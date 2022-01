„Tradiții To Go” de Serenela Mureșan, episod de Bobotează

În ziua de 6 ianuarie a fiecărui an, creștinii ortodocși sărbătoresc „Botezul Domnului” sau „Boboteaza”, sărbătoare ce reprezintă botezul Mântuitorului în apa Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. Cu această ocazie, așa cum și-au obișnuit spectatorii cu prilejul prăznuirii și altor zile cu importanță religioasă cunoscute sau mai puțin cunoscute, actori ai Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, în parteneriat cu muzeul Astra din Sibiu difuzează un nou episod din miniserialul „Tradiții To Go” de Serenela Mureșan. Din distribuția acestui episod numit „Boboteaza” fac parte actorii: Cristian C. Stanca, Mihai Coman și Florin Coșuleț.

Vă invităm să vizionați acest episod de aproximativ 15 minute ce se scaldă în umorul caracteristic scrierilor Serenelei Mureșan, o scurtă satiră populară împletită cu tradiții specifice zilei de 6 ianuarie, și întâmplări cu haz din satul imaginat de actrița „ambasadoare” a tradițiilor românești.