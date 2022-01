Carmangerie din Târgu Mureş, modernizată

Share



Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, că proiectul “Extindere și modernizare Prodcarmi SRL” propus a fi realizat în localitatea Târgu Mureş, strada Libertății nr. 4 nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Detalii despre investiție

Conform proiectului Deciziei etapei de încadrare, document disponibil pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, investiția aparține societății Prodcarmi SRL Târgu Mureș și prevede ”modernizarea activității prin retehnologizarea unității și dotarea acesteia” cu o gamă de utilaje cum ar fi: celulă de afumare care va completa capacitatea celulei existente, prevăzută cu 99 de programe și asigurând o capacitate mai mare de produse afumate simultan cu două cărucioare, cazan de fierbere de 500 de litri care va suplimenta capacitatea cazanului existent, mașină de umplut de o capacitate de umplere de 2.000 kilograme/oră, viteză de porționare de până la 300 de porții/minut, fierăstrău banzic, injector, mașină de spălat navete cu o viteză de lucru prestabilită de circa 100 de bucăți/oră și catalizator la instalația de ardere a fumului.

Totodată, obiectivul de investiții va fi dotat cu un sistem fotovoltaic de 27 kW, trifazic de tip ON-GRID, cu injectarea surplusului de energie în rețeaua electrică națională, care va conține 84 de panouri fotovoltaice de 1 metru x 1,7 metri, cu putere de 320W/panou.

”Clădirea carmangeriei este din cărămidă, acoperită cu țiglă, în regim subsol plus parter plus etaj plus mansardă, cu o suprafață de 296 de metri pătrați și cuprinde: la subsol – depozit de condiment, la parter – depozit de produse finite, magazie ambalaje, depozit, spațiu spălare, trei camere frigorifice, două spații preparare, spațiu sărare produse, spațiu tranșare dezosificare, spațiu toaletare carcase, spațiu de congelare, două spații dezasamblare, cameră frigorifică porcine, cameră frigorifică bovine, depozit lăzi spălate, spațiu spălare lăzi, spațiu preparare carne tocată, spațiu înmuiere intestine, depozit condiment, la etaj – terasă acoperită, terasă descoperită, birou, două holuri, două birouri, trei laboratoare, vestiar, la mansard – centrală termică. Implementarea proiectului nu presupune amenajarea unei organizări de șantier”, se menționează în documentul citat.

Afaceri de 37,8 milioane de lei în ultimii cinci ani

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea Prodcarmi SRL Târgu Mureș s-a înființat în luna mai 1992, are ca obiect de activitate ”Prelucrarea și conservarea cărnii”, este deținută de doi acționari. Fazakas Bela (50%) și Fazakas Estera (50%) și asigura un număr mediu de 35 de locuri de muncă în anul 2020.

În ultimii cinci ani (2016-2020), firma a derulat afaceri totale de 37,8 de lei și a obținut un profit net cumulat de 3,8 de milioane de lei.

Alex TOTH