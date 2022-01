Mara Ilovan, în echipa de conducere a Ligii Studenților

Share



Anul 2022 a început la Liga Studenților din Târgu Mureș cu o nouă structură de conducere. Liga reprezintă și apără drepturile studenților, organizează proiecte și activități în interesul comunităţii mureșene şi a studenţilor universităţii, pe o gamă largă de profiluri. Tocmai de aceea, cei aleși în Biroul Executiv sunt cei mai buni dintre cei buni. Aici o regăsim pe Ilovan Mara Constantina, noul Vicepreședinte pentru Probleme Interne, care ne vorbește depre implicarea activă în acțiuni de voluntariat, fapt dovedit şi la Maratonul Vaccinării desfăşurat în colaborare cu autorităţile locale.

Reporter: Pentru început, câteva cuvinte despre tine, numele şi funcţia pe care o ocupi, pentru ca lumea să te cunoască.

Mara Ilovan: Mă numesc Mara Ilovan și sunt studentă la medicină anul V în cadrul UMFST, iar în cadrul Ligii Studenților eu am ajuns să ocup funcția de vicepreședinte pentru probleme interne. Prima mea tangență cu Liga Studenților a fost în clasa a XI a, când am participat la Universitatea de vară pentru elevi, unde am văzut ce presupune viața la UMFST și cu atât mai mult mi-am dorit să pot face parte din această organziație, chiar mi se părea că se face diferența, așa cum este și motto-ul Împreună facem diferența. A fost șansa mea de a întâlni oameni care îmi împărtășesc mentalitatea și viziunea de implicare, de a face o diferență în comunitate. Activitatea mea în Ligă a început încă din anul I, când am fost voluntar.

Reporter: Cum ai ajuns să ocupi această funcţie?

M.I.: Pentru a ajunge în această funcție, în anii I și II am fost voluntar, mai apoi în anul III am ocupat funcția de Coordonator al Departamentului de Educație Medicală, iar în anul IV am fost vicepreședinte educațional pentru educație medicală.

În timp nu mi-am dorit ca activitatea mea să se oprească, pandemia mi-a pus, într-adevăr multe probleme, cel puțin anul trecut nu prea am reușit să-mi îndeplinesc toate atribuțiile și să fac toate activitățile pe care le-aș fi dorit din cauza restricțiilor, însă sper ca anul acesta va fi totul posibil. Experiența anilor trecuți m-a ajutat să-mi doresc să învăț cât mai multe.

Reporter: Care sunt criteriile ce stau la baza unei funcții în Ligă?

M.I.: Ușile LSTGM sunt deschise pentru fiecare student indiferent de specializare sau facultate, implicarea este încurajată. Într-adevăr, pentru a putea începe să ocupăm funcții în Ligă trebuie să avem minim un an de activitate, însă, înafară de asta, tot ceea ce este necesar este dorința.

M-am bazat pe experiența mea, pe implicare, faptele și acțiunile pe care le-am avut vorbesc de la sine. Comparativ cu ceilați ani, anul acesta nu am avut contracandidat, dar până la urmă, important este să se găsească tinerii capabili, dedicați, care să-și dorească să facă împreună diferența. Încă am foarte multe de învățat de la cea care a ocupat funcția înaintea mea, Andreea Mocanu.

Reporter: Cât de importantă este implicarea studenţilor în viaţa civică?

M.I.: Este foarte importantă, pentru că ne dezvoltă ca persoane, dezvoltă relațiile interumane, abilitățile noastre de comunicare, cât și comunicarea în sine, avem numai de câștigat.

Reporter: Ce planuri de viitor are LSTGM?

M.I.; Planurile de viitor ale LSTGM sunt numai înspre mai mult și mai bine, dorim să ne extindem activitățile, să le facem de mai mare anvergură, sperăm că situația epidemiologică ne va permite acest lucru.

Reporter: În ultimele luni, din cauza pandemiei de coronavirus au intervenit și alte atribuții, alte „sarcini de serviciu” în cadrul Ligii?

M.I: Într-adevăr, în pandemie s-a apelat de multe ori la reprezentanții din Ligă, pentru a oferi ajutor în gestionarea situației pandemice în care ne găsim. Astfel, aceste atribuții sunt colaborarea LSTGM cu UMFST și autoritățile locale pentru a facilita procesul de vaccinare.S-au organizat două maratoane de vaccinare la care au participat foarte mulți voluntari și coordonatori din partea Ligii studenților.

Reporter: Au apelat studenții mai mult în ultimele luni la Liga Studenților decât o făceau până acum?

M.I: Da, și asta pentru că în situația pandemică începem să ne confruntăm cu situații cu care nu ne-am mai regăsit și atunci liga studenților prin studenții reprezentanți să găsească soluții la orice probleme pot apărea.

Reporter:Care este misiunea LSTGM?

M.I.: Misiunea LSTGM este Împreună facem diferența, dorința de încurajare a implicării studențești, de a dezvolta caractere pe viitor al celor implicați, al dezvoltării unei comunități închegate, împreună avem numai de câștigat printr-o astfel de colaborare.