Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Luduș

Ziua Culturii Naționale, o zi de mare însemnătate pentru istoria oricărei țări civilizate, a fost înscrisă în calendarul de suflet și simțire patriotică a românilor începând din anul 2009. Atunci, la 14 ianuarie, o propunere făcută de Secția de Filologie și Literatură a Academiei Române a fost aprobată de membrii Academiei Române și, de la acea dată, ziua de 15 ianuarie ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu a fost declarată ca Zi Națională a Culturii Române. Proiectul de lege a fost aprobat în Camera Deputaților cu 175 de voturi „pentru”, un vot „contra” și două „abțineri”. Deh, democrație adevărată!

Ceremonie în pandemie

Orașul Luduș are privilegiul de a deține în patrimoniul său un ansamblu statuar în Parcul Primăriei, acolo unde străjuiesc busturile turnate în bronz ale poeților Mihai Eminescu și George Coșbuc, opere de artă datorate unui alt geniu al culturii române, Ion Vlasiu. Este locul în care an de an, elevii școlilor din oraș erau prezenți pentru a da un semn de respect și apreciere pentru cei care au contribuit la afirmarea României în lume prin cultură.

Acum, în anul 2022, în anul pandemiei, la modesta festivitate au fost prezenți un număr redus de participanți, primarul Cristian Moldovan, consilierii Liviu Botezan și Sebastian Căpușan, câțiva salariați din Primărie, doi patrioți iubitori de cultură, reprezentanții presei, profesoarele Adela Hagău de la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” și Luminița Gyorfi de la Școala Gimnazială nr. 1 și… cam atât. În acordurile muzicii pe versurile lui Mihai Eminescu au fost depuse jerbe de flori la busturile celor doi poeți.

„Am ținut să aducem omagiul nostru poetului național, Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale în condițiile impuse de situația sanitară a țării. Sperăm ca la următoarea aniversare să organizăm această zi însemnată așa cum i-am obișnuit în anii trecuți pe concetățenii noștri și așa cum merită o asemenea zi”, a declarat Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș.

Așa cum s-a întâmplat și în anul 2021, motivul fiind același, numărul elevilor prezenți la festivitate a fost redus. Profesoara Adela Hagău, directorul Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu”, profesoară de limba și literatura română, care a venit însoțită de un mic grup de elevi din clasa a VIII-a, ne-a declarat că, datorită restricțiilor sanitare impuse, la fiecare clasă au fost organizate momente speciale de evocare a personalităților culturale ale neamului românesc.

„Aici, la monument, îl omagiem pe marele nostru poet, Mihai Eminescu în acest moment aniversar al renașterii noastre spirituale și, în același timp ne înclinăm cu respect în memoria celor care au creat Cultura noastră Națională”, a precizat profesoara Adela Hagău.

Ioan A. BORGOVAN