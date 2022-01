INTERVIU. Proiect de 7,3 milioane de lei pentru comuna Băgaciu

Share



Primarul Comunei Băgaciu, Ioan Aldea, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi în care a expus informații cu privire la proiectele depuse recent în vederea obținerii de finanțări prin intermediul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”. De asemenea, primarul Ioan Aldea a explicat cum a gestionat pandemia de COVID-19 la nivelul comunei Băgaciu, luând în considerare anumite pentru prevenirea și combaterea virusului SARS-CoV2.

Reporter: Vă rog să enumerați proiectele depuse recent în vederea obținerii de finanțări prin intermediul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Ioan Aldea: Proiectul depus prin intermediul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” este „Reabilitarea şi modernizarea străzii interioare în comuna Băgaciu, Județul Mureș”.

Rep.: Vă rog să prezentați valoarea proiectului, precum și cuantumul cofinanțărilor asigurate de către instituția dumneavoastră.

I.A.: Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 7.372.313 de lei, cu TVA, valoarea finanțată de la bugetul local este de 268.825 de lei, cu TVA

Rep.: La aproximativ un an de la depunerea jurământului de primar, vă rog să enumerați care au fost principalele trei realizări ale instituției pe care o conduceți.

I.A.: Principalele trei realizări ale instituției în ultimul an sunt următoarele: reabilitare dispozitive de scurgere ape pluviale, realizare dispensar uman şi farmacie în localitatea Băgaciu şi reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public stradal în comunaBăgaciu.

Rep.: Cum ați gestionat pandemia de COVID-19 la nivelul localității dumneavoastră? Care au fost principalele măsuri luate în acest sens?

I.A.: În ceea ce privește gestionarea pandemiei de COVID-19 la nivelul localității, am oferit ajutor în procurarea alimentelor și a bunurilor de strictă necesitate, medicamente. Am popularizat în permanență măsurile care trebuie respecate pentru a limita răspândirea virusului. Am asigurat dezinfectante pentru toate instituțiile de pe raza comunei, precum și măşti de protecție. Am verificat prim intermediul compartimentului de asistență socială și cu sprijinul poliției, modul în care se repectă măsurile de carantinare şi izolare. Am dotat şcolile cu materiale de dezinfecție și termometre electronice. S-au realizat sensuri de intrare-ieşire din unitățile de învățământ precum şi securizarea incintelor școlare.

Rep.: Care a fost bugetul instituției dumneavoastră pe anul 2021 și în ce măsură acest buget a reușit să acopere necesitățile?

I.A.: Bugetul instituției pe anul 2021 este de 7.466.000 de lei, fiind acoperite cheltuielile curente ale comunei şi strict cofinanțările obiectivelor de investiții aflate în derulare.

A consemnat Alexandra HAJA