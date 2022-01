Izabella Radu, „Încerc să ofer cea mai bună variantă celor din jur”

Share



Nu putem nega faptul că noul Birou Executiv al Ligii Studenților este plin de tinere frumoase și ambițioase, ce reușesc prin activitățile lor să-i inspire pe cei din jur, ceea ce nu e deloc un lucru simplu. Cred că este o mare sursă de putere să activezi într-o ligă care nu numai că îți permite, dar chiar se așteaptă să fii tu însuți. Astăzi vorbim cu Izabella Radu, noul Vicepreședinte pentru Probleme Externe. Și-a stabilit o fundaţie a pasiunii tale și a început să clădească pe ea, mereu constantă în acţiunile pe care le face, în informaţii şi standarde morale.

Reporter: Pentru început, câteva cuvinte despre tine, te rog.

Izabella Radu: Numele meu este Radu Cristina Izabella, sunt studentă în anul IV la Facultatea de Farmacie, din cadrul UMFST iar incepând din luna ianuarie 2022 ocup postul de Vicepreședinte pentru Probleme Externe în cadrul Ligii Studenților.

Reporter: Prin ce etape ai trecut până ai ajuns vicepreședinte?

I.R.: Interacțiunea mea cu LSTGM a început încă din clasa a XI-A când am participat la Univeristatea de Vară pentru Elevi unde “am gustat puțin din viața de student al UMFST”. Tot atunci pot spune că a fost punctul 0 al dorinței mele de implicare în activitățile de voluntariat. Mai apoi am ajuns la facultate, iar în primul an m-am și înscris în LSTGM ca voluntar cu o dorință mare de a face bine comunității din care fac parte. Mai apoi timp de doi ani am ocupat postul de Coordonator al Departamentului de Farmacie unde prioritatea mea numărul1 a fost să fac vizibile dorințele studenților din cadrul facultăți,i dar și să întrețin o legătură cât mai apropiată cu cadrele didactice. În final am ajuns pe acest post din dorința de a crește pe plan personal cât și să ajut la dezvoltarea orgnizației studențești spre o rețetă de succes.

Reporter: Ce atribuții revin acestei funcții?

I.R: În ceea ce privește această funcție, principala atribuție ar fi relaționarea și păstrarea legăturilor formate, atât la nivel național cu alte organizații cum ar fi Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) sau Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România(FASMR), cât și la nivel internațional cu Federația Internațională a Asociațiilor Studenților în Medicină (IFMSA) dar și de a forma noi legături durabile și prospere pentru sudenții UMFST.

Reporter: Ce implică să fii trezorier la Asociația Studenților Farmaciști (ASF) Târgu Mureș?

I.R.: Această functie din cadrul ASF a venit tot din dorința de a ajuta comunitatea, însă de această dată o comunitate mai mică dar la fel de importantă pentru mine cea a studenților farmaciști, comunitate din care fac parte și eu prin profesia aleasă. Funcția de trezorier implică în mare parte atribuții financiare în cadrul asociației, mai precis intocmirea situației financiare anuale a acesteiai precum și relaționarea cu instituțiile bancare, dar și de a interacționa cu voluntarii și de a organiza diferite activități pentru aceștia.

Reporter: Cum te simți în noua ta funcție?

I.R.: Sincer mă simt foarte curioasă și dornică de a face foarte multe lucruri noi care să ajute la dezvoltarea organizației care la rândul ei m-a ajutat și pe mine să cresc pe foarte multe planuri și să ma dezvolt.

Reporter: Care este calitatea ta cea mai importantă?

I.R: Calitatea care consider că este cea mai importantă în ceea ce mă privește este dorința de dezvoltare continuă și faptul că în fiecare zi prin activitățile pe care le desfășor încerc să ofer cea mai bună variantă a mea oamenilor din jur, fie că este vorba de facultate sau de viața personală.

Reporter: Un mesaj pentru studenți

I.R.: Îndemn orice student care iși dorește să facă ceva pentru comunitate să se înscrie în cadrul LSTGM, deoarece pe lângă multă muncă depusă pentru activitățile desfășurate in mod obișnuit, Liga înseamnă mai mult de atât, înseamnă prieteni, înseamnă amintiri frumoase, înseamnă familie prin alegere. Vă așteptăm în această mare familie frumoasă pentru că ÎMPREUNĂ SĂ FACEM DIFERENȚA!