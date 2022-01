Un nou proiect, de aproximativ 2 milioane de lei, pentru Sângeorgiu de Mureș

Share



Un nou proiect, care prevede reducerea poluării aerului, a fost depus de conducerea Primăriei comunei Sângeorgiu de Mureș.

”Profităm” la maxim de fondurile nerambursabile pentru ”concepții de viitor pentru reducerea poluării aerului”, astfel am întocmit și am depus un nou proiect la Ministerul Mediului: ”Amplasare de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Sângeorgiu de Mureș.” Sesiunea de proiecte a fost deschisă de câteva zile de Administrația Fondului pentru Mediu, și printre primele comune din țară, am și depus documentația sofisticată, cerută de finanțator. Pentru asta a fost nevoie, ca și în ultimele zile ale anului să lucrăm intens la întocmirea documentelor, a studiilor de fezabilitate, a certificatului de urbanism, a găsirii locațiilor, ridicarea topografică a acestora etc., și să încărcăm pe site-ul Ministerului Mediului toată documentația cerută, înainte ca această sesiune să se închidă, datorită epuizării fondurilor”, a anunțat, recent, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Proiectul prevede amplasarea de stații de reîncărcare pentru vechicule electrice în zona blocurilor și a principalelor destinații turistice din Sângeorgiu de Mureș, iar valoarea finanțării nerambursabile solicitată este de 1.996.925 de lei.

”Sunt convins că facem un mare pas în amplul proces de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Până ce acest proiect se va realiza, circa 2 ani, vor fi probabil mult mai multe mașini electrice sau hibride în țară și în localitatea noastră. Amplasarea acestor stații de reîncărcare va fi în zona blocurilor și a locațiilor turistice – Castel, Băile sărate, zona Gokart, etc. Fiind localitate turistică am putut accesa fonduri mai mari decât alte localități. Să dea Dumnezeu să putem câștiga și acest proiect!”, a mai transmis primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

