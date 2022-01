Secretar de stat din Târgu Mureș la Ministerul Sportului

Share



La propunerea PSD Mureș, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, l-a numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Sportului pe Thomas-Răzvan Moldovan, unul dintre managerii cei mai apreciați ai instituțiilor publice din județul Mureș. Decizia a fost publicată marți, 4 ianuarie, în Monitorul Oficial al României Nr. 0009, act. Nr. 14.

Până la data numirii, Thomas Moldovan a ocupat funcția de şef serviciu la Complexul ”Transilvania Motor Ring”, aflat în subordinea Consiliului Județean Mureș.

Omul potrivit la locul potrivit

Un om dedicat și iubitor al sporturilor, este omul potrivit la locul potrivit pentru a ajuta la implementarea proiectelor curajoase din domeniul sportului de care are nevoie România.

”O nouă provocare, un drum nou și multe așteptări. Nu sper să mut munții, dar sper să construiesc proiecte durabile și să schimb unele mentalități în sportul românesc. Am parcurs toate etapele din viata unui sportiv, am fost sportiv, antrenor, arbitru, administrator de bază sportivă. Am câștigat Cupa Mondială și cea Europeană ca și antrenor. Cunosc multe probleme din tot acest parcurs sportiv. Acum a venit timpul ca împreună cu echipa ministerului să readucem sportul românesc acolo sus unde îi este locul. Mulțumesc pentru sprijin și încrederea acordată doamnei preşedinte Dumitrița Gliga şi echipei PSD Mureş. Mulțumesc colegilor din cadrul Consiliului Județean Mureș și echipei ”Transilvania Motor Ring” pentru eforturile de a aduce județul Mures în topul realizărilor sportive”, a transmis Thomas Moldovan.

”Poate că o largă coaliție are câteva efecte negative pe care o parte a societății nu o poate accepta, dar aceeași coaliție are și aspecte evident pozitive. Faptul că pentru un număr finit de posturi de decizie sunt mult mai mulți candidați duce inevitabil la creșterea atât a calității resursei umane promovate, cât și la motivarea mai puternică a celor instalați, prin urmare și la un potențial mai mare de bună guvernare. Îi doresc mult succes în noua activitate și am speranța ca funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, deținută acum de dl Moldovan Thomas-Răzvan, să fie un câștig pentru județul nostru”, a precizat deputatul Dumitrița Gliga, preşedinte interimar al PSD Mureş.

