Cristina Hidoș, „Unu e un număr prea mic ca să faci ceva măreț”

Liga Studenților din Târgu Mureș are o nouă structură de conducere. Noul președinte al organizației studențești este Cristina Hidoș. În această lume nebună în care fiecare încearcă să semene celor din jur, tânăra studentă a avut curajul de a fi originală, impresionantă și imposibil de imitat. Este o tânără iubitoare de viață, ambițioasă, care își dorește cât mai mulți studenți să se alăture în activitățile de voluntariat ale Ligii Studenților.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine.

Cristina Hidoș: Sunt studentă în anul 4 la facultatea de medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, la specialitatea Medicină Generală. În gimnaziu fiind elevă al Colegiului Național A.Papiu Ilarian, vedeam la diferite evenimente, rezultatele liceenilor care activau că voluntari în diferite organizații nonprofit. Datorită acestui mediu, s-a născut dorința ca, odată ce devin licean, să mă alătur câtor mai multor proiecte, lucru pe care l-am și făcut. Începând cu clasa a 9-a m-am implicat în proiecte din diverse arii de interes. Aceste voluntariate mi-au oferit posibilitatea de a-mi lărgi cercul de cunoștințe dar cel mai mult m-au ajutat în evoluția mea ca persoană și lucrul în echipa.

Reporter: Care au fost pașii care te-au ajutat să devii președintele LSTGM?

C.H.: Bineînțeles, cunoscând avantajul voluntariatului, chiar din anul 1 am devenit membru activ în Liga Studenților. Deși nici un moment nu am aspirat la funcția de președinte al ligii, m-am implicat în numeroase proiecte mici pe diferite departamente pentru a descoperi care arie de activitate mi se potrivește. Cea mai strânsă legătură am simțit-o cu departamentul de educație medicală, și am coordonat 3 ediții a proiectului Transmed, proiect ce constă într-un schimb de experiență interuniversitar care se desfășoară la nivel național. Ulterior, am devenit Ofițer Local pentru Educație Medicală și am făcut parte din numeroase comitete de organizare, atât a Congresului Marisiensis, cât și a Festivalului Medifun, a Universității de Vară pentru Elevi, lucru care m-a învățat să manageriez o echipa, să lucrez cu voluntari și cu diferite instituții.

Reporter: De la cine ai preluat ștafeta și în ce măsură te ajută fostul președinte?

C.H. Ștafeta a fost preluată de la la colegul meu Manea Andrei care a fost un mentor desăvârșit în toți aceșți ani. El m-a învățat și m-a susținut în toate decizile pe care le-am luat de-a lungul activității mele în cardul Ligii. Chiar și în momentul de față mă ajută foarte mult, atât cu sfaturi cât și cu unele aspecte legate de părțile organizatorice, deși nu mai deține această funcție.

Reporter: Contează voluntariatul în România?

C.H.: Absolut! Și-l recomand cu încredere oricărui elev sau student. Voluntariatul este o oportunitate extraordinară pentru cei curtați de gândul că pot schimba lucrurile în bine, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. Voluntariatul este pentru cei care știu să privească în față cu îndrăzneală, pentru cei care au visuri și își antrenează zi de zi voința de a le atinge. Voluntariatul privit din afară, uneori poate părea o activitatea de genul “hai să nu stau acasă” dar, odată ce încalți bocancii voluntarului după o perioada constați că ai dobândit beneficii ce te vor ajuta toată viața. Ai mult mai multă încredere în tine, îți îmbunătățeșți competențele în comunicare, lucru în echipă, negociere, disciplină, îți dezvolți capacitatea de leadership, de organizare personală, știi să-ti prioritizezi activitățile, faci networking. Toate acestea enumerate sunt câteva beneficii care, după ce ai părăsit băncile facultății sunt absolut necesare în activitățile viitoare. Un alt beneficiu al voluntariatului este recunoașterea și aprecierea acestei activități, atât de Universități, cât și de posibili viitori angajatori, ceea ce îți oferă mult mai multe oportunități în creșterea carierei.

Reporter: Cu ce probleme se confruntă elevii și studenții mureșeni și care sunt soluțiile propuse de voluntarii din Ligă pentru ei?

C.H.:Pandemia ne-a arătat și demonstrat că educația nu se oprește la poarta școlii la fel și cu voluntariatul. În cadrul Ligii Studenților alături de reprezentanții studenților căutăm să încurajăm atât studenții, cât și elevii care vor să devină studenți ai UMFST, să ne comunice problemele lor astfel încât să găsim soluții de mijloc între interesele lor și regulamentele sociale în vigoare.

Reporter: Ne puteți numi câteva campanii sau proiecte de succes implementate de-a lungul timpului?

C.H.: În fiecare an avem în desfășurare numeroase proiecte mai mici de exemplu: Teddy Bear Hospital, No Tabacco, dar, avem și proiecte sau campanii mari care se desfășoară la nivel național. Una din aceste campanii este “Donează Sânge fii erou”, totodată noi organizăm Congresul Internațional pentru Studenţi, Tineri Doctori şi Farmacişți Marisiensis desfășurat în format hibrid și cu o prezență de peste 100 de medici și profesori cu invitați naționali și internaționali și peste 1000 de participanți , Festivalul Medifun care este foarte bine primit, la ultima ediție au fost prezenți un număr de 1000 de studenți și chiar foști studenți ai Universității de Medicină și Farmacie.

În prezent facem pregătiri pentru Simularea de admitere ce se va desfășura în martie, pentru Congresul Marisiensis și Conferința “Neuron”, ce urmează să se desfășoare în luna mai.

Reporter: Ce idei de proiecte noi aveți în viitor?

C.H.: Unul din obiectivele propuse sunt legate de creșterea vizibilității departamentelor prin implementarea de noi proiecte, workshopuri și cursuri pe teme medicale, cu informații atât din sferele economice cât și umane și de inginerie.

Aceste proiecte se adresează atât elevilor, cât și studenților, la nivel național și internațional. Până în prezent ne-am bucurat de fiecare dată de un număr foarte mare de participanți, deși în ultima perioada ne-am lovit de această situație pandemică. Simularea de admitere se desfășoară atât online, cât și fizic, pentru a fi accesibil pentru toți elevii interesați, iar Congresul se desfășoară într-un format hybrid.

Reporter: Cum te simți în funcția de conducere, ca președinte LSTGM?

C.H.: La început ideea m-a speriat pentru că te face să ai într-o oarecare măsură un simt de responsabilizare foarte mare, dar acum sunt încântată și entuziasmată de această nouă calitate, pentru că știu ce echipa am alături în această călătorie și împreună putem duce LSTGM la nivel de performanță.

Din acțiunile de până acum am învățat că unul e un număr prea mic ca să faci ceva măreț, deci munca în echipă este absolut esențială, iar cu echipa actuală lucrez foarte bine și ne dorim și încurajăm în același timp, ca și mulți dintre colegii noștri să se alăture în activitățile de voluntariat ale Ligii Studenților.