecvată. Pentru asistenta Boian Claudia a fost dragoste la prima vedere, care a mai precizat că după fiecare zi liberă era nerăbdătoare să revină la serviciu să-l vadă pe micuț.