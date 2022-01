Subprefect nou de Mureș numit de Guvern!

Share



Partidul Social Democrat Mureș l-a propus pentru funcția de subprefect de Mureș pe Nicolae Florin Pălășan, acesta primind miercuri, 12 ianuarie, încrederea Guvernului României printr-o Hotărâre publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 35.

”Omul potrivit la locul potrivit”

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea PSD Mureș, Nicolae Florin Pălășan nu a mai ocupat nicio funcție publică, ”dar are o experiență de viață și pregătire profesională care îl pot ajuta să performeze în noua sa calitate de subprefect”.

”Provenind din rândurilor Poliției Române, a ocupat postul de șef al Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, și având la bază pregătire în domeniul juridic, Nicolae Florin Pălășan este omul potrivit la locul potrivit și în conjuctura politică potrivită. PSD Mureș apreciază intențiile și dorința cu care acesta a acceptat propunerea și îi transmite putere de muncă și corectitudine în relația cu cetățenii județului”, se menționează într-un comunicat de presă.

”Rămânem consecvenți ca partid intenției exprimate în repetate rânduri de a aduce oameni competenți în funcții publice, oameni care pot veni cu gândire și priorități proaspete în administrația publică locală”, a mai transmis conducerea PSD Mureș.

Gliga: ”Am promis schimbare, facem schimbare”

În aceeași declarație de presă, deputatul Dumitrița Gliga, președinte interimar al PSD Mureș, a subliniat că social-democrații s-au ținut de cuvânt atunci când au promis schimbare și ”oameni noi și pricepuți” în funcții de conducere.

„Am primit cu optimism vestea că un om pe care noi îl considerăm capabil și pregătit să ocupe funcția de subprefect, care este reprezentant al Guvernului României în județul Mureș, a primit încrederea și la nivel central. Domnul Pălășan provine dintr-o structură de ordine publică, are o pregătire profesională corespunzătoare și este nou în administrația locală și regională. Am promis schimbare, facem schimbare, am promis oameni noi și pricepuți, acum îi aducem în fața dumneavoastră. Eu am încredere că vom avea numai de câștigat prin aceste propuneri de oameni mai puțin cunoscuți opiniei publice”, a declarat deputatul Dumitrița Gliga.

Pălășan: ”Îmi propun să veghez la respectarea legii”

Nu în ultimul rând, proaspătul subprefect Nicolae Florin Pălășan a promis că prioritataea sa numărul unu va fi respectarea legii în administrația locală a județului Mureș.

„Este probabil una dintre cele mai importante provocări din cariera mea profesională, deși nu pot spune că am avut un loc de muncă ferit de emoții în cadrul IJP Mureș. Pentru mine vor fi importante câteva aspecte de natură juridică care guvernează județul Mureș în domeniile pe care le cunosc cel mai bine, precum și să-mi duc la îndeplinire sarcinile în cadrul instituției Prefectura Mureș, cât și cele directe, din partea Guvernului României sau, de la caz la caz, în relația cu ministerele. Îmi propun să deschid căi de comunicare, să observ și veghez la respectarea legii și să închid cazurile de eventuală ambiguitate în administrația locală.”

Alex TOTH