VIDEO, FOTO: ”Dincolo de halatul alb”, artiști de nota 10

Share



Cafeneaua ”Studium Art Caffe” aflată în incinta clădirii ”Studium Hub” din Piaţa Bolyai nr. 15 din Târgu Mureş găzduiește, începând de sâmbătă, 15 ianuarie, prima ediție a expoziției ”Dincolo de halatul alb”. Evenimentul a fost organizat de Fundația Studium-Prospero cu ocazia Zilei Culturii Române și prilejuiește unui număr de 16 profesioniști din domeniul medical să își expună, în format digital, lucrări din domeniul artei.

Liant între oameni sau chiar refugiu

În debutul vernisajului, Vass Tünde, farmacist și organizator, a precizat că arta creată în atelierul de acasă reprezintă un veritabil refugiu după orele intense petrecute în slubja pacienților.

”Ideea mi-a venit cunoscând mai mulți colegi care au activitate extraprofesională, care se refugiază după zile grele de lucru într-o activitate creativă. Eu sunt la fel, după câteva zile care sunt mai grele pentru mine simt nevoia să mă ”ascund” și să mă ocup cu ”de-ale mele” ca să zic așa, să mă refugiez în atelier și să creez ceva frumos, cel puțin pentru ochiul sau sufletul meu”, a declarat Vass Tünde.

La eveniment a participat și fostul președinte al Colegiului Farmaciștilor Mureș, farmacist Nicoleta Radu, care a adresat mulțumiri atât artiștilor cât și celor care au susținut inițiativa organizării expoziției. Totodată, farmacist Nicoleta Radu a subliniat că în ciuda dificultăților de zi cu zi arta ne demonstrează, constant, că ”viața în sine rămâne frumoasă”.

”Spre surpriza noastră, ideea a fost foarte bine primită în rândul colegilor medici, farmaciști, asistenți medicali și contrar timpului foarte scurt pentru organizarea evenimentului – practic vorbim de începutul acestui an – această inițiativă a fost difuzată foarte repede, și deși nu am ajuns să informăm pe toată lumea am primit foarte multe lucrări și a fost o surpriză pentru noi să descoperim cât de mulți colegi sunt preocupați de acest domeniu. Le mulțumim pe această cale tuturor celor care au trimis lucrări, tuturor celor care au promovat acest eveniment și ne-au sprijinit inițiativa, pe care ne dorim să o transformăm într-o tradiție, am dori ca acest salon ”Dincolo de halatul alb”, aflat la prima ediție, să fie continuat și să ne întâlnim an de an, cu cât mai multe lucrări realizate cu măiestrie de colegii noștrii, profesioniștii din sănătate. În contextul pandemiei care durează de destul de mult timp și într-un fel ne-a obișnuit sau ne-a îndemnat către singurătate, către izolare, poate cel mai important mesaj al acestei expoziții este faptul că arta, frumosul, rămâne un liant foarte puternic între oameni”, a transmis farmacist Nicoleta Radu.

Felicitări tuturor artiștilor

Invitat să prezinte creațiile din cadrul salonului digital de artă, cunoscutul jurnalist și scriitor Nagy Miklós Kund i-a felicitat, deopotrivă, pe toți participanții la inedita expoziție.

”Bineînțeles, performanțele nu sunt de același nivel. Rangul, greutatea și atractivitatea selecției se datorează în primul rând artei fotografice. Mai mult de jumătate din lucrările expuse oglindesc pasiunea de a ieși în natură, de a călători, de a descoperi noi și noi locuri minunate și de a le fotografia spre deliciul publicului”, a afirmat Nagy Miklós Kund.

”La genurile în care artiștii nu sunt ajutați de tehnică și lipsa de pregătire artistică specifică se observă mai ușor la cei care pictează și fac grafică. Sinceritatea, puritatea sentimentelor, originalitatea, singularitatea ideilor și a gândurilor împlinesc vederea de ansamblu. O caracteristică majoră a medicilor este buna cunoaștere a naturii umane”, a completat publicistul.

Terapie prin artă

Protagoniștii primei ediții a salonului digital de artă ”Dincolo de halatul alb” sunt: Ábráam Zoltán, Adriana Neghirla, Barabás Dénes, Echim Tudor, Fodor István, Gábos Szilárd, Jung János, Kádár Tibor, Kovács Zsolt, Leiher Leonóra, Mezei Tibor, Munzlinger Attila, Munzlinger Noémi, Anca Sin, Ana-Voichiţa Șoldan, Székely János și Vass Tünde.

”Am pornit de la desen, pe urmă am descoperit linogravura și pe urmă a venit lutul și m-a prins foarte mult pentru că îmi pot expune sentimentele tridimensional”, a mărturisit dr. Barabás Dénes, medic de familie în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești.

Același medic s-a declarat un fidel susținător al ideii potrivit căreia arta poate fi utilizată, cu succes, ca terapie.

”Acum 18 ani am introdus și la Centrul de Recuperare această activitate. Înainte se făceau numai desene sau lucru în plastilină și după terminarea activității se stricau lucrările pe care le făceau beneficiarii noștri. Atunci am pornit activitatea de art-terapie cu lutul și deja avem o istorie și în Târgu Mureș am avut anual expoziții cu vânzare, deci sunt mândru de beneficiarii noștri. În decembrie a fost la București expoziția Outside Art unde două beneficiare de-ale noastre au primit premiul întâi”, a subliniat dr. Barabás Dénes.

Expoziția digitală ”Dincolo de halatul alb” poate fi vizitată în perioada 15-22 ianuarie, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 18.00, precum şi sâmbătă, 22 ianuarie, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Text și foto: Alex TOTH