INTERVIU. Buget propice investițiilor propus la Târgu Mureș

În urmă cu câteva zile, reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș au publicat în dezbatere publică, pe pagina web proprie, www.tirgumures.ro, proiectul de buget al instituției pentru anul 2022.

Rezumativ, propunerea de buget pentru acest an prevede venituri de 622,2 milioane de lei (comparativ, execuția bugetară a anului 2021 a fost de 410,9 milioane de lei), sumă care este defalcată după cum urmează: 410,4 milioane de lei pentru secțiunea de ”Funcționare” (față de 373,9 milioane de lei execuția pe anul 2021) și 211,7 milioane de lei pentru secțiunea de ”Dezvoltare” (față de 36,9 milioane de lei execuția pe anul 2021).

Detalii despre proiectul de buget pentru anul 2022 am aflat de la ec. Florin Crăciun, director executiv al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Reporter: Pentru început, vă rog să faceți o comparație între bugetul executat pe anul 2021 și bugetul propus pentru 2022.

Ec. Florin Crăciun: Pe partea de venituri, în 2021 am avut o execuție de 410.917.302 de lei, cu 63,8 milioane de lei mai mult decât în 2020, iar pentru anul 2022 ne-am propus venituri de 622.233.245 de lei.

În ceea ce privește partea de cheltuieli pentru anul 2022, propunem suma de 642.233.245 de lei, deficitul urmând a fi acoperit din excedentul înregistrat în anul 2021. Precizez că în 2021 am încheiat exercițiul cu un excedent în valoare de 28.070.312 de lei.

Rep.: Vă rog să detaliați structura bugetului propus, pe secțiunile de ”Funcționare”, respectiv de ”Dezvoltare”.

F.C.: Structura bugetului propus pentru anul 2022 este următoarea: la secțiunea ”Funcționare” ne-am propus suma de 410.463.045 de lei, față de 373.934.810 de lei, execuția din anul 2021. Creșterea aceasta se explică prin faptul că, din datele pe care le avem de la Ministerul Finanțelor, în momentul de față despre sumele alocate pentru bugetele locale, am primit mai mult pe cote defalcate din impozitul de venit și de aceea am majorat bugetul la secțiunea ”Funcționare”.

Pe ”Reparații curente”, buget din secțiunea de ”Funcționare”, în 2021 am avut o execuție de 25.989.528 de lei, iar pentru anul 2022 ne-am propus 36.461.000 de lei.

Pe secțiunea de ”Dezvoltare”, anul trecut am avut o execuție de 36.982.492 de lei, din care investiții din venituri proprii de 26.372.391 de lei, iar din fonduri externe nerambursabile 10.418.608 de lei. Pentru anul 2022 ne-am propus la secțiunea de ”Dezvoltare” un buget de 211.770.200 de lei, din care din veniturile proprii 60.235.200 de lei, iar din proiecte din fonduri externe nerambursabile, 171.535.000 de lei.

Rep.: Care este viziunea asupra utilizării excedentului bugetar din 2021?

F.C.: Din excedentul anului trecut, pentru echilibrarea secțiunii de ”Dezvoltare”, am folosit doar 20 de milioane de lei. Mai sunt 8 milioane de lei rămași în rezervă în momentul de față. Avem, după cum se cunoaște, un proiect de bugetare participativă, în care orice cetățean sau reprezentanți ai societății civile din orașul nostru pot veni cu anumite propuneri. Avem rezervați acești bani care vor fi folosiți fie pe secțiunea de ”Dezvoltare” fie pentru ”Reparații curente”. Vom vedea cum vor fi alocați, în funcție de cum vor decurge lucrurile în procesul de aprobare a bugetului, dar și execuția de după aprobarea bugetului.

Rep.: Care sunt principalele proiecte din fonduri externe bugetate în acest an?

F.C.: De precizat este faptul că unele proiecte din fonduri externe nerambursabile din acest an se bazează pe contracte de furnizare semnate încă din anul trecut. Mă refer aici la livrarea celor 32 de autobuze electrice de 12 metri lungime, cu stațiile de încărcare aferente, un proiect în valoare de 98 de milioane de lei, la care se adaugă un contract semnat din care ar trebui să se livreze 15 autobuze de 10 metri și stațiile de încărcare aferente, din care, în acest an, se va livra un autobuz și toate stațiile de încărcare. Valoarea se situează la aproximativ 11 milioane de lei.

Sperăm să avem o execuție bugetară foarte bună și pe partea de proiecte din fonduri externe nerambursabile. La acest capitol mai sunt și lucrări la Liceul ”Gheorghe Șincai”, la creșa de pe strada Apaductului și la grădinița din cartierul Belvedere, unde proiectele tehnice sunt aproape de finalizare putând demara în acest an execuția lucrărilor. Ne propunem să avem execuția în 2022. Valoarea este de 4-5 milioane de lei, în funcție de modul în care avansează lucrările. Per total, sperăm să avem o execuție bună în acest an și în ce privește proiectele din fonduri externe, noi estimând o valoare de 115-120 de milioane de lei din totalul de 171 de milioane de lei.

Rep.: Ce ne puteți spune referitor la cheltuielile de personal prevăzute în proiectul de buget pentru 2022?

F.C.: Anul trecut am avut o execuție pe cheltuieli de personal în valoare de 103.898.946 de lei, cu aproximativ 2 milioane lei mai puțin decât execuția anului 2020, iar în proiectul de buget propus în dezbatere pentru acest an suma este de 125.598.000 de lei. Aceasta include bugetarea tuturor posturilor, inclusiv cele vacante, în conformitate cu articolul 26 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Am inclus în buget și voucherele de vacanță, conform Legii bugetului; în anul 2021, acestea nu s-au achitat/bugetat.

Vom înainta Consiliului Local structura actuală de personal, urmând ca acesta să decidă numărul de posturi bugetate, și dacă va fi raportat la numărul total al posturilor ocupate sau și la cele vacante, care sunt momentan neocupate.

Cert e că, în momentul de față, organigrama Primăriei Municipiului Târgu Mureș nu este ocupată în întregime, ci în proporție de aproximativ 85%. Conform articolului 26 din Legea 273, Consiliul Local va decide dacă rămânem cu aceste sume bugetate sau dacă le vom reduce la numărul de posturi care va fi aprobat pentru anul 2022.

Rep.: În prezent, proiectul de buget este publicat pe site-ul Primăriei. Care sunt pașii următori care vor fi realizați până la adoptarea acestuia de către Consiliul Local?

F.C.: Precizez că aceasta este prima variantă de lucru a proiectului de buget local aflată în dezbatere publică, care poate suferi modificări. Este o propunere făcută în baza execuției de anul trecut și pe baza propunerilor venite de la compartimentele și serviciile publice locale.

Desigur, forul decizional va fi Consiliul Local. Proiectul de bugetul a fost publicat, în conformitate cu prevederile legale, în data de 12 ianuarie 2022. El va rămâne în procedură de transparență publică până în data de 21 ianuarie 2022, astfel încât persoanele interesate să poată formula eventuale propuneri de modificare sau de bugetare.

După ce au fost formulate propunerile, proiectul va intra în dezbatere în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Târgu Mureș, iar până în data de 11 februarie 2022 ar trebui să aibă loc ședința de aprobare a bugetului pentru acest an.

A consemnat Alex TOTH