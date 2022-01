EXCLUSIV! Primul proces pierdut definitiv de echipa lui Soós Zoltán

Share



Un complet de judecată de la Secția a II-a civilă, de Contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții de Apel Târgu Mureș a respins, în data de 2 decembrie 2021, recursul formulat de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, de Municipiul Târgu Mureș și de primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, împotriva încheierii civile nr. 541/29 septembrie 2021, pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul nr. 2078/102/2021/a1.

Miza procesului intentat autorităților locale din ”Orașul Trandafirilor” de Societatea Culturală ”Alexandru Papiu Ilarian”, Administrația Județeană ”Frăția” a Pensionarilor Mureșeni, cinci societăți comerciale și 14 persoane fizice a fost suspendarea a două hotărâri inițiate de către primarul Soós Zoltán și adoptate de Consiliul Local Târgu Mureș: Hotărârea nr. 154/27 mai 2021 prin care Piața Memorandumului își schimba denumirea în Piața Gecse Daniel și Hotărârea nr. 155/27 mai 2021 prin care o parte a străzii Bradului, cuprinsă între străzile Vulcan și Alexandru Papiu Ilarian, devenea Piața Memorandului.

Soluția Curții de Apel Târgu Mureș, definitivă

Conform portalului instanțelor din România, www.portal.just.ro, soluția Curții de Apel Târgu Mureș este definitivă și a fost pronunţată ”potrivit articolului 402 din Codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

Practic, Curtea de Apel Târgu Mureș a menținut hotărârea din prima instanță a Tribunalui Mureș din data de 29 septembrie 2021 care avea următorul conținut: ”Dispune suspendarea executării Hotărârii de Consiliu Local nr. 154/27 mai 2021 până la până la soluţionarea definitivă a acţiunii în contencios administrativ formulate. Dispune suspendarea executării Hotărârii de Consiliu Local nr. 155/27 mai 2021 până la până la soluţionarea definitivă a cererii în contencios administrativ formulate.”

Cele două hotărâri, anulate de Tribunalul Mureș

În paralel, pe rolul Tribunalului Mureș s-a judecat un alt proces, în dosarul 2078/102/2021, intentat de Societatea Culturală ”Alexandru Papiu Ilarian”, Asociația Județeană ”Frăția” a Pensionarilor Mureșeni, cinci societăți comerciale și 11 persoane fizice, pentru anularea celor două hotărâri de Consiliu Local Târgu Mureș.

Potrivit aceluiași portal al instanțelor din România, la data de 23 decembrie 2021 un complet al Secției Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Mureș a dat următoarea soluție, cităm, ”fără cale de atac”, de anulare a celor două Hotărâri ale Consiliului Local Târgu Mureș (154 și 155 din 27 mai 2021):

Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare a judecăţii prezentului dosar formulată de reclamanta S.C. „Alexandru Papiu Ilarian”. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Târgu Mureş prin Primar, şi respinge ca atare acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului municipiului Târgu Mureş. Admite acţiunea formulată de reclamanţii: – S.C.„A.P.I.”, şi reclamanţii S.C. E.M. S.R.L., S.C. 3D P.S.R.L., S.C. T.S.R.L., S.C. P.E. 2005 S.R.L., , S.C. Z.R. S.R.L., A.J. „Frăţia” a P.M, Ţ.P. K.A. , K., K.E.J., P.E., P.P., P.A., P.A., P.V., P.G., I.A., C.C., A.C.D.E. (ADEC), M.S.C., şi M.C., S.C.-P. Avram Iancu – F.T.M., B.C., B.I., O.P., O.M., B. A., L.I., M.E., M.E., P.A., P.A.M., M.E., M.A., D.C., M. V., F.R., N.D., N.M.C., N.M., N. D., L.M., P.M., C.C.T.L., C.V., C.G., P. A., F.A., S.J., C.T.A., I.C., I.l., D.M., D.I., L.I., A. A., A.A., S.A.A., P.S.L. şi K.G.V. P.I., şi C.A., în contradictoriu cu pârâţii C.L.M. Târgu Mureş, şi P.M. Târgu Mureş. Dispune anularea Hotărârii de Consiliu Local nr. 154/27.05.2021 şi a Hotărârii de Consiliu Local nr. 155/27 mai 2021. Obligă pârâţii să achite reclamantei S. C. „Alexandru Papiu Ilarian” suma de 5.140 lei reprezentând cheltuieli de judecată, dintre care suma de 140 lei reprezintă taxa de timbru achitată, iar 5.000 lei – onorarul avocat. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, cerere ce se depune la Tribunalul Mureş. Pronunţată potrivit articolului 402 Noul Cod de procedură civilă, azi, 23 decembrie 2021. …………………………….. Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolelor 3 şi 5 din Ordonanța Guvernului 63/2002, aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările ulterioare, cerere formulată de reclamanta Societatea Culturală „Alexandru Papiu Ilarian” în cauza având ca reclamanţi pe: – S.C.„A.P.I.”, şi reclamanţii S.C. E.M. S.R.L., S.C. 3D P.S.R.L., J, S.C. T.S.R.L., S.C. P.Ex 2005 S.R.L., , S.C. Z.R. S.R.L., A.J.„Frăţia” a P.M, Ţ.P. K.A. , K., K.E.J., P.E., P.P.,P.A.,P.A.,P.V., P.G., I.A., C.C., A.C.D.E.(ADEC), M.S.C., şi M.C., S.C.-P. Avram Iancu – F.T.M., B.C., B.I., O.P., O.M., B. A., L.I., M.E., M.E., P.A., P.A.M., M.E., M.A., D.C., M. V., F.R., N.D., N.M.C., N.M., N. D., L.M., P.M., C.C.T.L., C.V., C.G., P. A., F.A., S.J., C.T.A., I.C., I.l., D.M., D.I., L.I., A. A., A.A., S.A.A., P.S.L. şi K.G.V. P.I., şi C.A., în contradictoriu cu pârâţii M.T.M. prin P,C.L.M. T.M., şi P.M.T. M. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 3 şi 5 din Ordonanța Guvernului 63/2002, aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările ulterioare. Fără cale de atac. Pronunţată potrivit articolului 396 alineatul 2 Noul Cod de procedură civilă, azi, 23 decembrie 2021.

Cine cum a votat în 27 mai 2021

Pentru acuratețea informației, Hotărârea Consiliului Local Târgu Mureș nr. 154/27 mai 2021 a primit vot favorabil din partea a 13 consilieri locali: Radu Bălaș (POL), Berecki Sándor (UDMR), Frunda Csenge (UDMR), Iszlai Tamás (UDMR), Jakab István (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Kelemen Atilla-Márton (UDMR), Pápai László Zsolt (POL), Portik Vilmos (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Szabó Péter (UDMR), Tamási Zsolt József (UDMR) și Venczi Vidor (UDMR).

La aceeași hotărâre, 8 aleși locali au votat împotrivă: Kiss Zoltan (PMP), Claudiu Maior (Pro România), Călin Moldovan (Pro România), Radu Pescar (PMP), Sebastian Pui (PSD), Horea Șarlea (PNL), Horațiu Suciu (PNL) și Bogdan Voicu (PNL), în timp ce Sergiu Papuc (PSD) s-a abținut de la vot, iar Alexandru György (PNL) a lipsit de la ședință.

Stenograma luărilor de cuvânt

De asemenea, în rândurile de mai jos vă prezentăm și luările de cuvânt aferente celor două proiecte de hotărâre, extrase din procesul vebal al ședinței, document făcut public pe pagina web a Primăriei municipiului Târgu Mureș.

Decizia instanței, salutată de AUR

Vineri, 7 ianuarie 2022, Biroul de presă al AUR Târgu Mureș a salutat decizia definitivă a instanței arătând că ”municipiul Târgu Mureș are nevoie de inițiative sănătoase și de un plan coerent pentru dezvoltare, iar nu de redenumiri de străzi, amplasare de plăcuțe bilingve ori alte obiective dictate de interese străine.”

