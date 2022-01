EXCLUSIV! Fabrică-surpriză în Mureș, cu investitori dintr-un paradis fiscal!

Share



Reprezentanții societății târgumureșene La Fântâna Aquamin Mureș SRL anunță publicul interesat, prin intermediul unui comunicat, asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire fabrică de îmbuteliere a apei minerale naturale plate, în cutii de tip bag-in-box de 10 litri, cu funcționalitate provizorie, înființare conductă aducțiune apă minerală de la captare până la fabrică și extindere rețea de curent” propus a fi amplasat în comuna mureșeană Lunca Bradului, satul Sălard, nr. 1C/C, nr. 5.

Potrivit comunicatului, informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa web apmms.anpm.ro și la sediul titularului de proiect din municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 57 (foto), iar observațiile publicului se primesc la adresa poștală strada Podeni nr. 10 din Târgu Mureș (Agenția pentru Protecția Mediului Mureș), la adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro sau la numărul de fax 0265-314.985.

Firma mureșeană, deținută de La Fântâna SRL…

Potrivit informațiilor furnizate de portalul listafirme.ro, SC La Fântâna Aquamin Mureș SRL Târgu Mureș s-a înființat în anul 1991 și are ca obiect de activitate ”Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.”

În ultimii doi ani pentru care există rapoarte financiare firma a avut un număr mediu de un angajat și a anunțat o cifră de afaceri de 50.321 de lei în 2019 și de 10.000 de lei în 2020, respectiv un profit net de 595 de lei în 2019 și de 614 de lei în 2020.

Conform aceleiași surse, societatea are doi administratori, Florian Bacoș și Traian Bogdan Boieriu, și este deținută în proporție de 100% de mai cunoscuta societate La Fântâna SRL din capitală.

… deținută la rândul ei de o firmă cipriotă

La o analiză sumară a SC La Fântâna SRL București aflăm că firma s-a înființat în anul 2016, are ca obiect de activitate ”Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate”, este administrată de către Cristian Amza (foto) și Ioana Clementina Ciungradi și la rândul ei este deținută în proporție de 100% de către societatea Aquavenue Ltd. din Cipru, țară aflată pe lista paradisurilor fiscale din lume.

La Fântâna, lider de piață în România și Serbia

Revenind la SC La Fântâna SRL București, la sfârșitul exercițiului financiar 2019 firma a raportat o cifră de afaceri de 191,6 milioane de lei, pierdere netă de 6,3 milioane de lei și un număr mediu de 810 de angajați, iar indicatorii de performanță ai anului 2020 sunt următorii: cifră de afaceri de 180,8 milioane de lei, pierdere netă de 7,8 milioane de lei și 829 de locuri de muncă.

”La Fântâna este un furnizor major de servicii de aprovizionare cu apă în sistem watercooler și purificator pentru companii și segmentul rezidențial din sud-estul Europei și al doilea cel mai mare furnizor din Europa Centrală și de Est. Grupul este lider de piață în România și Serbia în soluții pentru furnizarea apei în sistem de îmbuteliere (bottled watercooler) și purificator (POU). Compania estimează că, după achiziția Blue Coffee Services în 2014 a devenit, de asemenea, lider pe segmentul serviciilor de cafea pentru companii. În 2015, Grupul La Fântâna a raportat o cifră de afaceri consolidată de peste 42 de milioane de euro și un profit brut consolidat de 5,033 de milioane de euro (conform situațiilor financiare IFRS) din servicii asigurate pentru mai mult de 50.000 de clienți. Grupul, condus de către Cristian Amza, a format și transformat efectiv piața de soluții de aprovizionare cu apă din România și Serbia și operează în prezent o afacere integrată cu acoperire națională în cele două țări, care include întregul lanț de activități, de la sursa de apă, la facilitățile de îmbuteliere și până la logistica și distribuția proprie de apă și cafea la clienți”, se prezintă pe pagina web a companiei, www.lafantana.ro.

Aquavenue Ltd., ”companie mamă” pentru 21 de firme

Mai multe date despre Aquavenue Ltd. sunt prezentate pe pagina web www.dnb.com, de unde aflăm că societatea funcționează din anul 2015, are o secretară română, Robina Demetroiu, dar și 21 de firme în ”familia corporativă.”

De remarcat faptul că firma cipriotă Aquavenue Ltd. are doi directori localnici, Nikos Lapertas și Motaher Chowdhury, și un director român, Cristian Amza (numărul 1 din Grupul La Fântâna), din al cărui CV amintim că în perioada iulie 1998 – iulie 2012 a deținut funcția de director al companiei cipriote Amplecorp Limited, în prezent inactivă.

Totodată, alte informații relevante despre Aquavenue Ltd. sunt că are sediul în orașul Limassol, are patru angajați și la cea mai recentă raportare publicată a anunțat vânzări de 711.656 de dolari USA.

Text: Alex TOTH

Foto: Sorin STANA