Luduș: Contract de închiriere prelungit

În anul 2016, Asociația Pensionarilor Luduș a solicitat Primăriei orașului Luduș un spațiu pentru a-și desfășura activitatea în beneficiul pensionarilor din oraș. Solicitarea a fost rezolvată în mod favorabil prin încheierea contractului de închiriere nr. 415 din 21 decembrie 2016.

Obiectul acestui contract a fost închirierea unui spațiu, „cu altă destinație decât cea locativă, în suprafață de 36,1 metri pătrați (11,6 metri pătrați plus 8,5 metri pătrați plus 16 metri pătrați), situat în orașul Luduș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 26 – la subsolul clădirii Primăriei orașului Luduș”, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021. Chiria a fost stabilită la 361 lei /an, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 105 din 20 decembrie 2016.

Prin adresa nr. 41445 din 12 noiembrie 2021, Andronic Stoica, președintele Asociației Pensionarilor Luduș a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 415, iar prin adresa nr. 41516 din 15 noiembrie 2021 a făcut cunoscut Primăriei că Sindicatul renunță la închirierea încăperii în suprafață de 11,6 metri pătrați.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului „Investiții, Achiziții, Domeniul Public” din cadrul Primăriei orașului Luduș și Referatul de aprobare al primarului Cristian Moldovan, Consiliul Local a hotărât să aprobe reducerea spațiului închiriat care face obiectul contractului nr. 415/2016 de la 36,1 metri pătrați la 24,5 metri pătrați (8,5 metri pătrați plus 16 metri pătrați), precum și prelungirea acestui contract de închiriere, pe o perioadă de cinci ani, de la 1 ianuarie 2022 și până la 31 decembrie 2026.

Ioan A. BORGOVAN