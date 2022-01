VIDEO: Poetul Național, omagiat la Deda

Share



Ziua Culturii Naționale a fost marcată la Deda în cursul zilei de vineri, 14 ianuarie, când elevii ciclului gimnazial și o clasă de liceu au fost protagoniștii unui moment dedicat Poetului Național, Mihai Eminescu. Coordonați de profesoarele de limba română, Liliana Covrig, director adjunct al Liceului ”Vasile Netea”, Maria Moldovan și Anca Moldovan, elevii s-au adunat la bustul poetului din parcul din imediata apropiere a centrului de comună, și au marcat ziua etalon a culturii naționale prin cântec și poezie.

„În această zi de iarnă, noi, profesoarele de limba română alături de elevii Liceului Teoretic ”Vasile Netea” din Deda l-am omagiat cum se cuvine pe cel care a fost Luceafărul poeziei românești, poetul Mihai Eminescu. În acest an se împlinesc 172 de ani de la nașterea sa, și ca în fiecare an, ne adunăm la bustul său din centrul comunei unde elevii ciclului gimnazial și liceal îi aduc un binemeritat omagiu. Cuvintele sunt prea sărace ca să exprime tot ce simțim despre poetul Mihai Eminescu. Noi am ales să-l omagiem prin cântec, prin vers”, ne-a declarat prof. Liliana Covrig, director adjunct al Liceului Tehnologic ”Vasile Netea” din Deda.

Priveliștea din Deda, sursă de inspirație

Deda se încrie în localitățile unde Poetul Nepereche a poposit în perindările sale. Istoricii spun despre Eminescu că ar fi poposit la Deda, în drumul lui de la Cernăuți spre Blaj. Mai mult de atât, Dealul Popii din Deda se spune că l-ar fi inspirat pe poet pentru poezia Sara pe deal. „Poetul Mihai Eminescu a poposit la Deda în anul 1866. Noi cei din Deda suntem mândri că în călătoria sa a poposit pe aceste meleaguri. Și după cum spun cei avizați, poetul Mihai Eminescu s-a inspirat în scrierea poeziei ”Sara pe deal” admirând peisajul de pe Dealul Popii de aici din Deda. Eminescu este și va rămâne veșnic în sufletele noastre. Noi, prin programa școlară, prin opera care o studiem, atât la liceu cât și la gimnaziu, transmitem un gând, acela că Eminescu a existat, iar opera sa va rămâne veșnic în sufletele noastre și sufletele copiilor”, a spus prof. Liliana Covrig.

