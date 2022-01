Raportul de activitate, între obligație și moralitate

Share



S-a tot vorbit în ultima vreme despre obligativitatea aleșilor locali de a-și prezenta raportul de activitate. Așa spune legea, și cum cei vizați au depus un jurământ de investire, musai ca această obligativitate să fie și respectată. Despre acest aspect legat de obligativitatea legală vs obligativitatea morală, ne-a vorbit Fărcaș Mihai-Dan, consilier local PNL Reghin, în interviul care urmează.

Reporter: Este obligația morală sau legală întocmirea raportului de activitate?

Fărcaș Mihai-Dan: Înainte de a vorbi de orice obligație, fie ea morală sau legală, consider că ar trebui să fie întipărit în caracterul fiecăruia din noi, a consilierilor, instinctul de auto-evaluare. Asta din dorința de a evolua, de a îmbunătăți activitatea ce o prestăm și evident, de a avea un set de indicatori de performanță după care să urmărești obținerea de rezultate pentru comunitate. În conformitate cu articolul 225, aliniat (2), din Codul Administrativ, în ce privește Dispoziții privind obligațiile de informare ale aleșilor locali, întocmirea acestor rapoarte de activitate este obligatorie, nu opțională. Din punctul meu de vedere, obligația morală, ar fi întocmirea unui raport de activitate cuprinzător, corect, concret și coerent, realist și fără discuții generalizate, sau discuții pe lângă subiect, menționând cronologic activitatea personală a celui ce îl întocmește. Ar trebui să reflecte faptul că fiecare dintre noi, am alocat timp necesar și că am tratat cu responsabilitate maximă întocmirea acestuia.

”Cetățenii sunt evaluatorii noștri”

Rep.: Unde se găsesc aceste rapoarte de activitate și cui le sunt adresate?

F.M.D.: În conformitate cu legislația în vigoare, este necesară depunerea rapoartelor de activitate în atenția executivului, care ulterior le publică într-o secțiune dedicată pe site-ul instituției. În cazul Municipiului Reghin, secțiunea dedicată rapoartelor este: https://www.primariareghin. ro/ro/consiliul-local/rapoarte-de-activitate/ Cetățenii pot intra și deschide rapoartele consilierilor locali, grupate pe ani de activitate și în parte per fiecare consilier care le-a depus, ordonate alfabetic. De reținut faptul că și în acest caz, cetățenii sunt evaluatorii noștri, sunt cei care vor acordă o notă muncii prestată și prezentării acesteia în cadrul respectivelor rapoarte.

Rep.: Credeți că cetățenii citesc aceste rapoarte?

F.M.D.: Recunosc că am alocat timp și interes maxim pentru a prezenta activitatea mea în calitate de consilier, cu date exacte și cu calcule precise, chiar dacă sunt șanse ca raportul să nu fie citit. Dar și așa suntem datori să le pregătim cu seriozitate, chiar dacă lecturarea va fi făcută de un singur cetățean. Vreau ca la final de mandat de consilier, să am satisfacția că miam făcut datoria față de cetățenii care m-au ales și că nu i-am dezamăgit. Cred și sper că reghinenii au început să mă cunoască mai bine acum, pentru că eu chiar îmi dedic timp pentru ei, pentru a afla opiniile și problemele cu care se confruntă. Raportul este doar o parte din rezumatul acestor acțiuni susținute de-a lungul activității mele de consilier.

Rep.: Ați fost primul consilier care a depus raportul de activitate aferent 2021…

F.M.D.: Cred că mai important decât numărul de ordine primit pentru înregistrarea rapoartelor de activitate, este conținutul acestora. Dar, într-adevăr, rapoartele mele de activitate (2020, 2021), dar și CV-ul actualizat, au fost dintre obiectivele de atins la început de an. Sunt o fire competitivă și ambițioasă, dar organizată și consecventă pe obiectivele de îndeplinit, de aceea îmi place să cred că ritmul setat și susținut în îndeplinirea sarcinilor de consilier local, dar și ideile și abordările care le aduc în activitatea ce o desfășor, setează un etalon și pentru colegii consilier (indiferent de gruparea politică). În cele din urmă, prin muncă susținută, chiar putem aduce rezultate reale în comunitatea noastră.

”Îi încurajez pe toți colegii consilieri să sprijine transparența”

Rep.: De ce găsim doar rapoartele de activitate a consilierilor din grupul PNL?

F.M.D.: Sunt sigur că în scurt timp vor apărea rapoartele tuturor colegilor consilieri. Cum ziceam adineauri, mai important este ce conțin și cum sunt realizate aceste rapoarte, decât cine depune primul.

Rep.: Am observat trei modele de rapoarte. Nu există un model standard?

F.M.D.: Nu există un model standard, nici nu au existat discuții în acest sens. Eu am încercat să abordez rapoartele cu o introducere sumară, continuând apoi structurat cronologic cu diverse acțiuni sau proiecte mai relevante, pe care eu le-am dezvoltat, scris, propus și susținut în fața colegilor, a Consiliului Local, în fața Executivului și a domnului primar. Am dorit să fie prezentate și proiectele care nu au fost votate, întrucât fac parte din experiența cumulată în funcția de consilier și reflectă nevoile comunității.

Rep.: Detaliați puțin despre demersul publicării CV-urilor consilierilor.

F.M.D.: Nu aș putea zice că e un demers, cât mai degrabă un gest făcut pentru sprijinirea transparenței și promovarea modelelor de bune practici. Nu am competențe juridice să pot spune că se poate impune sau că nu se poate impune publicarea CV-urilor funcționarilor publici din funcții de conducere, sau chiar CV-urile aleșilor locali, pe site-ul instituțiilor. Totuși, analizând ce ține de mine și ce nu ține de mine, am solicitat publicarea CV-ului meu actualizat pe site-ul primăriei Municipiului Reghin și pe această cale îi încurajez pe toți colegii consilieri să sprijine transparența și să urmeze acest exemplu. Comunitatea a confirmat că este interesată de experiența profesională și pregătirea educațională a aleșilor locali și este o acțiune fără efort, înspre cetățeni, ce nu are niciun blocaj sau, zic eu, nici o scuză, a nu fi îndeplinită. În același timp, am solicitat publicarea datelor de contact, pentru ca toți cetățenii care doresc să intre în contact cu mine pe teme legate de probleme în comunitate, nevoi ale comunității sau alte solicitări ce țin de competențele unui ales local – consilier local, să fie ușor accesibile.

Rep.: Cum va arăta următorul raport de activitate?

F.M.D.: Eu mi-am setat deja obiectivele, am deja câteva proiecte pe care lucrez și în primul rând îmi doresc să pot prezenta cât mai multe rezultate. Rezultate care să se regăsească în nevoile comunității. Pot zice că în continuare voi fi aplecat peste proiecte ce țin de atragere de fonduri, finanțarea proiectelor curente și viitoare, urmărirea buna lor desfășurare și în limita posibilităților, implicarea directă și indirectă în procesul de implementare, pentru eliminarea blocajelor. Vor fi și proiecte, obiective de investiții sau solicitări anterioare ce am speranță mare că vor fi incluse în noul buget. Suplimentar, țin aproape cu proiectele ce țin de echiparea școlilor cu tehnologie – table interactive, laptopuri, tablete, videoproiectoare, proiect depus de Primăria Municipiului Reghin, proiect la care am contribuit major prin sprijinul oferit în mărirea bugetului de la 3 milioane lei, la 11,9 milioane lei. Chiar îmi doresc să putem zice anul acesta, că respectivele instituții de învățământ sunt printre singurele din țară care au oferit echipamente TIC tuturor elevilor înscriși. E o performanță pe care o urmăresc.

A consemnat Alin ZAHARIE