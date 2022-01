Explicații despre „Blue Monday” sau „cea mai depresivă zi din an”

Share



Specialiștii în psihologie spun că există un nume pentru cea de-a treia zi de luni din luna ianuarie și anume „Blue Monday” sau „cea mai depresivă zi din an”. În 2022 „Blue Monday” a picat pe 17 ianuarie. Această dată a fost publicată pentru prima dată într-un comunicat de presă de către Cliff Arnall, la momentul respectiv psiholog și profesor la Universitatea din Cardiff. Pentru a cere o părere, am discutat cu psihologul Traian Moldovan care ne-a explicat din punct de vedere psihologic și social ce se întâmplă în această zi de luni.

„Resursele și bioritmul scade foarte mult și atunci resursele organismului fiind epuizate apare, să zicem, trăirea aceasta ușor depresivă, dar mai degrabă, din ce știu eu nu sunt studii solide care să confirme teoria. Sunt statistici și tot felul de încercări de predicții de tot felul. Cineva a încercat și o formulă, dar formulele acestea predictive în științele socio-umane funcționează în felul următor: am o variabilă dependentă care se numește „criteriu” și mai multe variabile independente care se numesc „predictori”. Criteriul este efectul iar predictorii sunt cauza și atunci o anumită cauză este determinată de acești predictori, ce prezic zilele acestea sau perioadele acestea. Toți acești factori predictivi vin și explică un criteriu sau o variabilă dependentă”, a explicat pentru cotidianul Zi de Zi, psihologul Traian Moldovan.

O formulă specială

Cliff Arnall a creat și o formulă matematică elaborată pentru a calcula cele mai deprimante zile ale anului. El a luat în considerare vremea, facturile la utilități, datoriile, nivelul motivațional, precum și faptul că majoritatea oamenilor urăsc zilele de luni. Expresia este:{[W+D-d]TQ}/MN a, unde W exprimă condițiile meteorologice, d=debitul (diferența intre datoriile acumulate și capacitatea noastră de a plăti), T=timpul scurs de la Crăciun, Q=timpul scurs de la începutul Anului Nou, M=nivel motivațional scăzut, Na=necesitatea de a acționa, iar D exprimă salariul. Astfel, Cliff Arnall a stabilit că această expresia ia valoarea minimă în prima zi de luni lucratoare a anului.

Specialiștii sunt de părere că există multe variabile care pot influența această perioadă într-un sens negativ, astfel rezultatul să fie o stare generală depresivă, mai ales acum în contextul pandemiei unde din ce în ce mai multe persoane suferă de anxietate, atacuri de panică, depresie din cauza izolării, și astfel de stări neplăcute.

„Predictorii pentru o stare de genul ăsta care ar putea să fie? În primul rând perioada anului. Suntem după trei săptămâni de ploaie, noroi…la britanici, unde a și început povestea, dacă și plouă o lună de zile e și mai rău. Au fost Sărbătorile de iarnă unde te încarci, unde consumi, e o euforie întreagă, cadouri, petreceri, ce mai face fiecare după care te duci la serviciu. Problema este în mintea fiecăruia. Lunea întotdeauna e cea mai grea zi după weekend și trebuie să îți remobilizezi resursele. Începutul de ianuarie este începutul de an și stai să te gândești..oau, un an de muncă! Pe celălalt tocmai l-am terminat, am scăpat de stres dar începe unul nou. Și atunci este pe de o parte proiecția unui an întreg în care trebuie să stau la serviciu să muncesc, apoi sunt epuizat după concediu, vacanțe și toată perioada aceea de euforie, am vremea respectivă de afară care poate să contribuie, apoi pot să mă gândesc la cheltuieli, urmează facturi, impozite și așa mai departe, pentru studenți începe sesiunea, și atunci mi-am perdut energia de sărbători, nu mai am resurse, nu mi am motivație în așteptarea unui an întreg în care va trebui să muncesc, si toate variabilele astea pot să contribuie. Mai degrabă este un cumul de factori care pot să contribuie la o senzație generală depresivă. E și anotimpul, e iarnă…acum dacă ar fi Crăciunul, Revelionul pe o plajă în Hawaii, nu știu dacă ar mai fi Blue Monday”, a mai explicat Traian Moldovan.

În acest sens, descoperim că acest nume a fost atribuit pentru prima dată acestei zile în 2005, de către compania Sky Travel, în cadrul unei campanii de publicitate. Apoi, acestei date i-au fost atribuite mai multe conotații negative sociale: schimbarea vremii, ghinion la bani, etc. Potrivit DigiTv, în 2013, Arnall declara pentru ziarul britanic The Daily Telegraph: „Inițial, mi s-a cerut să găsesc cea mai bună zi pentru a rezerva o vacanță de vară, dar când am început să mă gândesc la motivele pentru care a-i rezerva o vacanță, reflectând la ceea ce mi-au spus mii de oameni în orelor de consiliere psihologică, au ieșit acești factori, care indicau a treia zi de luni din ianuarie ca fiind deosebit de deprimantă”.

Mălina MORARU