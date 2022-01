Testare COVID și la medicul de familie și investigații în centre de evaluare

Share



Pacienții confirmați cu virusul SARS-CoV-2 se vor putea prezenta în centrele de evaluare pentru a fi consultați și a li se iniția tratamentul antiviral fără bilet de trimitere, iar tratamentul va fi acordat gratuit indiferent dacă pacientul este sau nu asigurat. Recomandarea se va face după confirmarea cu infecția COVID în urma testării pacientului cu simptome specifice la medicul de familie, în cadrul unui laborator care efectuează teste pentru detectarea virusului SARS-CoV-2, în cazul efectuării de teste rapide la farmacie sau în urma testării efectuate de echipajul serviciului de ambulanță, ca urmare a apelării numărului unic 112.

La nivelul județului Mureș sunt opt centre de evaluare, trei la Târgu Mureș, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, respectiv la Clinica de Boli Infecțioase 1, Clinica de Boli Infecțioase 2, Clinica de Pneumologie, și câte un centru în cadrul spitalelor din Sighișoara, Târnăveni, Reghin, Luduș și Sovata. Pacientul va ajunge în centrul de evaluare în urma evaluării de către medicul de familie dacă acesta constată necesitatea unei evaluări suplimentare în cazul în care pacientul are o formă ușoară sau medie, nu necesită oxigenoterapie, dar prezintă factori de risc, dar și în cazul în care nu are factori de risc, dar are manifestări clinice mediii de COVID-19 și nu necesită oxigenoterapie. În cazul pacienților asimptomatici aceștia vor fi evaluați clinic de către medicul de familie și izolați la domiciliu cu monitorizare din partea medicului de familie. Pacientul va ajunge în centrul de evaluare fie apelând 112 și va fi preluat de un echipaj al ambulanței care îl va transporta până acolo, fie cu autoturismul personal.

În centrele de evaluare pacientul va beneficia de o consultație din partea unui medic de specialitate, i se va efectua un set minim de analize de laborator-biochimie și hematologie, iar dacă este cazul și investigații imagistice de radiologie convențională sau Computer Tomograf. În urma consultației și a investigațiilor se va decide dacă se poate iniția un tratament cu medicație antivirală la domiciliu, sub monitorizarea medicului de familie, sau dacă simptomatologia este mai gravă pacientul va fi internat în spital.

”Important este că aceste centre nu sunt centre de testare, în centrul de evaluare ajunge un pacient pozitiv, trimis de către medicul de familie. Rolul acestor centre este, pe de o parte, de a nu aglomera serviciile de urgență, fie că vorbim de unitățile de primiri urgențe sau compartimente de primiri urgență, cu aceste cazuri, care nu sunt grave și se pot rezolva în ambulator, iar pe de altă parte foarte importantă este inițierea tratamentului cât mai precoce, cu antivirale, fie că vorbim de anticorpi monoclonali, fie că vorbim de alte antivirale, gen Favipiravir sau altele care vor fi introduse în protocoalele terapeutice. Prevenim astfel evoluția cazurilor către forme medii și grave, care să ajungă în Terapie Intensivă, lucru constatat în multe situații cu care ne-am confruntat în valul 4, în care pacientul stătea prea mult timp acasă și nu apela la medicul de familie sau la o unitate speitalicească, ci apela la serviciile de urgență doar când avea o simptomatologie de formă gravă”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dr. Iuliu Moldovan, directorul executiv al Direcței de Sănătate Publică Mureș.

La nivelul județului Mureș numărul de cazuri este în creștere, inclusiv există cazuri suspecte de infectare cu tulpina Omicron, aflate în analiză la București. Până în prezent a fost confirmată infectarea cu tulpina Omicron la două persoane, una vaccinată și una nu, una cu forme ușoare, iar una cu formă medie.

Testarea pentru COVID-19 în cabinetul medicului de familie

Din perioada imediat următoare se va demara și testarea pentru COVID-19 în cabinetele medicilor de familie. Potrivit unui comunicat emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ordinul nr. 58/4/2022 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate, care desfășoară activitatea de vaccinare, a fost publicat în Monitorul Oficial.

La nivelul județului Mureș, până joi, 13 ianuarie, la ora 15.00, au fost depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș un număr de 65 de cereri din partea medicilor de familie pentru încheierea relației contractuale în vederea efectuării testelor.

”Fiecare medic din județ poate încheia contract cu Casa. În cazul celor care au un contract pentru vaccinare se încheie la acest contract un act adițional pentru testarea în cabinet și cei care nu au contract pentru vaccinare și doresc să facă doar testare încheie cu noi doar un contract nou. Pacienții vor putea afla lista cu medicii care efectuează testare ori de pe site-ul nostru, unde vom afișa lista cu contractele încheiate pentru testare, ori direct de la medicul de familie și se vor putea informa dacă se pot testa la dânșii sau nu”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Manuel Butiulcă, Director General al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș.

Testarea se va realiza în cabinetele medicilor de familie sau în cadrul cabinetelor din centrele de permanență, iar informațiile privind persoanele testate vor fi raportate în Corona Forms. În baza datelor transmise zilnic de CNAS referitoare la medicii de familie pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte sau acte adiționale pentru activitatea de testare, STS va transmite un mesaj pe telefonul mobil care va conține user-ul și parola de acces în Corona Forms ale fiecărui medic. Validarea și decontarea de către Casele de Asigurări de Sănătate a activității de testare se realizează pentru fiecare persoană care a fost raportată în Corona Forms și pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare.

Pentru activitatea de testare realizată, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare, validată ca serviciu prin raportarea informațiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 de lei/persoană și cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele și echipamentele de protecție necesare testării. Decontarea se face de la data încheierii contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate sau, după caz, a actului adițional la contractul încheiat pentru activitatea de vaccinare.

Medicii de familie pot testa atât persoanele înscrise în lista proprie, cât și oricare alte persoane, cu condiția ca acestea să fie eligibile, la un interval de cel puțin 48 de ore între două testări succesive.

”Pacienții nu trebuie să plătească nimic, testarea pentru ei este gratuită. Dacă un pacient care constată că medicul lui de familie nu testează se poate adresa altui medic de familie care testează și va putea fi testat la acesta”, a adăugat directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș.

Arina TOTH