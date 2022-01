Omagiu adus actorului Constantin Doljan la Universitatea de Arte

Share



„În fiecare dintre noi este o dorință ascunsă de a nu ne pierde în uitare, de a rămâne măcar ca amintire, o ușoară atingere a vieții cuiva”

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia, în parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu-Mureş a organizat marți, 18 ianuarie, primul eveniment din seria întâlnirilor cu tema „Personalități ale Universității de Arte”, care surprinde și omagiază portretul omului, profesorului și artistului Constantin Doljan.

„Ne bucurăm să fim astăzi împreună în data de 18 ianuarie la un eveniment care se dorește a fi primul care se intitulează „Personalități ale Universității de Arte” din Târgu Mureș. Este un moment în care dorim să punem în lumina cuvenită personalități ale acestei universități care prin activitatea lor au pus bazele și nu numai, au făcut ca lucrurile să funcționeze într-un fel frumos și cred că este o onoare, o plăcere în același timp și o datorie să omagiem aceste personalități si să facem o reverență în fața lor”, a transmis prof. univ. dr. Dana Lemnaru, și coordonator al proiectului.

Spicuiri din viața lui Constantin Doljan

Conf. univ. Magdalena Janosi a realizat o prezentare a vieții actorului, pedagogului, omului de cultură care a fost Constantin Doljan. Din cele descrise amintim că acesta s-a născut în data de 18 ianuarie, în urmă cu exact 80 de ani, la București. Fiul lui Doljan C. Ioan, al unui ofițer activ cu gradul de Căpitan la „Corpul Gardienilor Publici” din București, și crescut de către acesta, Constantin Doljan a urmat cursurile Liceului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc unde a fost elev până în anul 1959 când a fost exmatriculat din cauza unor probleme pe care tatăl acestuia le-a întâmpinat. După examenul de bacalaureat din 1960, acesta s-a înscris la examenul de admirere al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC) din București dar picând examenul, a început cursurile Scolii Tehnice Sanitare din București. Din toamna anului 1963 Constantin Doljan devine student la actorie la IATC București. Primul loc în teatru l-a ocupat la Teatrul „V.I.Popa” din Bârlad. Din 1971 până în 1977 este actor la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, următorii cinci ani petrecându-i sub funcția de lector la Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu Mureș, revenind ulterior ca actor la Teatrul Național din Târgu Mureș, iar până la pensionare a îndrumat studenții Academiei de Arte Teatrale din Târgu Mureș .

Întâlnire și pentru invitații de la distanță

Întâlnirea din foaierul Teatrului Studio s-a desfășurat într-o atmosfera de amintire realizată prin existența unor vitrine în care au fost expuse lucruri personale ale actorului, documente, afișe, mărturii ale activității profesionale și pedagogice ale artistului. Invitații au participat atât prin prezența fizică, luând parte la dialogul omagiator despre viața lui Constantin Doljan, cât și online printr-o platformă ce a susținut o convorbire de la distanță. Despre artistul care ar fi împlinit astăzi 80 de ani, invitații și-au adus aminte cu bucurie și melancolie, fiecare dintre ei rememorând momente marcate de întâlniri prețioase cu artistul, actorul, profesorul, omul Constantin Doljan.

„Trebuie să recunosc că m-ați răscolit cu reconstituirea unor ani care păreau în memoria mea personală foarte apropiați și, de fapt redescopăr că au trecut aproape 50 de ani de când am ajuns la Târgu Mureș și de când am avut plăcerea de a mă întâlni cu Constantin Doljan la debutul meu în teatrul profesionst, e vorba de spectacolul „Patima roșie” în regia nemuritorului György Harag”, a transmis actorul Vlad Rădescu prin intermediul conferinței online.

Omul cu trei virtuți reunite

Un moment emoționant din cadrul întâlnirii a fost marcat de discursul prof. univ. dr. Daniela Lemnaru care a realizat un portret al artistului Constantin Doljan prin cuvinte care parcă l-ar fi transportat fizic în sala de întâlnire.

„Cineva spunea: am învățat multe din cărți dar am învățat totul de la câțiva oameni. De bună seamă oamenii și întâlnirile importante de care un om are parte în definesc într-o bună măsură personalitatea, felul de a fi, de a gândi, de a înțelege. În ceea ce mă privește, Constantin Doljan este unul dintre acei oameni care m-au influențat uneori poate inconștient, alteori cu bună știință. Nici nu se putea să nu se întâmple asta atâta timp cât am a fost timp de patru ani dascălul meu în postura de formator iar mai apoi coleg în ale vieții univesitare și chiar de scenă. În postura de profesor Constantin Doljan a fost omul cu trei virtuți reunite: o știință de carte masivă și limpede, o boierească savoare a cunoașterii și o miraculoasă vocație de a transmite”, a împărtășit Dana Lemnaru, fostă studentă a profesorului Constantin Doljan.

Seria de întâlniri în amintirea celor care au contruit traiectoria Universității de Arte din Târgu Mureș va continua cu alte evenimente similare atât de importante pentru conștiința deopotrivă a studenților, oamenilor universității cât și a publicului larg care poate afla lucuri neștiute dar extrem de valoroase pentru istoria Universității de Arte din Târgu Mureș.

„Vreau să vă spun că în această serie de personalități ale universității își vor găsi locul, cu siguranță și alți oameni care au făcut ca temelia universității noastre să fie una rezistentă și una care să aducă prestigiu acestei școli, este vorba de Constantin Codreanu, Ion Fiscuteanu, Adriana Piteșteanu, Melania Ursu, Mihai Gingulescu, Cornel Popescu, Călin Florian, oameni care în această universitate și-au pus amprenta și care au amprentat nu doar viața și destinele ale acestei universități ci și viața culturală a urbei și a acestei țări”, a transmis Sorin Crișan, rector al Universătății de Arte din Târgu Mureș”

Mălina MORARU