Evenimente interactive de Zilele Culturii

Share



Cu ocazia celebrării Zilei Culturii Naționale din data de 15 ianuarie dar și pentru a sărbători Ziua Culturii Maghiare, Biblioteca Județeană Mureș organizează evenimente pentru publicul cititor realizate în calitate de partener al Palatului Culturii din Târgu Mureș în cadrul evenimentului ”Târgul de Cultură” desfășurat în perioada 15-22 ianuarie 2022.

„Vrem să facem o tradiție, noi anul trecut am derulat aceste evenimente sub egida „Amintește-ți să citești”, așa vrem să continuăm și anul acesta fiind partenerii Muzeului Județean Mureș. Activitățile se vor desfășura sub egida „Amintește-ți să citești”, respectiv ”Olvasni jó!”, sloganul Bibliotecii Județene Mureș de Ziua Culturii Naționale, respectiv Ziua Culturii Maghiare, prin care ne propunem să contribuim la promovarea culturii, să îndemnăm la citit, la educare și autoeducare continuă, subliniind astfel importanța și unicitatea experienței lecturii, pe înțelesul tuturor. Avem activități la Biblioteca copiilor în data de 15 ianuarie, în același timp avem o expoziție de reviste culturale care va putea fi vizitată în Palatul Culturii pe toată durata săptămânii viitoare”, a transmis Anca Mătieș, reprezentant al Biroului de Informare și Relații Publice al Bilbiotecii Județene Mureș.

Expoziție și activități pentru copii

În ziua de 15 ianuarie, se va desfășura evenimentul numit „Vreau să știu! Amintește-ți să citești! La Biblioteca Copiilor” în intervalul orar 11.00 – 14.00. Totodată, luni, 17 ianuarie, la ora 13.30, în Foaierul Palatului Culturii va fi vernisată expoziția cu numele „Incursiune în răstimpuri culturale române” ce cuprinde reviste literare datate de la 1845 până în prezent. Documentele vor fi expuse în vitrine originale care găzduiesc cărți ale Bibliotecii Județene Mureș încă de la deschiderea sa în 1913.

”Bătălia Cărților”

Al treilea eveniment pe care Biblioteca Județeană îl dedică Zilei Culturii Naționale este finala Concursului de lectură „Bătălia Cărților” în județul Mureș, eveniment care a fost amânat din luna noiembrie sperând că restricțiile vor fi mai reduse, dar în contextul actual concursul se va desfășura în regim online.

„Concursul de lectură este desfășurat pe trei categorii: copii, adolescenți și adulți. Copiii și adolescenții participanți au citit 10 cărți – titluri propuse de Biblioteca Județeană Mureș, iar în urma parcurgerii acestora concurenții au completat un portofoliu de lectură pe care l-au depus la bibliotecă. De obicei finala „Marea Dezbatere-Convinge-mă să citesc!” are loc cu public dar având în vedere contextul o vom desfășura online, adică ei vor trimite un filmuleț prin care ne vor convinge să citim una dintre cele 10 cărți. Filmulețele pentru care avem acordul părinților, le vom publica pe pagina noastră de Facebook. Juriul va delibera și săptămâna viitoare vom transmite live câștigătorii. Anul acesta este prima ediție adresată și adulților, motiv pentru care la această categorie procedură a fost puțin diferită: ei au citit și au trimis comentarii asupra cărților, unii au citit cărțile din concurs alții au putut citi și altceva, conform regulamentului. Vom organiza un cerc de lectură unde cei care doresc să participe vor discuta despre cartea pe care au citit-o, pe care o vor recomanda. Concursul se adresează atât cititorilor vorbitori de limba română, cât și celor vorbitori de limba maghiară – titlurile fiind împărțite și după acest criteriu – și cum în 15 este Ziua Culturii Naționale, iar în 22 este Ziua Culturii Maghiare, am considerat oportun ca în săptămâna dintre cele două sărbători să organizăm finala „Bătăliei Cărților”, a mai menționat Anca Mătieș.

Activități la Biblioteca Copiilor:

– „Cartea copilăriei mele – Ce citesc eu? Ce citea mama? Dar bunicul?” , activitate în care biblioteca va pune la dispoziția cititorilor mai multe titluri reprezentative pentru cărțile citite de-a lungul timpului de diferite generații, care își vor împărtăși preferințele.

-Povești din diafilme și vinil – ilustrarea poveștilor înainte de YouTube și alte aplicații;

-„Ei l-au cunoscut pe Eminescu”… informații inedite despre poetul și omul Eminescu din mărturii ale contemporanilor și apropiaților săi,

-Vizionare de filme: biografii ale unor autori români și alte povești.

-Ateliere de lectură – autori români – lectură urmată de activități de recreare a personajelor, scenelor prin desen, lucru manual etc.

-Jocuri de cultură generală (română), realizare de semne de carte cu teme specifice culturii române

Titluri incluse în expoziția de reviste:

Foaie pentru minte, Inimă și literatură, Dacia literară, Făt frumos, Convorbiri literare, Gândirea, Boabe de grâu, Lamura, Craiu nou, Tribuna, Steaua, Ramuri, Luceafărul, Adevărul literar și artistic, Ateneu, Apostrof, Contemporanul, Echinox, Familia, Gazeta literară, Literatorul, Orizont, Propășirea, Revista Fundațiilor regale, România literară, Sămănătorul, Suplimentul de cultură, Telegraful român, Vatra, Viața românească.

Mălina MORARU